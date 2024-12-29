https://crimea.ria.ru/20241229/bolee-45-tysyach-boevikov-vsu-unichtozheny-v-kurskoy-oblasti-1143009081.html

Более 45 тысяч боевиков ВСУ уничтожены в Курской области

Более 45 тысяч боевиков ВСУ уничтожены в Курской области - РИА Новости Крым, 29.12.2024

Более 45 тысяч боевиков ВСУ уничтожены в Курской области

В Курской области российские военные уничтожили уже свыше 45 тысяч украинских боевиков, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.12.2024

2024-12-29T13:58

2024-12-29T13:58

2024-12-29T13:58

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

новости

министерство обороны рф

потери всу

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В Курской области российские военные уничтожили уже свыше 45 тысяч украинских боевиков, сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" продолжают наступление, громя формирования бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Куриловка, Леонидово, Локня, Малая Локня, Марьевка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина и Черкасское Поречное. За сутки враг потерял до 400 военнослужащих, уничтожены три танка, три боевые машины пехоты, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и различные орудия. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 45220 военнослужащих, сотни танков и боевых машин пехоты, более тысячи боевых бронированных машин, автомобили, пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 американских, станции РЭБ и РЛС и другую технику.Как сообщалось, в приграничном районе Курской области десантники из Крыма взяли штурмом опорный пункт ВСУ. В результате этой операции часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен, оказавшие сопротивление были уничтожены.Читайте также на РИА Новости Крым:Гордость Севастополя: Развожаев поздравил 810-ю бригаду морской пехотыБолее двадцати боевиков ВСУ будут осуждены за вторжение в Курскую областьДиверсанты не пройдут - 115 блокпостов выставили на западе Крыма

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии