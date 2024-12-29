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Более 45 тысяч боевиков ВСУ уничтожены в Курской области - РИА Новости Крым, 29.12.2024
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Более 45 тысяч боевиков ВСУ уничтожены в Курской области
Более 45 тысяч боевиков ВСУ уничтожены в Курской области - РИА Новости Крым, 29.12.2024
Более 45 тысяч боевиков ВСУ уничтожены в Курской области
В Курской области российские военные уничтожили уже свыше 45 тысяч украинских боевиков, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.12.2024
2024-12-29T13:58
2024-12-29T13:58
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
новости
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В Курской области российские военные уничтожили уже свыше 45 тысяч украинских боевиков, сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" продолжают наступление, громя формирования бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Куриловка, Леонидово, Локня, Малая Локня, Марьевка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина и Черкасское Поречное. За сутки враг потерял до 400 военнослужащих, уничтожены три танка, три боевые машины пехоты, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и различные орудия. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 45220 военнослужащих, сотни танков и боевых машин пехоты, более тысячи боевых бронированных машин, автомобили, пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 американских, станции РЭБ и РЛС и другую технику.Как сообщалось, в приграничном районе Курской области десантники из Крыма взяли штурмом опорный пункт ВСУ. В результате этой операции часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен, оказавшие сопротивление были уничтожены.Читайте также на РИА Новости Крым:Гордость Севастополя: Развожаев поздравил 810-ю бригаду морской пехотыБолее двадцати боевиков ВСУ будут осуждены за вторжение в Курскую областьДиверсанты не пройдут - 115 блокпостов выставили на западе Крыма
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии
Более 45 тысяч боевиков ВСУ уничтожены в Курской области

В Курской области уничтожено свыше 45 тысяч украинских боевиков - данные Минобороны

13:58 29.12.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтдельный разведывательно-штурмовой отряд "Клуни" в Курской области
Отдельный разведывательно-штурмовой отряд Клуни в Курской области - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В Курской области российские военные уничтожили уже свыше 45 тысяч украинских боевиков, сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" продолжают наступление, громя формирования бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Куриловка, Леонидово, Локня, Малая Локня, Марьевка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина и Черкасское Поречное.
"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Кругленькое, Лебедевка, Никольский, Погребки, Русское Поречное, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа, а также Беловоды, Богдановка, Журавка и Мирополье в Сумской области", - говорится в сводке.
За сутки враг потерял до 400 военнослужащих, уничтожены три танка, три боевые машины пехоты, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и различные орудия.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 45220 военнослужащих, сотни танков и боевых машин пехоты, более тысячи боевых бронированных машин, автомобили, пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 американских, станции РЭБ и РЛС и другую технику.
Как сообщалось, в приграничном районе Курской области десантники из Крыма взяли штурмом опорный пункт ВСУ. В результате этой операции часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен, оказавшие сопротивление были уничтожены.
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Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьНовостиМинистерство обороны РФПотери ВСУВооруженные силы России
 
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