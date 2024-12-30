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Байден передаст Киеву еще 2,5 миллиарда долларов - РИА Новости Крым, 30.12.2024
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Байден передаст Киеву еще 2,5 миллиарда долларов
Байден передаст Киеву еще 2,5 миллиарда долларов - РИА Новости Крым, 30.12.2024
Байден передаст Киеву еще 2,5 миллиарда долларов
Еще 2,5 миллиарда долларов военной помощи получит Украина от США. Такое распоряжение дал президент Америки Джо Байден, пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 30.12.2024
2024-12-30T14:59
2024-12-30T14:59
украина
сша
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
поставки западного оружия украине
в мире
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Еще 2,5 миллиарда долларов военной помощи получит Украина от США. Такое распоряжение дал президент Америки Джо Байден, пишет РИА Новости со ссылкой на опубликованное Белым домом заявление американского лидера.По словам Байдена, 1,22 миллиарда долларов Киев получит в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).Отмечается также, что Пентагон будет продолжать работу над усилением позиций Киева до конца срока Байдена.29 декабря министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев получит порядка 150 миллионов евро от Дании, Франции и Литвы для финансирования предприятий военно-промышленного комплекса.10 декабря Минфин США сообщил о выделении Киеву кредита в размере 20 млрд долларов, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов.После этого победивший на президентских выборах в Америке Дональд Трамп обвинил действующего главу Штатов в присвоении средств налогоплательщиков, выделяемых на поддержку Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прощальный подарок: решится ли Байден пригласить Украину в НАТОУ Киева заканчиваются дальнобойные ракеты - СМИВ Крыму предрекли самораспад Украины
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украина, сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), поставки западного оружия украине, в мире, политика, новости
Байден передаст Киеву еще 2,5 миллиарда долларов

Байден распорядился передать Украине еще 2,5 миллиарда долларов военной помощи

14:59 30.12.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаявление Джо Байдена по ситуации на Украине
Заявление Джо Байдена по ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Еще 2,5 миллиарда долларов военной помощи получит Украина от США. Такое распоряжение дал президент Америки Джо Байден, пишет РИА Новости со ссылкой на опубликованное Белым домом заявление американского лидера.
"Сегодня я с гордостью объявляю о выделении почти 2,5 миллиарда долларов на помощь Украине в сфере безопасности", - говорится в публикации.
По словам Байдена, 1,22 миллиарда долларов Киев получит в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).
Отмечается также, что Пентагон будет продолжать работу над усилением позиций Киева до конца срока Байдена.
"Пентагон сейчас находится в процессе передачи сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники", - говорится в публикации.
29 декабря министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев получит порядка 150 миллионов евро от Дании, Франции и Литвы для финансирования предприятий военно-промышленного комплекса.
10 декабря Минфин США сообщил о выделении Киеву кредита в размере 20 млрд долларов, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов.
После этого победивший на президентских выборах в Америке Дональд Трамп обвинил действующего главу Штатов в присвоении средств налогоплательщиков, выделяемых на поддержку Украины.
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