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Три страны Европы передали Украине 150 млн евро на дроны и ракеты - РИА Новости Крым, 29.12.2024
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Три страны Европы передали Украине 150 млн евро на дроны и ракеты
Три страны Европы передали Украине 150 млн евро на дроны и ракеты - РИА Новости Крым, 29.12.2024
Три страны Европы передали Украине 150 млн евро на дроны и ракеты
Порядка 150 миллионов евро передали киевскому режиму Дания, Франция и Литва для финансирования предприятий военно-промышленного комплекса. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 29.12.2024
2024-12-29T16:20
2024-12-29T16:21
рустем умеров
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минобороны украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Порядка 150 миллионов евро передали киевскому режиму Дания, Франция и Литва для финансирования предприятий военно-промышленного комплекса. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.Уточняется, что 111 миллионов евро переданы Данией в рамках соглашений и совместной работы, направленной на усиление ВСУ новейшими средствами поражения украинского производства. Денежный транш из Франции в размере 29 млн евро направлен на усиление безопасности и 10 млн евро – на развитие украинского ВПК пришли из Литвы.Ранее, как писала The New York Times, из 500 ракет ATACMS у Киева остались десятки, и Украина вряд ли может рассчитывать на новые поставки дальнобойного оружия из США и Великобритании.В ноябре президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ. Великобритания вслед за США также разрешила Украине бить по территории России своим дальнобойным вооружением.Ответом на первые атаками западными вооружениями вглубь России стал удар ВС РФ по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник". 21 ноября в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит, в том числе, ракетную технику. 28 ноября на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ президент России Владимир Путин заявил, что центры принятия решений в Киеве также могут стать целью для "Орешника".По мнению военного эксперта Алексея Анпилогова, Украина не способна производить в больших количествах ракеты-дроны "Паляница" и в особенности крылатые ракеты "Нептун" из-за практически полностью разрушенной промышленности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия по производству ракет превосходит НАТО в 10 раз – ПутинКиев срочно просит у НАТО 20 систем типа Hawk и NASAMSРоссия даст отпор США и НАТО в случае угроз для страны – Лавров
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рустем умеров, украина, европа, оружие, коллективный запад, новости, минобороны украины
Три страны Европы передали Украине 150 млн евро на дроны и ракеты

Киев получил порядка 150 млн евро на оборонку от Дании, Франции и Литвы

16:20 29.12.2024 (обновлено: 16:21 29.12.2024)
 
© Фото: Администрация Президента УкраиныФлаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС
Флаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Порядка 150 миллионов евро передали киевскому режиму Дания, Франция и Литва для финансирования предприятий военно-промышленного комплекса. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Украина получила свыше 150 миллионов евро (6,5 млрд гривен) на финансирование украинского ОПК (оборонно-промышленного комплекса) от Дании, Франции и Литвы", - говорится в Telegram-канале украинского минобороны.

Уточняется, что 111 миллионов евро переданы Данией в рамках соглашений и совместной работы, направленной на усиление ВСУ новейшими средствами поражения украинского производства. Денежный транш из Франции в размере 29 млн евро направлен на усиление безопасности и 10 млн евро – на развитие украинского ВПК пришли из Литвы.
"Данные средства будут направлены на производство ракет, дронов и артиллерийских установок", - отмечено в сообщении.
Ранее, как писала The New York Times, из 500 ракет ATACMS у Киева остались десятки, и Украина вряд ли может рассчитывать на новые поставки дальнобойного оружия из США и Великобритании.
В ноябре президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ. Великобритания вслед за США также разрешила Украине бить по территории России своим дальнобойным вооружением.
Ответом на первые атаками западными вооружениями вглубь России стал удар ВС РФ по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник". 21 ноября в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит, в том числе, ракетную технику. 28 ноября на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ президент России Владимир Путин заявил, что центры принятия решений в Киеве также могут стать целью для "Орешника".
По мнению военного эксперта Алексея Анпилогова, Украина не способна производить в больших количествах ракеты-дроны "Паляница" и в особенности крылатые ракеты "Нептун" из-за практически полностью разрушенной промышленности.
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Рустем УмеровУкраинаЕвропаОружиеКоллективный ЗападНовостиМинобороны Украины
 
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