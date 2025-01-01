https://crimea.ria.ru/20250101/v-sevastopole-vozobnovili-dvizhenie-paromov-i-katerov-1143047276.html

В Севастополе возобновили движение паромов и катеров

В Севастополе возобновили движение паромов и катеров - РИА Новости Крым, 01.01.2025

В Севастополе возобновили движение паромов и катеров

Движение паромов и катеров в Севастополе возобновили, сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 01.01.2025

2025-01-01T12:14

2025-01-01T12:14

2025-01-01T12:14

севастополь

новости

транспорт

департамент транспорта севастополя

паромы и катера в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Движение паромов и катеров в Севастополе возобновили, сообщает городской департамент транспорта.Для горожан организовали работу компенсационных маршрутов от площади Нахимова и площади Захарова. Причины закрытия рейда не назывались.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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