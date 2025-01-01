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В Севастополе возобновили движение паромов и катеров
В Севастополе возобновили движение паромов и катеров - РИА Новости Крым, 01.01.2025
В Севастополе возобновили движение паромов и катеров
Движение паромов и катеров в Севастополе возобновили, сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 01.01.2025
2025-01-01T12:14
2025-01-01T12:14
2025-01-01T12:14
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новости
транспорт
департамент транспорта севастополя
паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Движение паромов и катеров в Севастополе возобновили, сообщает городской департамент транспорта.Для горожан организовали работу компенсационных маршрутов от площади Нахимова и площади Захарова. Причины закрытия рейда не назывались.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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В Севастополе возобновили движение паромов и катеров
В Севастополе открыли рейд