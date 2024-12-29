https://crimea.ria.ru/20241229/rossiya-dast-otpor-ssha-i-nato-v-sluchae-ugroz-dlya-strany---lavrov-1143003019.html

Россия даст отпор США и НАТО в случае угроз для страны - Лавров

Россия даст отпор США и НАТО в случае угроз для страны - Лавров - РИА Новости Крым, 29.12.2024

Россия даст отпор США и НАТО в случае угроз для страны - Лавров

Россия даст решительный отпор в виде военно-технических контрмер в случае, если США и НАТО создадут новые ракетные угрозы. Об этом заявил в интервью РИА Новости РИА Новости Крым, 29.12.2024

2024-12-29T07:31

2024-12-29T07:31

2024-12-29T07:31

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

сша

нато

политика

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Россия даст решительный отпор в виде военно-технических контрмер в случае, если США и НАТО создадут новые ракетные угрозы. Об этом заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.При этом для Москвы важна комплексная работа по снижению конфликтного потенциала и устранение первопричин главных противоречий в области безопасности. Для России по прежнему представляет угрозу многолетняя экспансия НАТО на восток, что, по словам Лаврова, во многом спровоцировало украинский кризис."Вопросы контроля над вооружениями гипотетически также могли бы обсуждаться, но лишь в качестве одного из элементов более широкой повестки дня", — отметил Лавров.Глава российского МИД подчеркнул, что Россия не станет вести переговоров с США по контролю за вооружениями, пока Вашингтон не откажется от антироссийского курса."Объективная реальность такова, что в результате деструктивной политики США основы стратегической стабильности изрядно расшатаны, а местами разрушены. Ввиду крайней антироссийской заряженности пока еще действующих американских властей, условия для стратегического диалога с Вашингтоном сейчас отсутствуют", - констатировал Лавров.По его словам, Россия продолжает придерживаться предусмотренных по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) количественных ограничений на соответствующие вооружения. Также остается в силе односторонний мораторий России на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД). "Предпринимаются и некоторые другие шаги. Однако, как мы неоднократно заявляли, актуальность данных мер напрямую зависит от того, насколько они отвечают нашим интересам", - акцентировал глава МИД.Россия не желает войны с Америкой, но и не допустит, чтобы ее интересы игнорировались, заявлял ранее Сергей Лавров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спецслужбы Запада готовят теракты против российских баз в СирииЛавров рассказал о переговорах по Украине после прихода ТрампаОбмен ограниченными ядерными ударами – Лавров оценил заявления Запада

россия

сша

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, сша, нато, политика, безопасность