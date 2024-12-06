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Обмен ограниченными ядерными ударами – Лавров оценил заявления Запада - РИА Новости Крым, 06.12.2024
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Обмен ограниченными ядерными ударами – Лавров оценил заявления Запада
Обмен ограниченными ядерными ударами – Лавров оценил заявления Запада - РИА Новости Крым, 06.12.2024
Обмен ограниченными ядерными ударами – Лавров оценил заявления Запада
Заявления Вашингтона, которые допускают обмен ограниченными ядерными ударами с Россией, вызывают обеспокоенность, поскольку любые разговоры на подобную тему... РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T08:13
2024-12-06T08:13
сергей лавров
россия
такер карлсон
ядерное сдерживание
тактическое ядерное оружие (тяо)
ядерное оружие
безопасность
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Заявления Вашингтона, которые допускают обмен ограниченными ядерными ударами с Россией, вызывают обеспокоенность, поскольку любые разговоры на подобную тему являются приглашением к ядерной катастрофе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.Более того, представитель стратегического командования Минобороны США, контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что допускает возможность обмена ограниченными ядерными ударами, подчеркнул глава МИД.По мнению Лаврова, такие разговоры — это приглашение к ядерной катастрофе, которой Москва не хочет.Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью CNN заявил, что никто не должен недооценивать опасность ядерного сценария, ведь "дорожных карт" на этот случай сейчас нет.Как отметил замглавы МИД Белоруссии Игорь Назарук, Москва и Минск на фоне появления вооружений, основанных на новейших технологиях, пересмотрели подходы к применению ядерного оружия.На минувшей неделе издание The New York Times, ссылаясь на чиновников из США и Европы писало, что на Западе допускают передачу ядерного оружия Украине. В Кремле назвали такие заявления безответственными, а людей, озвучивающих подобные идеи, – плохо представляющими себе реальность.Россия будет использовать все имеющиеся у нее средства поражения в случае появления у Украины ядерного оружия, заявил президент России Владимир Путин. Возможная передача Киеву ядерного оружия приведет к неконтролируемому развитию конфликта на Украине, а разрешение бить вглубь России уже повлекло ответные действия Москвы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым: в чем его цельРоссия не хочет войны с США – ЛавровЯдерный шантаж не поможет: почему Украине "не светит" членство в НАТО
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сергей лавров, россия, такер карлсон, ядерное сдерживание, тактическое ядерное оружие (тяо), ядерное оружие, безопасность, политика, сша, новости
Обмен ограниченными ядерными ударами – Лавров оценил заявления Запада

Лавров назвал разговоры об обмене ограниченными ядерными ударами приглашением к катастрофе

08:13 06.12.2024
 
© РИА Новости КрымЗнак радиационной опасности
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Заявления Вашингтона, которые допускают обмен ограниченными ядерными ударами с Россией, вызывают обеспокоенность, поскольку любые разговоры на подобную тему являются приглашением к ядерной катастрофе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
"Некоторые официальные лица в Пентагоне и в других организациях, включая НАТО, в последние дни стали говорить о том, что блок является оборонительным альянсом, но иногда, мол, можно ударить первыми, потому что лучшая защита – это нападение", - отметил Лавров.
Более того, представитель стратегического командования Минобороны США, контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что допускает возможность обмена ограниченными ядерными ударами, подчеркнул глава МИД.
По мнению Лаврова, такие разговоры — это приглашение к ядерной катастрофе, которой Москва не хочет.
"Некоторое время назад координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности США Джон Кирби, отвечая на вопросы об эскалации и возможности применения ядерного оружия, сказал, что американцы не хотят эскалации, и если там будет какой-нибудь ядерный элемент, то пострадают их европейские союзники. Таким образом, даже мысленно он исключает, что Соединенные Штаты могут пострадать", - сказал он.
Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью CNN заявил, что никто не должен недооценивать опасность ядерного сценария, ведь "дорожных карт" на этот случай сейчас нет.
Как отметил замглавы МИД Белоруссии Игорь Назарук, Москва и Минск на фоне появления вооружений, основанных на новейших технологиях, пересмотрели подходы к применению ядерного оружия.
На минувшей неделе издание The New York Times, ссылаясь на чиновников из США и Европы писало, что на Западе допускают передачу ядерного оружия Украине. В Кремле назвали такие заявления безответственными, а людей, озвучивающих подобные идеи, – плохо представляющими себе реальность.
Россия будет использовать все имеющиеся у нее средства поражения в случае появления у Украины ядерного оружия, заявил президент России Владимир Путин. Возможная передача Киеву ядерного оружия приведет к неконтролируемому развитию конфликта на Украине, а разрешение бить вглубь России уже повлекло ответные действия Москвы.
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Сергей ЛавровРоссияТакер КарлсонЯдерное сдерживаниеТактическое ядерное оружие (ТЯО)Ядерное оружиеБезопасностьПолитикаСШАНовости
 
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