https://crimea.ria.ru/20241206/obmen-ogranichennymi-yadernymi-udarami--lavrov-otsenil-zayavleniya-zapada-1142424045.html

Обмен ограниченными ядерными ударами – Лавров оценил заявления Запада

Обмен ограниченными ядерными ударами – Лавров оценил заявления Запада - РИА Новости Крым, 06.12.2024

Обмен ограниченными ядерными ударами – Лавров оценил заявления Запада

Заявления Вашингтона, которые допускают обмен ограниченными ядерными ударами с Россией, вызывают обеспокоенность, поскольку любые разговоры на подобную тему... РИА Новости Крым, 06.12.2024

2024-12-06T08:13

2024-12-06T08:13

2024-12-06T08:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Заявления Вашингтона, которые допускают обмен ограниченными ядерными ударами с Россией, вызывают обеспокоенность, поскольку любые разговоры на подобную тему являются приглашением к ядерной катастрофе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.Более того, представитель стратегического командования Минобороны США, контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что допускает возможность обмена ограниченными ядерными ударами, подчеркнул глава МИД.По мнению Лаврова, такие разговоры — это приглашение к ядерной катастрофе, которой Москва не хочет.Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью CNN заявил, что никто не должен недооценивать опасность ядерного сценария, ведь "дорожных карт" на этот случай сейчас нет.Как отметил замглавы МИД Белоруссии Игорь Назарук, Москва и Минск на фоне появления вооружений, основанных на новейших технологиях, пересмотрели подходы к применению ядерного оружия.На минувшей неделе издание The New York Times, ссылаясь на чиновников из США и Европы писало, что на Западе допускают передачу ядерного оружия Украине. В Кремле назвали такие заявления безответственными, а людей, озвучивающих подобные идеи, – плохо представляющими себе реальность.Россия будет использовать все имеющиеся у нее средства поражения в случае появления у Украины ядерного оружия, заявил президент России Владимир Путин. Возможная передача Киеву ядерного оружия приведет к неконтролируемому развитию конфликта на Украине, а разрешение бить вглубь России уже повлекло ответные действия Москвы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым: в чем его цельРоссия не хочет войны с США – ЛавровЯдерный шантаж не поможет: почему Украине "не светит" членство в НАТО

https://crimea.ria.ru/20241203/popytki-ssha-podlit-maslo-v-ogon-ne-izmenyat-dinamiku-na-fronte---kreml-1142333165.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, россия, такер карлсон, ядерное сдерживание, тактическое ядерное оружие (тяо), ядерное оружие, безопасность, политика, сша, новости