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Интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым: в чем его цель - РИА Новости Крым, 05.12.2024
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https://crimea.ria.ru/20241205/intervyu-takera-karlsona-s-sergeem-lavrovym-v-chem-ego-tsel-1142405222.html
Интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым: в чем его цель
Интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым: в чем его цель - РИА Новости Крым, 05.12.2024
Интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым: в чем его цель
Интервью американского журналиста Такера Карлсона с главой МИД РФ Сергеем Лавровым – часть проекта штаба новоизбранного президента США, цель которого нанести... РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T19:56
2024-12-05T19:56
радио "спутник в крыму"
мнения
вадим колесниченко
сергей лавров
такер карлсон
интервью
политика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Интервью американского журналиста Такера Карлсона с главой МИД РФ Сергеем Лавровым – часть проекта штаба новоизбранного президента США, цель которого нанести очередной удар по действующей американской администрации и выяснить позицию России, чтобы принимать выгодные для себя решения. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и юрист Вадим Колесниченко.По словам Колесниченко, интервью с Сергеем Лавровым безусловно не является личным проектом американского журналиста. При этом имеет те же цели, что и интервью с президентом России Владимиром Путиным в феврале текущего года, считает эксперт."Посыл Карлсона относительно того, что за счет американских налогоплательщиков США воюют против России и могут бы втянуты в войну – это удар по Байдену и его окружению. Сказано это было с целью укрепления позиции Трампа. А с другой стороны, это была попытка выяснить позицию нашего государства: как мы видим себя в будущем и на что мы готовы", – добавил политолог.По его мнению, результат встречи Лаврова с Карлсоном можно будет наблюдать по следующим действиям, которые предпримут США.Сам он считает, что Америка в переговорах с Россией заинтересована. Поэтому поездка американского журналиста для встречи с министром иностранных дел России "очень важная и политически удачная", считает Колесниченко.В анонсе своего интервью с Лавровым, опубликованном в соцсети Х 4 декабря и набравшем 4 млн просмотров, Карлсон заявил, что американцы даже не подозревают, что США фактически находятся в состоянии "реальной войны" с Россией. Также он сообщил, что посольство США в Киеве не позволило Владимиру Зеленскому согласиться на интервью с ним.Такер Карлсон на этой неделе сообщил, что посетил Москву, чтобы записать интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Когда именно оно состоялось, журналист не уточнил.Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что интервью было посвящено актуальным вопросам, которые волнуют сейчас многих в России, в США и во всем мире. Его продолжительность составит около полутора часов, оно будет опубликовано в ночь на 6 декабря.Ранее, в ноябре Такер Карсон записал интервью с новоизбранным президентом Дональдом Трампом, когда тот был еще кандидатом.В феврале 2024 года Карлсон приезжал в Москву, чтобы взять интервью у президента РФ Владимира Путина, в котором, среди прочего, обсуждался конфликт на Украине и отношения России и НАТО.Тогда западные СМИ и публичные лица отреагировали на это интервью, подчеркнув тактическую уверенность российского лидера в своих силах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем говорили Сергей Лавров и Такер Карлсон – подробности Переговоры с Киевом, денацификация и США: интервью Путина Такеру Карслону Интервью Трампа Такеру Карлсону – главное
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РИА Новости Крым
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мнения, вадим колесниченко, сергей лавров, такер карлсон, интервью, политика, в мире
Интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым: в чем его цель

Интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым – часть игры штаба Трампа

19:56 05.12.2024
 
© GIORGIO VIERAАмериканский политический обозреватель Такер Карлсон
Американский политический обозреватель Такер Карлсон
© GIORGIO VIERA
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Интервью американского журналиста Такера Карлсона с главой МИД РФ Сергеем Лавровым – часть проекта штаба новоизбранного президента США, цель которого нанести очередной удар по действующей американской администрации и выяснить позицию России, чтобы принимать выгодные для себя решения. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и юрист Вадим Колесниченко.
По словам Колесниченко, интервью с Сергеем Лавровым безусловно не является личным проектом американского журналиста. При этом имеет те же цели, что и интервью с президентом России Владимиром Путиным в феврале текущего года, считает эксперт.

"Карлсон является активным игроком на стороне Трампа, все последние годы поддерживал его. И визит Такера в Москву, когда он брал интервью у нашего президента, был частью игры штаба Трампа", – сказал Колесниченко.

"Посыл Карлсона относительно того, что за счет американских налогоплательщиков США воюют против России и могут бы втянуты в войну – это удар по Байдену и его окружению. Сказано это было с целью укрепления позиции Трампа. А с другой стороны, это была попытка выяснить позицию нашего государства: как мы видим себя в будущем и на что мы готовы", – добавил политолог.
По его мнению, результат встречи Лаврова с Карлсоном можно будет наблюдать по следующим действиям, которые предпримут США.
"Если к нам поедет посланник по Украине, значит, и уровень контакта будет понижен до уровня замминистра иностранных дел. Если же это будет более высокий уровень, на уровне министра либо госдепа, соответственно, встреча будет организована таким же образом. И она будет говорить о том, что США заинтересованы в переговорах", – сказал Колесниченко.
Сам он считает, что Америка в переговорах с Россией заинтересована. Поэтому поездка американского журналиста для встречи с министром иностранных дел России "очень важная и политически удачная", считает Колесниченко.
В анонсе своего интервью с Лавровым, опубликованном в соцсети Х 4 декабря и набравшем 4 млн просмотров, Карлсон заявил, что американцы даже не подозревают, что США фактически находятся в состоянии "реальной войны" с Россией. Также он сообщил, что посольство США в Киеве не позволило Владимиру Зеленскому согласиться на интервью с ним.
Такер Карлсон на этой неделе сообщил, что посетил Москву, чтобы записать интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Когда именно оно состоялось, журналист не уточнил.
Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что интервью было посвящено актуальным вопросам, которые волнуют сейчас многих в России, в США и во всем мире. Его продолжительность составит около полутора часов, оно будет опубликовано в ночь на 6 декабря.
Ранее, в ноябре Такер Карсон записал интервью с новоизбранным президентом Дональдом Трампом, когда тот был еще кандидатом.
В феврале 2024 года Карлсон приезжал в Москву, чтобы взять интервью у президента РФ Владимира Путина, в котором, среди прочего, обсуждался конфликт на Украине и отношения России и НАТО.
Тогда западные СМИ и публичные лица отреагировали на это интервью, подчеркнув тактическую уверенность российского лидера в своих силах.
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Радио "Спутник в Крыму"МненияВадим КолесниченкоСергей ЛавровТакер КарлсонИнтервьюПолитикаВ мире
 
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