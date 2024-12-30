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Путин поздравил глав СНГ и дружественных стран с Новым годом и Рождеством

Путин поздравил глав СНГ и дружественных стран с Новым годом и Рождеством - РИА Новости Крым, 30.12.2024

Путин поздравил глав СНГ и дружественных стран с Новым годом и Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством лидеров ряда стран. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости Крым, 30.12.2024

2024-12-30T15:27

2024-12-30T15:27

2024-12-30T15:27

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством лидеров ряда стран. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.Поздравления от Путина получили лидеры стран СНГ Ильхам Алиев, Ваагн Хачатурян и Никол Пашинян, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиеев.Российский президент также направил поздравления премьер-министру Индии Нарендру Моди, председателю КНР Си Цзиньпину и председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну.Телеграммы из Кремля получили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Сербии Александр Вучич, президент Венесуэлы Николас Мадуро, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и папа римский Франциск.Кроме того, Путин поздравил с наступающим Новым годом некоторых бывших глав государств: Герхарда Шредера, Рауля Кастро, Нурсултана Назарбаева, Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новый год 2025, политика, россия, в мире, снг, новости, кремль