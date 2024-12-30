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Путин поздравил глав СНГ и дружественных стран с Новым годом и Рождеством
Путин поздравил глав СНГ и дружественных стран с Новым годом и Рождеством - РИА Новости Крым, 30.12.2024
Путин поздравил глав СНГ и дружественных стран с Новым годом и Рождеством
Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством лидеров ряда стран. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости Крым, 30.12.2024
2024-12-30T15:27
2024-12-30T15:27
2024-12-30T15:27
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством лидеров ряда стран. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.Поздравления от Путина получили лидеры стран СНГ Ильхам Алиев, Ваагн Хачатурян и Никол Пашинян, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиеев.Российский президент также направил поздравления премьер-министру Индии Нарендру Моди, председателю КНР Си Цзиньпину и председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну.Телеграммы из Кремля получили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Сербии Александр Вучич, президент Венесуэлы Николас Мадуро, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и папа римский Франциск.Кроме того, Путин поздравил с наступающим Новым годом некоторых бывших глав государств: Герхарда Шредера, Рауля Кастро, Нурсултана Назарбаева, Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), новый год 2025, политика, россия, в мире, снг, новости, кремль
Путин поздравил глав СНГ и дружественных стран с Новым годом и Рождеством
Путин поздравил президентов и экс-лидеров дружественных зарубежных стран с Новым годом
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством лидеров ряда стран. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин тепло поздравил с Рождеством и наступающим Новым, 2025 годом руководителей целого ряда государств", — говорится в сообщении.
Поздравления от Путина получили лидеры стран СНГ Ильхам Алиев, Ваагн Хачатурян и Никол Пашинян, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиеев.
Российский президент также направил поздравления премьер-министру Индии Нарендру Моди, председателю КНР Си Цзиньпину и председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну.
Телеграммы из Кремля получили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Сербии Александр Вучич, президент Венесуэлы Николас Мадуро, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и папа римский Франциск.
Кроме того, Путин поздравил с наступающим Новым годом некоторых бывших глав государств: Герхарда Шредера, Рауля Кастро, Нурсултана Назарбаева, Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна.
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