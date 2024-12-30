https://crimea.ria.ru/20241230/150-rossiyskikh-voennykh-vernulis-iz-ukrainskogo-plena-1143024085.html

150 российских военных вернулись из украинского плена

150 российских военных вернулись из украинского плена - РИА Новости Крым, 30.12.2024

150 российских военных вернулись из украинского плена

30 декабря из украинского плена в результате переговоров возвращены 150 солдат российской армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.12.2024

2024-12-30T17:32

2024-12-30T17:32

2024-12-30T17:40

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. 30 декабря из украинского плена в результате переговоров возвращены 150 солдат российской армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.На данный момент военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь. Там российским бойцам оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками."Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты", - добавили в Минобороны.18 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих. 14 сентября на Родину прибыли 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области.24 августа Минобороны РФ сообщило о состоявшемся обмене ста пятнадцати российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, на 115 военнопленных ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), обмен пленными, пленные, беларусь, новости, новости сво