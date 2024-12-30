150 российских военных вернулись из украинского плена
150 российских военных возвращены из украинского плена в результате переговоров
17:32 30.12.2024 (обновлено: 17:40 30.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. 30 декабря из украинского плена в результате переговоров возвращены 150 солдат российской армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"30 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ", - сказано в сообщении.
На данный момент военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь. Там российским бойцам оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.
"Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты", - добавили в Минобороны.
18 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих. 14 сентября на Родину прибыли 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области.
24 августа Минобороны РФ сообщило о состоявшемся обмене ста пятнадцати российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, на 115 военнопленных ВСУ.
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