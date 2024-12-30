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150 российских военных вернулись из украинского плена - РИА Новости Крым, 30.12.2024
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150 российских военных вернулись из украинского плена
150 российских военных вернулись из украинского плена - РИА Новости Крым, 30.12.2024
150 российских военных вернулись из украинского плена
30 декабря из украинского плена в результате переговоров возвращены 150 солдат российской армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.12.2024
2024-12-30T17:32
2024-12-30T17:40
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
обмен пленными
пленные
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. 30 декабря из украинского плена в результате переговоров возвращены 150 солдат российской армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.На данный момент военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь. Там российским бойцам оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками."Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты", - добавили в Минобороны.18 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих. 14 сентября на Родину прибыли 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области.24 августа Минобороны РФ сообщило о состоявшемся обмене ста пятнадцати российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, на 115 военнопленных ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), обмен пленными, пленные, беларусь, новости, новости сво
150 российских военных вернулись из украинского плена

150 российских военных возвращены из украинского плена в результате переговоров

17:32 30.12.2024 (обновлено: 17:40 30.12.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВС РФ
ВС РФ - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. 30 декабря из украинского плена в результате переговоров возвращены 150 солдат российской армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"30 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ", - сказано в сообщении.
На данный момент военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь. Там российским бойцам оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.
"Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты", - добавили в Минобороны.
18 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих. 14 сентября на Родину прибыли 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области.
24 августа Минобороны РФ сообщило о состоявшемся обмене ста пятнадцати российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, на 115 военнопленных ВСУ.
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Министерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Обмен пленнымиПленныеБеларусьНовостиНовости СВО
 
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