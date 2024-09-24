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В России запрещена деятельность проукраинского фонда для сбора помощи ВСУ
В России запрещена деятельность проукраинского фонда для сбора помощи ВСУ - РИА Новости Крым, 24.09.2024
В России запрещена деятельность проукраинского фонда для сбора помощи ВСУ
Деятельность проукраинской иностранной организации "Фонд 24.02"* признана нежелательной на территории России. Об этом сообщает Telegram-канал Генпрокуратуры. РИА Новости Крым, 24.09.2024
2024-09-24T08:50
2024-09-24T08:50
2024-09-24T08:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Деятельность проукраинской иностранной организации "Фонд 24.02"* признана нежелательной на территории России. Об этом сообщает Telegram-канал Генпрокуратуры.Фонд был зарегистрирован в апреле 2023 года в Киеве, его цель - поддержка ВСУ. Организация объединяет покинувших Россию лжепатриотов и русофобов, утверждают в Генпрокуратуре."Организация сотрудничает с террористическими организациями "Легион "Свобода России"** и "Айдар"**, оказывая им военную и гуманитарную поддержку. На своих мероприятиях антироссийской направленности участники открыто призывают к объединению всех, кто разделяет экстремистские взгляды", - говорится в сообщении ведомства.Кроме того, фонд распространяет в интернете недостоверные сведения о проведении специальной военной операции, сообщения, дискредитирующие политику руководства Российской Федерации, и призывы к терроризму.Ранее на сайте Росфинмониторинга появилось сообщение, что в список экстремистов и террористов внесен Петр Порошенко*** и его сын Алексей Порошенко***. Акции кондитерской фабрики Roshen, принадлежавшей экс-президенту Украины Петру Порошенко*, летом этого года были переданы в доход Российской Федерации.* Организация, деятельность которой признана в РФ нежелательной** Запрещенная в России террористическая организация*** Внесен в российский список террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинского журналиста Гордона* приговорили к 14 годам заключенияВ Крыму национализируют новые объекты украинских олигарховЮлия Навальная* внесена в список террористов и экстремистов
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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генпрокуратура россии, россия, закон и право, новости
В России запрещена деятельность проукраинского фонда для сбора помощи ВСУ
В России признана нежелательной деятельность фонда покинувших страну русофобов
08:50 24.09.2024 (обновлено: 08:51 24.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Деятельность проукраинской иностранной организации "Фонд 24.02"* признана нежелательной на территории России. Об этом сообщает Telegram-канал Генпрокуратуры.
"Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории страны деятельности иностранной неправительственной организации Благодiйна органiзацiя "Фонд 24.02"*, Украина". - сказано в сообщении надзорного ведомства.
Фонд был зарегистрирован в апреле 2023 года в Киеве, его цель - поддержка ВСУ. Организация объединяет покинувших Россию лжепатриотов и русофобов, утверждают в Генпрокуратуре.
"Организация сотрудничает с террористическими организациями "Легион "Свобода России"** и "Айдар"**, оказывая им военную и гуманитарную поддержку. На своих мероприятиях антироссийской направленности участники открыто призывают к объединению всех, кто разделяет экстремистские взгляды", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, фонд распространяет в интернете недостоверные сведения о проведении специальной военной операции, сообщения, дискредитирующие политику руководства Российской Федерации, и призывы к терроризму.
Ранее на сайте Росфинмониторинга появилось сообщение
, что в список экстремистов и террористов внесен Петр Порошенко*** и его сын Алексей Порошенко***. Акции кондитерской фабрики Roshen
, принадлежавшей экс-президенту Украины Петру Порошенко*, летом этого года были переданы в доход Российской Федерации.
* Организация, деятельность которой признана в РФ нежелательной
** Запрещенная в России террористическая организация
*** Внесен в российский список террористов и экстремистов
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