https://crimea.ria.ru/20240924/v-rossii-zapreschena-deyatelnost-ukrainskogo-fonda-dlya-sbora-pomoschi-vsu-1140564800.html

В России запрещена деятельность проукраинского фонда для сбора помощи ВСУ

В России запрещена деятельность проукраинского фонда для сбора помощи ВСУ - РИА Новости Крым, 24.09.2024

В России запрещена деятельность проукраинского фонда для сбора помощи ВСУ

Деятельность проукраинской иностранной организации "Фонд 24.02"* признана нежелательной на территории России. Об этом сообщает Telegram-канал Генпрокуратуры. РИА Новости Крым, 24.09.2024

2024-09-24T08:50

2024-09-24T08:50

2024-09-24T08:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Деятельность проукраинской иностранной организации "Фонд 24.02"* признана нежелательной на территории России. Об этом сообщает Telegram-канал Генпрокуратуры.Фонд был зарегистрирован в апреле 2023 года в Киеве, его цель - поддержка ВСУ. Организация объединяет покинувших Россию лжепатриотов и русофобов, утверждают в Генпрокуратуре."Организация сотрудничает с террористическими организациями "Легион "Свобода России"** и "Айдар"**, оказывая им военную и гуманитарную поддержку. На своих мероприятиях антироссийской направленности участники открыто призывают к объединению всех, кто разделяет экстремистские взгляды", - говорится в сообщении ведомства.Кроме того, фонд распространяет в интернете недостоверные сведения о проведении специальной военной операции, сообщения, дискредитирующие политику руководства Российской Федерации, и призывы к терроризму.Ранее на сайте Росфинмониторинга появилось сообщение, что в список экстремистов и террористов внесен Петр Порошенко*** и его сын Алексей Порошенко***. Акции кондитерской фабрики Roshen, принадлежавшей экс-президенту Украины Петру Порошенко*, летом этого года были переданы в доход Российской Федерации.* Организация, деятельность которой признана в РФ нежелательной** Запрещенная в России террористическая организация*** Внесен в российский список террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинского журналиста Гордона* приговорили к 14 годам заключенияВ Крыму национализируют новые объекты украинских олигарховЮлия Навальная* внесена в список террористов и экстремистов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генпрокуратура россии, россия, закон и право, новости