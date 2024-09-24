Рейтинг@Mail.ru
В России запрещена деятельность проукраинского фонда для сбора помощи ВСУ - РИА Новости Крым, 24.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240924/v-rossii-zapreschena-deyatelnost-ukrainskogo-fonda-dlya-sbora-pomoschi-vsu-1140564800.html
В России запрещена деятельность проукраинского фонда для сбора помощи ВСУ
В России запрещена деятельность проукраинского фонда для сбора помощи ВСУ - РИА Новости Крым, 24.09.2024
В России запрещена деятельность проукраинского фонда для сбора помощи ВСУ
Деятельность проукраинской иностранной организации "Фонд 24.02"* признана нежелательной на территории России. Об этом сообщает Telegram-канал Генпрокуратуры. РИА Новости Крым, 24.09.2024
2024-09-24T08:50
2024-09-24T08:51
генпрокуратура россии
россия
закон и право
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111795/66/1117956632_0:342:3032:2048_1920x0_80_0_0_1d9f8b9b62fe733bd19e19e50c7283c1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Деятельность проукраинской иностранной организации "Фонд 24.02"* признана нежелательной на территории России. Об этом сообщает Telegram-канал Генпрокуратуры.Фонд был зарегистрирован в апреле 2023 года в Киеве, его цель - поддержка ВСУ. Организация объединяет покинувших Россию лжепатриотов и русофобов, утверждают в Генпрокуратуре."Организация сотрудничает с террористическими организациями "Легион "Свобода России"** и "Айдар"**, оказывая им военную и гуманитарную поддержку. На своих мероприятиях антироссийской направленности участники открыто призывают к объединению всех, кто разделяет экстремистские взгляды", - говорится в сообщении ведомства.Кроме того, фонд распространяет в интернете недостоверные сведения о проведении специальной военной операции, сообщения, дискредитирующие политику руководства Российской Федерации, и призывы к терроризму.Ранее на сайте Росфинмониторинга появилось сообщение, что в список экстремистов и террористов внесен Петр Порошенко*** и его сын Алексей Порошенко***. Акции кондитерской фабрики Roshen, принадлежавшей экс-президенту Украины Петру Порошенко*, летом этого года были переданы в доход Российской Федерации.* Организация, деятельность которой признана в РФ нежелательной** Запрещенная в России террористическая организация*** Внесен в российский список террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинского журналиста Гордона* приговорили к 14 годам заключенияВ Крыму национализируют новые объекты украинских олигарховЮлия Навальная* внесена в список террористов и экстремистов
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111795/66/1117956632_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_135d3392d8d65716eab4092aa135de39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
генпрокуратура россии, россия, закон и право, новости
В России запрещена деятельность проукраинского фонда для сбора помощи ВСУ

В России признана нежелательной деятельность фонда покинувших страну русофобов

08:50 24.09.2024 (обновлено: 08:51 24.09.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Деятельность проукраинской иностранной организации "Фонд 24.02"* признана нежелательной на территории России. Об этом сообщает Telegram-канал Генпрокуратуры.

"Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории страны деятельности иностранной неправительственной организации Благодiйна органiзацiя "Фонд 24.02"*, Украина". - сказано в сообщении надзорного ведомства.

Фонд был зарегистрирован в апреле 2023 года в Киеве, его цель - поддержка ВСУ. Организация объединяет покинувших Россию лжепатриотов и русофобов, утверждают в Генпрокуратуре.
"Организация сотрудничает с террористическими организациями "Легион "Свобода России"** и "Айдар"**, оказывая им военную и гуманитарную поддержку. На своих мероприятиях антироссийской направленности участники открыто призывают к объединению всех, кто разделяет экстремистские взгляды", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, фонд распространяет в интернете недостоверные сведения о проведении специальной военной операции, сообщения, дискредитирующие политику руководства Российской Федерации, и призывы к терроризму.
Ранее на сайте Росфинмониторинга появилось сообщение, что в список экстремистов и террористов внесен Петр Порошенко*** и его сын Алексей Порошенко***. Акции кондитерской фабрики Roshen, принадлежавшей экс-президенту Украины Петру Порошенко*, летом этого года были переданы в доход Российской Федерации.
* Организация, деятельность которой признана в РФ нежелательной
** Запрещенная в России террористическая организация
*** Внесен в российский список террористов и экстремистов
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Украинского журналиста Гордона* приговорили к 14 годам заключения
В Крыму национализируют новые объекты украинских олигархов
Юлия Навальная* внесена в список террористов и экстремистов
 
Генпрокуратура РоссииРоссияЗакон и правоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:10Конфликт в горах: житель Кубани ранил ножом пятерых туристов
12:01В Крыму из-за крупного возгорания сухостоя едва не сгорели жилые дома
11:52В России могут ввести штрафы до 5 млн рублей за пропаганду чайлдфри
11:4611-летняя девочка погибла в аварии в Адыгее
11:11Ялта и Феодосия остались без света
11:06Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на треть
10:55Летом жители и гости Крыма установили рекорд по безналичным расчетам
10:47В Ялте остановили работу опасного для жизни аттракциона
10:39Назначен новый министр МЧС Крыма
10:34В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение
10:28Аксенов назначил министра юстиции Крыма
09:59Агент СБУ хотел поджечь пункт отбора контрактников в РФ 1:08
09:40Новая магнитная буря накроет Землю - когда ждать удара
09:26Это не Байден: кто толкает Америку и НАТО к войне с Россией
09:09Семья в Красноярском крае могла умереть от отравления дихлофосом
08:50В России запрещена деятельность проукраинского фонда для сбора помощи ВСУ
08:27Критическая инфраструктура поражена в Запорожье и Полтаве
08:11Укрощение себя: дрессировщик Виталий Смолянец работает на протезах
07:43В Севастополе и Бахчисарае во вторник отключат свет: список адресов
07:23Пресечена беспилотная атака на приграничье России
Лента новостейМолния