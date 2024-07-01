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Украинского журналиста Гордона* приговорили к 14 годам заключения - РИА Новости Крым, 01.07.2024
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Украинского журналиста Гордона* приговорили к 14 годам заключения
Украинского журналиста Гордона* приговорили к 14 годам заключения - РИА Новости Крым, 01.07.2024
Украинского журналиста Гордона* приговорили к 14 годам заключения
Украинский журналист Дмитрий Гордон*, признанный в России иноагентом и включенный в перечень террористов и экстремистов, заочно приговорен к 14 годам лишения... РИА Новости Крым, 01.07.2024
2024-07-01T16:43
2024-07-01T16:43
новости
украина
суд
приговор
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Украинский журналист Дмитрий Гордон*, признанный в России иноагентом и включенный в перечень террористов и экстремистов, заочно приговорен к 14 годам лишения свободы. Такой вердикт вынес Второй западный окружной военный суд в Москве, сообщает РИА Новости."Суд заочно назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы", – говорится в сообщении.В соответствии с решением суда, первые три года Гордон* должен провести в тюрьме, остальные 11 – в колонии строгого режима. Также суд запретил ему администрировать интернет-ресурсы сроком на три года.Суд признал украинского журналиста виновным в публичных призывах к экстремизму, распространении фейков о российских Вооруженных силах, возбуждении ненависти и вражды, а также в публичных призывах к развязыванию агрессивной войны.МВД России объявило Гордона* в международный розыск в июле 2022 года, после того как журналист разместил на своих каналах в YouTube видеозапись с призывом к президенту США Джо Байдену объявить войну России с применением ядерного оружия.Там же он распространил фейк о якобы совершении российскими военными "убийств мирных жителей", "сбрасывании бомб на жилые дома", а также о том, что Россия якобы намерена "захватить Украину".Басманный суд Москвы заочно постановил арестовать Гордона*.*включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаВерховный суд Крыма ранее вынес приговор в отношении двух сотрудников Государственной пограничной службы Украины, признанных виновными в угоне российского рыболовного судна "Норд" и похищении членов его экипажа в марте 2018 года. Суд назначил им по 17 лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:В розыск объявлен бывший и.о. министра обороны УкраиныУкраинскую шпионку приговорили к 13 годам колонии - прокуратура КрымаКрымчанин приговорен к 18 годам за госизмену
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РИА Новости Крым
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5
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, украина, суд, приговор, россия
Украинского журналиста Гордона* приговорили к 14 годам заключения

Суд в Москве заочно приговорил украинского журналиста Гордона* к 14 годам лишения свободы

16:43 01.07.2024
 
© Скриншот с видеоУкраинский журналист Дмитрий Гордон
Украинский журналист Дмитрий Гордон
© Скриншот с видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Украинский журналист Дмитрий Гордон*, признанный в России иноагентом и включенный в перечень террористов и экстремистов, заочно приговорен к 14 годам лишения свободы. Такой вердикт вынес Второй западный окружной военный суд в Москве, сообщает РИА Новости.
"Суд заочно назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы", – говорится в сообщении.
В соответствии с решением суда, первые три года Гордон* должен провести в тюрьме, остальные 11 – в колонии строгого режима. Также суд запретил ему администрировать интернет-ресурсы сроком на три года.
Суд признал украинского журналиста виновным в публичных призывах к экстремизму, распространении фейков о российских Вооруженных силах, возбуждении ненависти и вражды, а также в публичных призывах к развязыванию агрессивной войны.
МВД России объявило Гордона* в международный розыск в июле 2022 года, после того как журналист разместил на своих каналах в YouTube видеозапись с призывом к президенту США Джо Байдену объявить войну России с применением ядерного оружия.
Там же он распространил фейк о якобы совершении российскими военными "убийств мирных жителей", "сбрасывании бомб на жилые дома", а также о том, что Россия якобы намерена "захватить Украину".
Басманный суд Москвы заочно постановил арестовать Гордона*.
*включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Верховный суд Крыма ранее вынес приговор в отношении двух сотрудников Государственной пограничной службы Украины, признанных виновными в угоне российского рыболовного судна "Норд" и похищении членов его экипажа в марте 2018 года. Суд назначил им по 17 лет лишения свободы.
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