https://crimea.ria.ru/20240701/ukrainskogo-zhurnalista-gordona-prigovorili-k-14-godam-zaklyucheniya-1138491658.html

Украинского журналиста Гордона* приговорили к 14 годам заключения

Украинского журналиста Гордона* приговорили к 14 годам заключения - РИА Новости Крым, 01.07.2024

Украинского журналиста Гордона* приговорили к 14 годам заключения

Украинский журналист Дмитрий Гордон*, признанный в России иноагентом и включенный в перечень террористов и экстремистов, заочно приговорен к 14 годам лишения... РИА Новости Крым, 01.07.2024

2024-07-01T16:43

2024-07-01T16:43

2024-07-01T16:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Украинский журналист Дмитрий Гордон*, признанный в России иноагентом и включенный в перечень террористов и экстремистов, заочно приговорен к 14 годам лишения свободы. Такой вердикт вынес Второй западный окружной военный суд в Москве, сообщает РИА Новости."Суд заочно назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы", – говорится в сообщении.В соответствии с решением суда, первые три года Гордон* должен провести в тюрьме, остальные 11 – в колонии строгого режима. Также суд запретил ему администрировать интернет-ресурсы сроком на три года.Суд признал украинского журналиста виновным в публичных призывах к экстремизму, распространении фейков о российских Вооруженных силах, возбуждении ненависти и вражды, а также в публичных призывах к развязыванию агрессивной войны.МВД России объявило Гордона* в международный розыск в июле 2022 года, после того как журналист разместил на своих каналах в YouTube видеозапись с призывом к президенту США Джо Байдену объявить войну России с применением ядерного оружия.Там же он распространил фейк о якобы совершении российскими военными "убийств мирных жителей", "сбрасывании бомб на жилые дома", а также о том, что Россия якобы намерена "захватить Украину".Басманный суд Москвы заочно постановил арестовать Гордона*.*включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаВерховный суд Крыма ранее вынес приговор в отношении двух сотрудников Государственной пограничной службы Украины, признанных виновными в угоне российского рыболовного судна "Норд" и похищении членов его экипажа в марте 2018 года. Суд назначил им по 17 лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:В розыск объявлен бывший и.о. министра обороны УкраиныУкраинскую шпионку приговорили к 13 годам колонии - прокуратура КрымаКрымчанин приговорен к 18 годам за госизмену

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, украина, суд, приговор, россия