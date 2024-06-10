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В Крыму вынесли приговор виновным в угоне "Норда" и похищении его экипажа - РИА Новости Крым, 10.06.2024
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В Крыму вынесли приговор виновным в угоне "Норда" и похищении его экипажа
В Крыму вынесли приговор виновным в угоне "Норда" и похищении его экипажа - РИА Новости Крым, 10.06.2024
В Крыму вынесли приговор виновным в угоне "Норда" и похищении его экипажа
Верховный суд Крыма огласил приговор в отношении двух сотрудников Государственной пограничной службы Украины, которые были признаны виновными в угоне... РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T14:34
2024-06-10T14:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма огласил приговор в отношении двух сотрудников Государственной пограничной службы Украины, которые были признаны виновными в угоне российского рыболовного судна "Норд" и похищении членов его экипажа. Об этом сообщили в пресс-службе суда.Согласно приговору суда, осужденные украинские пограничники вступили в преступный сговор с иными лицами, мотивируя свои действия политической враждой по отношению к России и к факту вхождения в ее состав Республики Крым и города Севастополя. В марте 2018 года они захватили российское рыболовное судно и находящихся на нем членов экипажа, осуществлявших в акватории Азовского моря законный рыбный промысел.Верховный суд Крыма признал злоумышленников виновными в инкриминируемых им преступлениях и назначил каждому окончательное наказание в виде 17 лет лишения свободы. Первые три года они будут отбывать в тюрьме, а оставшийся срок - в исправительной колонии строгого режима.Приговор в законную силу пока не вступил.Как ранее сообщал РИА Новости Крым, 25 марта 2018 года украинские пограничники в нейтральных водах Азовского моря захватили рыболовецкий сейнер "Норд", на борту которого находились 10 членов экипажа. Они удерживались на территории Украины. Двоим удалось покинуть страну через Белоруссию, семерых обменяли на экипаж украинского браконьерского судна "ЯМК-0041". На Украине остался только капитан судна – Владимир Горбенко, которого власти страны обвинили в незаконной добыче водных ресурсов и нарушении порядка въезда на "оккупированную территорию". Ему удалось вернуться домой почти через год – 8 февраля 2019 года.Все материалы по теме "Норда" читайте здесь&gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:Владельцы "Норда" подсчитали убытки от пиратских действий УкраиныВыяснилась судьба сейнера "Норд" на Украине - фотофактДрейф жизни "Норда": год после захвата Украиной крымского сейнера
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4.7
96
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крым, новости крыма, верховный суд крыма, новости, захват крымского судна "норд" украинскими пограничниками, происшествия, приговор
В Крыму вынесли приговор виновным в угоне "Норда" и похищении его экипажа

Верховный суд Крыма приговорил виновных в угоне судна "Норд" к 17 годам колонии

14:34 10.06.2024 (обновлено: 14:54 10.06.2024)
 
© Фото: с официальной страницы музея Истории рыбной промышленности города Керчь на Facebook"Норд" у Бердянской косы
Норд у Бердянской косы
© Фото: с официальной страницы музея Истории рыбной промышленности города Керчь на Facebook
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма огласил приговор в отношении двух сотрудников Государственной пограничной службы Украины, которые были признаны виновными в угоне российского рыболовного судна "Норд" и похищении членов его экипажа. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Согласно приговору суда, осужденные украинские пограничники вступили в преступный сговор с иными лицами, мотивируя свои действия политической враждой по отношению к России и к факту вхождения в ее состав Республики Крым и города Севастополя. В марте 2018 года они захватили российское рыболовное судно и находящихся на нем членов экипажа, осуществлявших в акватории Азовского моря законный рыбный промысел.

"Угрожая применением насилия, в частности стрелкового оружия, направленного в сторону находившихся на захватываемом судне людей, произвели противоправное самовольное перемещение и принудительное конвоирование легитимно плавающего под государственным флагом РФ в акватории Азовского моря захваченного российского рыболовного судна в Бердянский морской торговый порт", - говорится в сообщении.

Верховный суд Крыма признал злоумышленников виновными в инкриминируемых им преступлениях и назначил каждому окончательное наказание в виде 17 лет лишения свободы. Первые три года они будут отбывать в тюрьме, а оставшийся срок - в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Как ранее сообщал РИА Новости Крым, 25 марта 2018 года украинские пограничники в нейтральных водах Азовского моря захватили рыболовецкий сейнер "Норд", на борту которого находились 10 членов экипажа. Они удерживались на территории Украины. Двоим удалось покинуть страну через Белоруссию, семерых обменяли на экипаж украинского браконьерского судна "ЯМК-0041". На Украине остался только капитан судна – Владимир Горбенко, которого власти страны обвинили в незаконной добыче водных ресурсов и нарушении порядка въезда на "оккупированную территорию". Ему удалось вернуться домой почти через год – 8 февраля 2019 года.
Все материалы по теме "Норда" читайте здесь>>
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