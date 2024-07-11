https://crimea.ria.ru/20240711/yuliya-navalnaya-vnesena-v-spisok-terroristov-i-ekstremistov-1138776270.html
Юлия Навальная* внесена в список террористов и экстремистов
Юлия Навальная* внесена в список террористов и экстремистов - РИА Новости Крым, 11.07.2024
Юлия Навальная* внесена в список террористов и экстремистов
В перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга внесена Юлия Навальная*, сообщается на сайте организации. РИА Новости Крым, 11.07.2024
2024-07-11T16:44
2024-07-11T16:44
2024-07-11T16:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. В перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга внесена Юлия Навальная*, сообщается на сайте организации.9 июля Басманный суд Москвы заочно арестовал Навальную* на два месяца с момента задержания на территории страны или экстрадиции. Она объявлена в международный розыск.* Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
https://crimea.ria.ru/20240709/yuliyu-navalnuyu-obyavili-v-mezhdunarodnyy-rozysk-1138722157.html
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росфинмониторинг, экстремизм, терроризм, закон и право, новости, россия, безопасность
Юлия Навальная* внесена в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес Юлию Навальную* в список террористов и экстремистов
16:44 11.07.2024 (обновлено: 16:45 11.07.2024)