https://crimea.ria.ru/20240711/yuliya-navalnaya-vnesena-v-spisok-terroristov-i-ekstremistov-1138776270.html

Юлия Навальная* внесена в список террористов и экстремистов

Юлия Навальная* внесена в список террористов и экстремистов - РИА Новости Крым, 11.07.2024

Юлия Навальная* внесена в список террористов и экстремистов

В перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга внесена Юлия Навальная*, сообщается на сайте организации. РИА Новости Крым, 11.07.2024

2024-07-11T16:44

2024-07-11T16:44

2024-07-11T16:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. В перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга внесена Юлия Навальная*, сообщается на сайте организации.9 июля Басманный суд Москвы заочно арестовал Навальную* на два месяца с момента задержания на территории страны или экстрадиции. Она объявлена в международный розыск.* Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://crimea.ria.ru/20240709/yuliyu-navalnuyu-obyavili-v-mezhdunarodnyy-rozysk-1138722157.html

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2024

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росфинмониторинг, экстремизм, терроризм, закон и право, новости, россия, безопасность