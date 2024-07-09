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Юлию Навальную объявили в международный розыск

Юлию Навальную объявили в международный розыск - РИА Новости Крым, 09.07.2024

Юлию Навальную объявили в международный розыск

Басманный суд Москвы заочно вынес решение об аресте Юлии Навальной. Ей инкриминируют участие в экстремистском сообществе, сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 09.07.2024

2024-07-09T18:32

2024-07-09T18:32

2024-07-09T18:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Басманный суд Москвы заочно вынес решение об аресте Юлии Навальной. Ей инкриминируют участие в экстремистском сообществе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.Навальная объявлена в международный розыск в связи с тем, что она скрылась от органов предварительного следствия. Статья, которую ей вменяют, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, закон и право, суд, басманный суд москвы, новости, россия, экстремизм