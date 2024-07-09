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Юлию Навальную объявили в международный розыск
Юлию Навальную объявили в международный розыск - РИА Новости Крым, 09.07.2024
Юлию Навальную объявили в международный розыск
Басманный суд Москвы заочно вынес решение об аресте Юлии Навальной. Ей инкриминируют участие в экстремистском сообществе, сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 09.07.2024
2024-07-09T18:32
2024-07-09T18:32
2024-07-09T18:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Басманный суд Москвы заочно вынес решение об аресте Юлии Навальной. Ей инкриминируют участие в экстремистском сообществе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.Навальная объявлена в международный розыск в связи с тем, что она скрылась от органов предварительного следствия. Статья, которую ей вменяют, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.
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РИА Новости Крым
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москва, закон и право, суд, басманный суд москвы, новости, россия, экстремизм
Юлию Навальную объявили в международный розыск
Суд в Москве заочно арестовал Юлию Навальную за участие в экстремистском сообществе
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Басманный суд Москвы заочно вынес решение об аресте Юлии Навальной. Ей инкриминируют участие в экстремистском сообществе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Срок исчисляется с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента задержания на территории Российской Федерации", - рассказал собеседник агентства.
Навальная объявлена в международный розыск в связи с тем, что она скрылась от органов предварительного следствия.
Статья, которую ей вменяют, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.