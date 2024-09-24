Рейтинг@Mail.ru
Ялта и Феодосия остались без света - РИА Новости Крым, 24.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240924/yalta-i-feodosiya-ostalis-bez-sveta-1140569909.html
Ялта и Феодосия остались без света
Ялта и Феодосия остались без света - РИА Новости Крым, 24.09.2024
Ялта и Феодосия остались без света
Во вторник жители поселка Массандра, а также Ялты и Феодосии остались без энергоснабжения. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 24.09.2024
2024-09-24T11:11
2024-09-24T11:18
крым
ялта
феодосия
гуп рк "крымэнерго"
энергосистема крыма
отключение электроэнергии в крыму
электросети
общество
жкх
жкх крыма и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/16/1122459315_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3becbb64e024fdbaf056c9ed96a1f2c5.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Во вторник жители поселка Массандра, а также Ялты и Феодосии остались без энергоснабжения. Об этом сообщили в "Крымэнерго".По данным компании, в регионах произошло аварийное отключение. На месте поломок работают аварийные бригады. Возобновить подачу электроэнергии планируют в течение трех часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе и Бахчисарае во вторник отключат свет: список адресовВ Крыму десятки сел останутся без света на пять дней"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций
крым
ялта
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/16/1122459315_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_07f653e9d122a64b9e80348d423a1f98.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, ялта, феодосия, гуп рк "крымэнерго", энергосистема крыма, отключение электроэнергии в крыму, электросети, общество, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма
Ялта и Феодосия остались без света

Ялта и Феодосия во вторник частично остались без света из-за аварии на сетях

11:11 24.09.2024 (обновлено: 11:18 24.09.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРанняя весна в Крыму
Ранняя весна в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Во вторник жители поселка Массандра, а также Ялты и Феодосии остались без энергоснабжения. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
По данным компании, в регионах произошло аварийное отключение.
"Город Феодосия частично обесточен. Без света жители поселка городского типа Массандра и частично Ялты", - сказано в сообщении официального Telegram-канала предприятия.
На месте поломок работают аварийные бригады.
Возобновить подачу электроэнергии планируют в течение трех часов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе и Бахчисарае во вторник отключат свет: список адресов
В Крыму десятки сел останутся без света на пять дней
"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций
 
КрымЯлтаФеодосияГУП РК "Крымэнерго"Энергосистема КрымаОтключение электроэнергии в КрымуЭлектросетиОбществоЖКХЖКХ Крыма и СевастополяНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:10Конфликт в горах: житель Кубани ранил ножом пятерых туристов
12:01В Крыму из-за крупного возгорания сухостоя едва не сгорели жилые дома
11:52В России могут ввести штрафы до 5 млн рублей за пропаганду чайлдфри
11:4611-летняя девочка погибла в аварии в Адыгее
11:11Ялта и Феодосия остались без света
11:06Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на треть
10:55Летом жители и гости Крыма установили рекорд по безналичным расчетам
10:47В Ялте остановили работу опасного для жизни аттракциона
10:39Назначен новый министр МЧС Крыма
10:34В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение
10:28Аксенов назначил министра юстиции Крыма
09:59Агент СБУ хотел поджечь пункт отбора контрактников в РФ 1:08
09:40Новая магнитная буря накроет Землю - когда ждать удара
09:26Это не Байден: кто толкает Америку и НАТО к войне с Россией
09:09Семья в Красноярском крае могла умереть от отравления дихлофосом
08:50В России запрещена деятельность проукраинского фонда для сбора помощи ВСУ
08:27Критическая инфраструктура поражена в Запорожье и Полтаве
08:11Укрощение себя: дрессировщик Виталий Смолянец работает на протезах
07:43В Севастополе и Бахчисарае во вторник отключат свет: список адресов
07:23Пресечена беспилотная атака на приграничье России
Лента новостейМолния