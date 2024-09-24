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Ялта и Феодосия остались без света
Ялта и Феодосия остались без света - РИА Новости Крым, 24.09.2024
Ялта и Феодосия остались без света
Во вторник жители поселка Массандра, а также Ялты и Феодосии остались без энергоснабжения. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 24.09.2024
2024-09-24T11:11
2024-09-24T11:11
2024-09-24T11:18
крым
ялта
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Во вторник жители поселка Массандра, а также Ялты и Феодосии остались без энергоснабжения. Об этом сообщили в "Крымэнерго".По данным компании, в регионах произошло аварийное отключение. На месте поломок работают аварийные бригады. Возобновить подачу электроэнергии планируют в течение трех часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе и Бахчисарае во вторник отключат свет: список адресовВ Крыму десятки сел останутся без света на пять дней"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций
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РИА Новости Крым
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Ялта и Феодосия остались без света
Ялта и Феодосия во вторник частично остались без света из-за аварии на сетях
11:11 24.09.2024 (обновлено: 11:18 24.09.2024)