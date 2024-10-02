https://crimea.ria.ru/20241002/debaty-kandidatov-v-vitse-prezidenty-ssha-ukraine-mesta-ne-nashlos-1140789853.html

Дебаты кандидатов в вице-президенты США: Украине места не нашлось

Дебаты кандидатов в вице-президенты США: Украине места не нашлось - РИА Новости Крым, 02.10.2024

Дебаты кандидатов в вице-президенты США: Украине места не нашлось

В США прошли дебаты кандидатов в вице-президенты США Джей-Ди Вэнса и Тима Уолца. В ходе мероприятия модераторы не задали ни одного вопроса про конфликт на... РИА Новости Крым, 02.10.2024

2024-10-02T07:19

2024-10-02T07:19

2024-10-02T07:43

сша

новости

джей ди вэнс

политика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/02/1140790043_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bd99e4504c02829f5274039536172334.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В США прошли дебаты кандидатов в вице-президенты США Джей-Ди Вэнса и Тима Уолца. В ходе мероприятия модераторы не задали ни одного вопроса про конфликт на Украине, пишет РИА Новости.Кандидаты на должность президента США Дональд Трамп и Камала Харрис в ходе дебатов в прошлом месяце активно обсуждали украинский кризис, а модераторы задали соответствующий вопрос. Трамп пообещал устроить переговоры для разрешения конфликта на Украине, а Харрис заявила, что Путин "съел бы Трампа на ланч".На дебатах кандидатов в вице-президенты, которые транслировал телеканал CBS, модераторы так и не задали ни одного вопроса об украинском кризисе Вэнсу и Уолцу.Ведущие интересовались аспектами программы внутренней политики кандидатов, в частности, экономикой и вопросом абортов, спрашивали у политиков про ближневосточный конфликт в свете атаки Ирана на Израиль, но за 1,5 часа дебатов времени для Украины так и не нашлось. Оппоненты также не упомянули Киев в своих выступлениях. Кандидаты при этом упоминали российского президента России Владимира Путина.11 сентября в США прошел первый раунд публичных предвыборных дебатов между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис.Оппоненты обсудили ситуацию на Украине, Россию, внутренние экономические вопросы Америки, обмениваясь взаимными обвинениями и упреками. Кандидаты в президенты США по меньшей мере 12 раз упомянули президента России Владимира Путина в ходе дебатов, 11 – Украину и Россию.Как и в случае с дебатами Трампа и Джо Байдена, на встрече Трампа и Харрис не было зрителей. Микрофон работал только у того кандидата, чья очередь была выступать. На речь отводилось две минуты, столько же предполагалось на ответ, и по одной дополнительной минуте кандидаты в президенты могли потратить для разъяснений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, новости, джей ди вэнс, политика, в мире