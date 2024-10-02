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Дебаты кандидатов в вице-президенты США: Украине места не нашлось - РИА Новости Крым, 02.10.2024
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Дебаты кандидатов в вице-президенты США: Украине места не нашлось
Дебаты кандидатов в вице-президенты США: Украине места не нашлось - РИА Новости Крым, 02.10.2024
Дебаты кандидатов в вице-президенты США: Украине места не нашлось
В США прошли дебаты кандидатов в вице-президенты США Джей-Ди Вэнса и Тима Уолца. В ходе мероприятия модераторы не задали ни одного вопроса про конфликт на... РИА Новости Крым, 02.10.2024
2024-10-02T07:19
2024-10-02T07:43
сша
новости
джей ди вэнс
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В США прошли дебаты кандидатов в вице-президенты США Джей-Ди Вэнса и Тима Уолца. В ходе мероприятия модераторы не задали ни одного вопроса про конфликт на Украине, пишет РИА Новости.Кандидаты на должность президента США Дональд Трамп и Камала Харрис в ходе дебатов в прошлом месяце активно обсуждали украинский кризис, а модераторы задали соответствующий вопрос. Трамп пообещал устроить переговоры для разрешения конфликта на Украине, а Харрис заявила, что Путин "съел бы Трампа на ланч".На дебатах кандидатов в вице-президенты, которые транслировал телеканал CBS, модераторы так и не задали ни одного вопроса об украинском кризисе Вэнсу и Уолцу.Ведущие интересовались аспектами программы внутренней политики кандидатов, в частности, экономикой и вопросом абортов, спрашивали у политиков про ближневосточный конфликт в свете атаки Ирана на Израиль, но за 1,5 часа дебатов времени для Украины так и не нашлось. Оппоненты также не упомянули Киев в своих выступлениях. Кандидаты при этом упоминали российского президента России Владимира Путина.11 сентября в США прошел первый раунд публичных предвыборных дебатов между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис.Оппоненты обсудили ситуацию на Украине, Россию, внутренние экономические вопросы Америки, обмениваясь взаимными обвинениями и упреками. Кандидаты в президенты США по меньшей мере 12 раз упомянули президента России Владимира Путина в ходе дебатов, 11 – Украину и Россию.Как и в случае с дебатами Трампа и Джо Байдена, на встрече Трампа и Харрис не было зрителей. Микрофон работал только у того кандидата, чья очередь была выступать. На речь отводилось две минуты, столько же предполагалось на ответ, и по одной дополнительной минуте кандидаты в президенты могли потратить для разъяснений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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сша, новости, джей ди вэнс, политика, в мире
Дебаты кандидатов в вице-президенты США: Украине места не нашлось

На дебатах кандидатов в вице-президенты США не было задано ни одного вопроса об Украине

07:19 02.10.2024 (обновлено: 07:43 02.10.2024)
 
© Скриншот видеоДебаты кандидатов в вице-президенты США
Дебаты кандидатов в вице-президенты США
© Скриншот видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В США прошли дебаты кандидатов в вице-президенты США Джей-Ди Вэнса и Тима Уолца. В ходе мероприятия модераторы не задали ни одного вопроса про конфликт на Украине, пишет РИА Новости.
Кандидаты на должность президента США Дональд Трамп и Камала Харрис в ходе дебатов в прошлом месяце активно обсуждали украинский кризис, а модераторы задали соответствующий вопрос. Трамп пообещал устроить переговоры для разрешения конфликта на Украине, а Харрис заявила, что Путин "съел бы Трампа на ланч".
На дебатах кандидатов в вице-президенты, которые транслировал телеканал CBS, модераторы так и не задали ни одного вопроса об украинском кризисе Вэнсу и Уолцу.
Ведущие интересовались аспектами программы внутренней политики кандидатов, в частности, экономикой и вопросом абортов, спрашивали у политиков про ближневосточный конфликт в свете атаки Ирана на Израиль, но за 1,5 часа дебатов времени для Украины так и не нашлось. Оппоненты также не упомянули Киев в своих выступлениях. Кандидаты при этом упоминали российского президента России Владимира Путина.
11 сентября в США прошел первый раунд публичных предвыборных дебатов между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис.
Оппоненты обсудили ситуацию на Украине, Россию, внутренние экономические вопросы Америки, обмениваясь взаимными обвинениями и упреками. Кандидаты в президенты США по меньшей мере 12 раз упомянули президента России Владимира Путина в ходе дебатов, 11 – Украину и Россию.
Как и в случае с дебатами Трампа и Джо Байдена, на встрече Трампа и Харрис не было зрителей. Микрофон работал только у того кандидата, чья очередь была выступать. На речь отводилось две минуты, столько же предполагалось на ответ, и по одной дополнительной минуте кандидаты в президенты могли потратить для разъяснений.
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