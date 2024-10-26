https://crimea.ria.ru/20241026/sotni-ubitykh-i-sdacha-v-plen-itogi-sutok-dlya-vsu-v-kurskoy-oblasti-1141369178.html

Сотни убитых и сдача в плен: итоги суток для ВСУ в Курской области

Сотни убитых и сдача в плен: итоги суток для ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 26.10.2024

Сотни убитых и сдача в плен: итоги суток для ВСУ в Курской области

В Курской области за сутки ВСУ потеряли сотни боевиков, восемь военнослужащих сдались в плен. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.10.2024

2024-10-26T14:46

2024-10-26T14:46

2024-10-26T14:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В Курской области за сутки ВСУ потеряли сотни боевиков, восемь военнослужащих сдались в плен. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Только при отражении четырех контратак ВСУ в направлении населенных пунктов Камышовка, Новоивановка и Погребки противник потерял до 30 человек убитыми и ранеными, отметили в Минобороны.При этом семь украинских военнослужащих сдались в плен российской армии, которая продолжила наступление.В результате боевики ВСУ были разбиты в районе населенных пунктов: Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово. Поражены формирования 22-й, 41-й, 115-й механизированных бригад и 17-й танковой, а также боевики 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ.Также в ходе провальной попытки ВСУ прорваться через госграницу России в направлении населенного пункта Новый Путь противник потерял до 10 боевиков, а один украинский военнослужащий сдался в плен.По данным Минобороны, за сутки российская авиация и артиллерия поразили живую силу и технику четырнадцати бригад ВСУ у более чем двадцати населенных пунктов. В том числе в районе Суджи, где в сентябре украинские боевики захватили в заложники более сотни мирных жителей. В числе городов и сел, где армия РФ нанесла поражение ВСУ: Александрия, Викторовка, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Замостье, Зеленый Шлях, Казачья Локня, Колмаков, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово, Правда, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное.Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска России ударили по районам сосредоточения ВСУ и резервам противника в Сумской в районе Алексеевки, Басовки, Владимировки, Журавки, Павловк и Мирополья.В результате были поражены формирования 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригады, 1004-й бригады охраны, 103-й, 107-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины.Уточняется, что всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 26 900 военнослужащих. А кроме того: 177 танков, 97 боевых машины пехоты, 105 бронетранспортеров, 1013 боевых бронированных машин, 692 автомобиля, 229 артиллерийских орудий и 40 пусковых установок РСЗО, включая американские: 11 HIMARS и 6 MLRS.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Александрополь в ДНР Что происходит в зоне СВО - сводка Минобороны Как армия России освобождала Украинск и спасала мирных людей от ВСУ

https://crimea.ria.ru/20241025/rossiyskie-voyska-nadezhno-okruzhili-vsu-v-kurskoy-oblasti--putin-1141358661.html

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