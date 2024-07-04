https://crimea.ria.ru/20240704/chto-uvidit-mir-posle-intervyu-zelenskogo-takeru-karlsonu-1138591354.html

Что увидит мир после интервью Зеленского Такеру Карлсону

Что увидит мир после интервью Зеленского Такеру Карлсону - РИА Новости Крым, 04.07.2024

Что увидит мир после интервью Зеленского Такеру Карлсону

После интервью Владимира Зеленского американскому журналисту Такеру Карлсону люди в США и во всем мире смогут оценить внутреннюю пустоту "борца за демократию"... РИА Новости Крым, 04.07.2024

2024-07-04T11:26

2024-07-04T11:26

2024-07-04T11:34

радио "спутник в крыму"

такер карлсон

владимир зеленский

политика

в мире

мнения

вадим колесниченко

новости

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. После интервью Владимира Зеленского американскому журналисту Такеру Карлсону люди в США и во всем мире смогут оценить внутреннюю пустоту "борца за демократию". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Американский журналист Такер Карлсон на своей странице в соцсети X анонсировал интервью с Владимиром Зеленским, отметив, что почти два года добивался согласия на эту беседу.По его мнению, Такер Карлсон не донесет ничего нового от Зеленского народу Америки, потому что для этого нужно, "чтобы у этого человека было о чем сказать"."Но он постарается высветить его таким образом, чтобы население Америки и всего мира увидело пустоту мыслей, желаний и потребностей Зеленского", – убежден политолог.В феврале 2024 года Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Позже Карлсон заявил, что готовился к этому разговору около двух лет и на протяжении этого времени за ним следили спецслужбы США, а его адвокаты пугали возможным задержанием в Америке в связи с этим проектом.Значение интервью Путина Карлсону тогда оценили в Кремле, назвав журналиста "зеркалом американского общественного мнения", а сам Путин назвал Такера "опасным человеком". После этого Такер записал интервью с российским философом Александром Дугиным и основателем Telegram Павлом Дуровым. Полная видеозапись бесед была опубликована в апреле. Читайте также на РИА Новости Крым:Такер Карлсон назвал возвращение Крыма в Россию демократическим процессом70% американцев не поддерживают финансирование Украины – Такер КарлсонУкраина проиграет: что говорят Такер Карлсон и Илон Маск

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