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Что увидит мир после интервью Зеленского Такеру Карлсону - РИА Новости Крым, 04.07.2024
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Что увидит мир после интервью Зеленского Такеру Карлсону
Что увидит мир после интервью Зеленского Такеру Карлсону - РИА Новости Крым, 04.07.2024
Что увидит мир после интервью Зеленского Такеру Карлсону
После интервью Владимира Зеленского американскому журналисту Такеру Карлсону люди в США и во всем мире смогут оценить внутреннюю пустоту "борца за демократию"... РИА Новости Крым, 04.07.2024
2024-07-04T11:26
2024-07-04T11:34
радио "спутник в крыму"
такер карлсон
владимир зеленский
политика
в мире
мнения
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. После интервью Владимира Зеленского американскому журналисту Такеру Карлсону люди в США и во всем мире смогут оценить внутреннюю пустоту "борца за демократию". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Американский журналист Такер Карлсон на своей странице в соцсети X анонсировал интервью с Владимиром Зеленским, отметив, что почти два года добивался согласия на эту беседу.По его мнению, Такер Карлсон не донесет ничего нового от Зеленского народу Америки, потому что для этого нужно, "чтобы у этого человека было о чем сказать"."Но он постарается высветить его таким образом, чтобы население Америки и всего мира увидело пустоту мыслей, желаний и потребностей Зеленского", – убежден политолог.В феврале 2024 года Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Позже Карлсон заявил, что готовился к этому разговору около двух лет и на протяжении этого времени за ним следили спецслужбы США, а его адвокаты пугали возможным задержанием в Америке в связи с этим проектом.Значение интервью Путина Карлсону тогда оценили в Кремле, назвав журналиста "зеркалом американского общественного мнения", а сам Путин назвал Такера "опасным человеком". После этого Такер записал интервью с российским философом Александром Дугиным и основателем Telegram Павлом Дуровым. Полная видеозапись бесед была опубликована в апреле. Читайте также на РИА Новости Крым:Такер Карлсон назвал возвращение Крыма в Россию демократическим процессом70% американцев не поддерживают финансирование Украины – Такер КарлсонУкраина проиграет: что говорят Такер Карлсон и Илон Маск
https://crimea.ria.ru/20240622/zelenskiy-otrabotan-kto-sleduyuschiy-namestnik-ssha-na-ukraine--mnenie-1138276656.html
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такер карлсон, владимир зеленский, политика, в мире, мнения, вадим колесниченко, новости, украина, сша
Что увидит мир после интервью Зеленского Такеру Карлсону

Интервью Зеленского Такеру Карлсону высветит его пустоту всему миру – политолог

11:26 04.07.2024 (обновлено: 11:34 04.07.2024)
 
© AP Photo Britta PedersenПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© AP Photo Britta Pedersen
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. После интервью Владимира Зеленского американскому журналисту Такеру Карлсону люди в США и во всем мире смогут оценить внутреннюю пустоту "борца за демократию". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Американский журналист Такер Карлсон на своей странице в соцсети X анонсировал интервью с Владимиром Зеленским, отметив, что почти два года добивался согласия на эту беседу.
"Почему интервью с президентом России Владимиром Путиным имело такой колоссальный успех? Потому что глубина его рассуждений, мыслей и посылов мировому обществу заставила задуматься и осознать ситуацию, которая всех окружает. А что может сказать карлик кроме того, что он стоит во главе борьбы за демократию и защищает США на территории Украины против России? Тем более, его роли расписываются в Великобритании и Вашингтоне", – прокомментировал Колесниченко.
По его мнению, Такер Карлсон не донесет ничего нового от Зеленского народу Америки, потому что для этого нужно, "чтобы у этого человека было о чем сказать".
"Но он постарается высветить его таким образом, чтобы население Америки и всего мира увидело пустоту мыслей, желаний и потребностей Зеленского", – убежден политолог.
В феврале 2024 года Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Позже Карлсон заявил, что готовился к этому разговору около двух лет и на протяжении этого времени за ним следили спецслужбы США, а его адвокаты пугали возможным задержанием в Америке в связи с этим проектом.
Значение интервью Путина Карлсону тогда оценили в Кремле, назвав журналиста "зеркалом американского общественного мнения", а сам Путин назвал Такера "опасным человеком".
После этого Такер записал интервью с российским философом Александром Дугиным и основателем Telegram Павлом Дуровым. Полная видеозапись бесед была опубликована в апреле.
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Радио "Спутник в Крыму"Такер КарлсонВладимир ЗеленскийПолитикаВ миреМненияВадим КолесниченкоНовостиУкраинаСША
 
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