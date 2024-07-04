Что увидит мир после интервью Зеленского Такеру Карлсону
Интервью Зеленского Такеру Карлсону высветит его пустоту всему миру – политолог
11:26 04.07.2024 (обновлено: 11:34 04.07.2024)
© AP Photo Britta PedersenПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo Britta Pedersen
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. После интервью Владимира Зеленского американскому журналисту Такеру Карлсону люди в США и во всем мире смогут оценить внутреннюю пустоту "борца за демократию". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Американский журналист Такер Карлсон на своей странице в соцсети X анонсировал интервью с Владимиром Зеленским, отметив, что почти два года добивался согласия на эту беседу.
"Почему интервью с президентом России Владимиром Путиным имело такой колоссальный успех? Потому что глубина его рассуждений, мыслей и посылов мировому обществу заставила задуматься и осознать ситуацию, которая всех окружает. А что может сказать карлик кроме того, что он стоит во главе борьбы за демократию и защищает США на территории Украины против России? Тем более, его роли расписываются в Великобритании и Вашингтоне", – прокомментировал Колесниченко.
По его мнению, Такер Карлсон не донесет ничего нового от Зеленского народу Америки, потому что для этого нужно, "чтобы у этого человека было о чем сказать".
"Но он постарается высветить его таким образом, чтобы население Америки и всего мира увидело пустоту мыслей, желаний и потребностей Зеленского", – убежден политолог.
В феврале 2024 года Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Позже Карлсон заявил, что готовился к этому разговору около двух лет и на протяжении этого времени за ним следили спецслужбы США, а его адвокаты пугали возможным задержанием в Америке в связи с этим проектом.
Значение интервью Путина Карлсону тогда оценили в Кремле, назвав журналиста "зеркалом американского общественного мнения", а сам Путин назвал Такера "опасным человеком".
После этого Такер записал интервью с российским философом Александром Дугиным и основателем Telegram Павлом Дуровым. Полная видеозапись бесед была опубликована в апреле.
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