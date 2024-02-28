Меня пугали задержанием в США за интервью с Путиным – Такер Карлсон
За интервью с Путиным адвокаты Такера Карлсона пугали его задержанием в США
© GIORGIO VIERAАмериканский политический обозреватель Такер Карлсон
© GIORGIO VIERA
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. За интервью с российским лидером Владимиром Путиным американского журналиста Такера Карлсона пугали возможным задержанием в США. Такое заявление он сделал в эфире подкаста на YouTube-канале блогера Лекса Фридмана.
По словам журналиста, его якобы могли задержать за нарушение санкций в отношении Российской Федерации.
"Мои адвокаты перед тем, как я улетел (в Россию – ред.), и это люди, которые работают на одну из крупнейших юридических фирм, говорят, что, если вы это сделаете, вас задержит американское правительство за нарушение санкций", – цитирует Карлсона РИА Новости.
В начале прошлой недели число просмотров интервью Карлсона с президентом России Владимиром Путиным на странице интервьюера в соцсети X достигло отметки в 204 млн.
Карлсон опубликовал на своем сайте интервью с Путиным в ночь на 9 февраля. Позже интервью появилось в соцсети X и на YouTube. Также интервью появилось на сайте Кремля. В ходе двухчасовой беседы Путин подробно объяснил позицию Москвы по НАТО, стратегические цели России, готовности к диалогу с Киевом.
Западные чиновники, публичные лица и иностранные СМИ, отреагировав на это интервью, подчеркнули тактическую уверенность президента России в своих силах.
В Кремле заявили, что главная задача интервью Путина Такеру Карлсону успешно достигнута. Американский журналист искренне пытался разобраться в ситуации и дал возможность своим слушателям продолжить эти попытки, а американцы очень мало знают о зарубежье, и важно было донести до них идеологию Путина.
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