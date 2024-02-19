https://crimea.ria.ru/20240219/skolko-prosmotrov-nabralo-intervyu-karlsona-s-putinym-za-10-dney-1135045412.html

Сколько просмотров набрало интервью Карлсона с Путиным за 10 дней

Сколько просмотров набрало интервью Карлсона с Путиным за 10 дней - РИА Новости Крым, 19.02.2024

Сколько просмотров набрало интервью Карлсона с Путиным за 10 дней

Число просмотров интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным на странице интервьюера в соцсети X достигло отметки... РИА Новости Крым, 19.02.2024

2024-02-19T10:51

2024-02-19T10:51

2024-02-19T10:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Число просмотров интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным на странице интервьюера в соцсети X достигло отметки в 204 млн.Статистика просмотров интервью Карлсона с ПутинымПо статистике соцсети Х, за 10 дней с момента публикации интервью, количество его просмотров превысило 204 млн. В настоящее время число репостов видео в X составляет 312 тысяч. Пользователи соцсети также поставили более одного миллиона отметок "нравится" и оставили 81 тысячу комментариев.При этом количество просмотров записи на YouTube-канале Карлсона составило 18 071 934 просмотров.Еще 1,1 млн зрителей посмотрели русскоязычную версию интервью на официальном YouTube-канале Кремля, 1,6 млн зрителей - выбрали англоязычный вариант на этом канале.Число просмотров интервью президента России Владимира Путина Такеру Карлсону на всех источниках, на всех языках в мире, превысило миллиард уже через два дня после его первого опубликования. Интервью Путина КарлсонуКарлсон опубликовал интервью с Путиным в ночь на 9 февраля. Сначала - на своем сайте, а затем в соцсети X и на YouTube. Интервью также появилось на сайте Кремля. В ходе двухчасовой беседы Путин подробно объяснил позицию Москвы по НАТО, стратегические цели России, готовности к диалогу с Киевом. Последовала реакция западных чиновников, публичных лиц и иностранных СМИ, где они подчеркнули тактическую уверенность российского лидера в своих силах. В Кремле заявили, что главная задача интервью Путина Такеру Карлсону успешно достигнута. Американский журналист искренне пытался разобраться и дал возможность своим слушателям продолжить эти попытки, а американцы очень мало знают о зарубежье, и важно было донести до них идеологию Путина. Читайте также на РИА Новости Крым:О чем Путин говорил с Карлсоном после интервьюВ Крыму оценили интервью Владимира Путина Такеру КарлсонуДмитрий Киселев отправил запрос на интервью с Байденом

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