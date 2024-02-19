https://crimea.ria.ru/20240219/skolko-prosmotrov-nabralo-intervyu-karlsona-s-putinym-za-10-dney-1135045412.html
Сколько просмотров набрало интервью Карлсона с Путиным за 10 дней
Сколько просмотров набрало интервью Карлсона с Путиным за 10 дней - РИА Новости Крым, 19.02.2024
Сколько просмотров набрало интервью Карлсона с Путиным за 10 дней
Число просмотров интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным на странице интервьюера в соцсети X достигло отметки... РИА Новости Крым, 19.02.2024
2024-02-19T10:51
2024-02-19T10:51
2024-02-19T10:51
такер карлсон
интервью владимира путина такеру карлсону
интервью путина такеру карлсону
новости
владимир путин (политик)
политика
россия
сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/09/1134813607_63:0:854:445_1920x0_80_0_0_9f1f9fd52b397b563fc3f61517dc616c.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Число просмотров интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным на странице интервьюера в соцсети X достигло отметки в 204 млн.Статистика просмотров интервью Карлсона с ПутинымПо статистике соцсети Х, за 10 дней с момента публикации интервью, количество его просмотров превысило 204 млн. В настоящее время число репостов видео в X составляет 312 тысяч. Пользователи соцсети также поставили более одного миллиона отметок "нравится" и оставили 81 тысячу комментариев.При этом количество просмотров записи на YouTube-канале Карлсона составило 18 071 934 просмотров.Еще 1,1 млн зрителей посмотрели русскоязычную версию интервью на официальном YouTube-канале Кремля, 1,6 млн зрителей - выбрали англоязычный вариант на этом канале.Число просмотров интервью президента России Владимира Путина Такеру Карлсону на всех источниках, на всех языках в мире, превысило миллиард уже через два дня после его первого опубликования. Интервью Путина КарлсонуКарлсон опубликовал интервью с Путиным в ночь на 9 февраля. Сначала - на своем сайте, а затем в соцсети X и на YouTube. Интервью также появилось на сайте Кремля. В ходе двухчасовой беседы Путин подробно объяснил позицию Москвы по НАТО, стратегические цели России, готовности к диалогу с Киевом. Последовала реакция западных чиновников, публичных лиц и иностранных СМИ, где они подчеркнули тактическую уверенность российского лидера в своих силах. В Кремле заявили, что главная задача интервью Путина Такеру Карлсону успешно достигнута. Американский журналист искренне пытался разобраться и дал возможность своим слушателям продолжить эти попытки, а американцы очень мало знают о зарубежье, и важно было донести до них идеологию Путина. Читайте также на РИА Новости Крым:О чем Путин говорил с Карлсоном после интервьюВ Крыму оценили интервью Владимира Путина Такеру КарлсонуДмитрий Киселев отправил запрос на интервью с Байденом
россия
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/09/1134813607_372:0:965:445_1920x0_80_0_0_98ead65516107a4c0420ec353eabed9e.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону, интервью путина такеру карлсону, новости, владимир путин (политик), политика, россия, сша, нато
Сколько просмотров набрало интервью Карлсона с Путиным за 10 дней
Число просмотров интервью Карлсона с Путиным в соцсети Х достигло отметки в 204 млн
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Число просмотров интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным на странице интервьюера в соцсети X достигло отметки в 204 млн.
Статистика просмотров интервью Карлсона с Путиным
По статистике соцсети Х, за 10 дней с момента публикации интервью, количество его просмотров превысило 204 млн. В настоящее время число репостов видео в X составляет 312 тысяч. Пользователи соцсети также поставили более одного миллиона отметок "нравится" и оставили 81 тысячу комментариев.
При этом количество просмотров записи на YouTube-канале Карлсона составило 18 071 934 просмотров.
Еще 1,1 млн зрителей посмотрели русскоязычную версию интервью на официальном YouTube-канале Кремля, 1,6 млн зрителей - выбрали англоязычный вариант на этом канале.
Число просмотров интервью президента России Владимира Путина Такеру Карлсону на всех источниках, на всех языках в мире, превысило миллиард
уже через два дня после его первого опубликования.
Интервью Путина Карлсону
Карлсон опубликовал интервью с Путиным в ночь на 9 февраля. Сначала - на своем сайте, а затем в соцсети X и на YouTube. Интервью также появилось на сайте Кремля. В ходе двухчасовой беседы Путин подробно объяснил
позицию Москвы по НАТО, стратегические цели России, готовности к диалогу с Киевом.
Последовала реакция западных чиновников
, публичных лиц и иностранных СМИ, где они подчеркнули тактическую уверенность российского лидера в своих силах.
В Кремле заявили
, что главная задача интервью Путина Такеру Карлсону успешно достигнута. Американский журналист искренне пытался разобраться и дал возможность своим слушателям продолжить эти попытки, а американцы очень мало знают о зарубежье, и важно было донести до них идеологию Путина.
Читайте также на РИА Новости Крым: