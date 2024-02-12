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Сколько просмотров набрало интервью Карлсона и Путина - РИА Новости Крым, 12.02.2024
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Сколько просмотров набрало интервью Карлсона и Путина
Сколько просмотров набрало интервью Карлсона и Путина - РИА Новости Крым, 12.02.2024
Сколько просмотров набрало интервью Карлсона и Путина
Число просмотров интервью президента России Владимира Путина Такеру Карлсону на всех языках превысило миллиард, только в соцсети X и только на английском языке... РИА Новости Крым, 12.02.2024
2024-02-12T10:50
2024-02-12T10:50
интервью владимира путина такеру карлсону
владимир путин (политик)
такер карлсон
новости
политика
россия
сша
нато
украина
маргарита симоньян
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Число просмотров интервью президента России Владимира Путина Такеру Карлсону на всех языках превысило миллиард, только в соцсети X и только на английском языке беседу российского лидера и американского журналиста посмотрели 180 миллионов раз.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала интервью президента РФ Владимира Путина Такеру Карлсону историческим и самым успешным в медийной истории.Карлсон опубликовал интервью с Путиным в ночь на 9 февраля. Сначала - на своем сайте, а затем в соцсети X и на YouTube. Интервью также появилось на сайте Кремля. В ходе двухчасовой беседы Путин подробно объяснил позицию Москвы по НАТО, стратегические цели России, готовности к диалогу с Киевом. В первые же часы после выхода интервью Путина Карлсону начало собирать миллионы просмотров. Последовала реакция западных чиновников, публичных лиц и иностранных СМИ, где они подчеркнули тактическую уверенность российского лидера в своих силах.
https://crimea.ria.ru/20240209/peregovory-s-kievom-denatsifikatsiya-i-ssha--chto-putin-skazal-karslonu-1134817571.html
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интервью владимира путина такеру карлсону, владимир путин (политик), такер карлсон, новости, политика, россия, сша, нато, украина, маргарита симоньян
Сколько просмотров набрало интервью Карлсона и Путина

Сколько просмотров набрало интервью Путина и Карлсона

10:50 12.02.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТрансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону
Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Число просмотров интервью президента России Владимира Путина Такеру Карлсону на всех языках превысило миллиард, только в соцсети X и только на английском языке беседу российского лидера и американского журналиста посмотрели 180 миллионов раз.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала интервью президента РФ Владимира Путина Такеру Карлсону историческим и самым успешным в медийной истории.
"Никогда в истории журналистики не было такого интервью - это факт. Это самое успешное, самое знаковое и историческое, действительно, медийное событие в истории человечества. Если мы берем журналистику, конечно", - сказала Симоньян накануне в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Карлсон опубликовал интервью с Путиным в ночь на 9 февраля. Сначала - на своем сайте, а затем в соцсети X и на YouTube. Интервью также появилось на сайте Кремля. В ходе двухчасовой беседы Путин подробно объяснил позицию Москвы по НАТО, стратегические цели России, готовности к диалогу с Киевом. В первые же часы после выхода интервью Путина Карлсону начало собирать миллионы просмотров. Последовала реакция западных чиновников, публичных лиц и иностранных СМИ, где они подчеркнули тактическую уверенность российского лидера в своих силах.
Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону
9 февраля, 08:31
Переговоры с Киевом, денацификация и США: интервью Путина Такеру Карслону
 
Интервью Владимира Путина Такеру КарлсонуВладимир Путин (политик)Такер КарлсонНовостиПолитикаРоссияСШАНАТОУкраинаМаргарита Симоньян
 
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