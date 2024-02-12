https://crimea.ria.ru/20240212/skolko-prosmotrov-nabralo-intervyu-karlsona-i-putina-1134884293.html

Сколько просмотров набрало интервью Карлсона и Путина

Сколько просмотров набрало интервью Карлсона и Путина - РИА Новости Крым, 12.02.2024

Сколько просмотров набрало интервью Карлсона и Путина

Число просмотров интервью президента России Владимира Путина Такеру Карлсону на всех языках превысило миллиард, только в соцсети X и только на английском языке... РИА Новости Крым, 12.02.2024

2024-02-12T10:50

2024-02-12T10:50

2024-02-12T10:50

интервью владимира путина такеру карлсону

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нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Число просмотров интервью президента России Владимира Путина Такеру Карлсону на всех языках превысило миллиард, только в соцсети X и только на английском языке беседу российского лидера и американского журналиста посмотрели 180 миллионов раз.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала интервью президента РФ Владимира Путина Такеру Карлсону историческим и самым успешным в медийной истории.Карлсон опубликовал интервью с Путиным в ночь на 9 февраля. Сначала - на своем сайте, а затем в соцсети X и на YouTube. Интервью также появилось на сайте Кремля. В ходе двухчасовой беседы Путин подробно объяснил позицию Москвы по НАТО, стратегические цели России, готовности к диалогу с Киевом. В первые же часы после выхода интервью Путина Карлсону начало собирать миллионы просмотров. Последовала реакция западных чиновников, публичных лиц и иностранных СМИ, где они подчеркнули тактическую уверенность российского лидера в своих силах.

https://crimea.ria.ru/20240209/peregovory-s-kievom-denatsifikatsiya-i-ssha--chto-putin-skazal-karslonu-1134817571.html

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интервью владимира путина такеру карлсону, владимир путин (политик), такер карлсон, новости, политика, россия, сша, нато, украина, маргарита симоньян