https://crimea.ria.ru/20240211/peskov-raskryl-znachenie-intervyu-putina-karlsonu-1134871481.html
Песков раскрыл значение интервью Путина Карлсону
Песков раскрыл значение интервью Путина Карлсону - РИА Новости Крым, 11.02.2024
Песков раскрыл значение интервью Путина Карлсону
Американский журналист Такер Карлсон во время интервью с президентом России Владимиром Путиным искренне пытался разобраться и дал возможность своим слушателям... РИА Новости Крым, 11.02.2024
2024-02-11T13:51
2024-02-11T13:51
2024-02-11T13:51
дмитрий песков
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такер карлсон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Американский журналист Такер Карлсон во время интервью с президентом России Владимиром Путиным искренне пытался разобраться и дал возможность своим слушателям продолжить эти попытки, а американцы очень мало знают о зарубежье и важно было донести до них идеологию Путина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков отметил, что Карлсон готовился к этой беседе."Он искреннее пытался разобраться, и он дал возможность своим слушателям продолжить эти попытки", - заключил Песков.Западу будет тяжелоИсторическая часть интервью наверняка будет очень тяжело восприниматься западной аудиторией, но на Западе есть и много специалистов, историков, которые будут живо ею интересоваться, считает Дмитрий Песков."Да, эта историческая часть наверняка будет очень тяжело восприниматься на Западе, у западных зрителей и читателей. Но там есть огромное количество специалистов по нашей стране, есть огромное количество историков, причем историков и в Восточной Европе, которые тоже будут очень живо интересоваться наверняка. Поэтому своя аудитория у этой исторической части будет", - скалал Песков.На острые вопросы - острые отповедиЗападной аудитории повезло, что Такер Карлсон в ходе интервью с президентом России не задавал слишком острых вопросов - в ответ прозвучали бы острые отповеди, многим это могло бы не понравиться, заявил также Дмитрий Песков.Интервью Путина Карлсону войдет в историю журналистики – Киселев >>Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля. Его просмотрели почти сто миллионов человек.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили интервью Владимира Путина Такеру КарлсонуПутин зашел с козырей: эксперт назвал главную ценность интервью Карлсону"Это шаг к миру": как Запад отреагировал на интервью Путина Карлсону
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дмитрий песков, владимир путин (политик), такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону, политика, россия, украина, мнения
Песков раскрыл значение интервью Путина Карлсону
Песков: главная интервью Путина Карлсону успешно достигнута
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Американский журналист Такер Карлсон во время интервью с президентом России Владимиром Путиным искренне пытался разобраться и дал возможность своим слушателям продолжить эти попытки, а американцы очень мало знают о зарубежье и важно было донести до них идеологию Путина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Он (Карлсон - ред.) является зеркалом американского общественного мнения. Американцы очень большие интроверты. И они традиционно живут в своем мире, и они мало интересуются зарубежьем, как ни странно, и они мало знают о зарубежье. И вот поэтому очень важно было до простых американцев именно довести идеологию Путина", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Песков отметил, что Карлсон готовился к этой беседе.
"Он искреннее пытался разобраться, и он дал возможность своим слушателям продолжить эти попытки", - заключил Песков.
Западу будет тяжело
Историческая часть интервью наверняка будет очень тяжело восприниматься западной аудиторией, но на Западе есть и много специалистов, историков, которые будут живо ею интересоваться, считает Дмитрий Песков.
"Да, эта историческая часть наверняка будет очень тяжело восприниматься на Западе, у западных зрителей и читателей. Но там есть огромное количество специалистов по нашей стране, есть огромное количество историков, причем историков и в Восточной Европе, которые тоже будут очень живо интересоваться наверняка. Поэтому своя аудитория у этой исторической части будет", - скалал Песков.
На острые вопросы - острые отповеди
Западной аудитории повезло, что Такер Карлсон в ходе интервью с президентом России не задавал слишком острых вопросов - в ответ прозвучали бы острые отповеди, многим это могло бы не понравиться, заявил также Дмитрий Песков.
"В первых откликах Карлсона обвиняют в том, что он не задал ни одного острого вопроса. Я скажу так, что, наверное, повезло западной аудитории, что Карлсон не стал сильно обострять. Хотя все темы он обозначил весьма корректно, как полагается журналисту в беседе с главой государства, тем более такого, как Россия. Потому что, если бы были совсем острые формулировки, на них были бы очень острые отповеди, многим это могло бы не понравиться", - заявил Песков.
Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля. Его просмотрели почти сто миллионов человек.
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