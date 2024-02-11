https://crimea.ria.ru/20240211/peskov-raskryl-znachenie-intervyu-putina-karlsonu-1134871481.html

Песков раскрыл значение интервью Путина Карлсону

Песков раскрыл значение интервью Путина Карлсону - РИА Новости Крым, 11.02.2024

Песков раскрыл значение интервью Путина Карлсону

Американский журналист Такер Карлсон во время интервью с президентом России Владимиром Путиным искренне пытался разобраться и дал возможность своим слушателям... РИА Новости Крым, 11.02.2024

2024-02-11T13:51

2024-02-11T13:51

2024-02-11T13:51

дмитрий песков

владимир путин (политик)

такер карлсон

интервью владимира путина такеру карлсону

политика

россия

украина

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/15/1122111157_0:98:2928:1745_1920x0_80_0_0_6565b66075e3a51b09a652c6a8657c74.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Американский журналист Такер Карлсон во время интервью с президентом России Владимиром Путиным искренне пытался разобраться и дал возможность своим слушателям продолжить эти попытки, а американцы очень мало знают о зарубежье и важно было донести до них идеологию Путина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков отметил, что Карлсон готовился к этой беседе."Он искреннее пытался разобраться, и он дал возможность своим слушателям продолжить эти попытки", - заключил Песков.Западу будет тяжелоИсторическая часть интервью наверняка будет очень тяжело восприниматься западной аудиторией, но на Западе есть и много специалистов, историков, которые будут живо ею интересоваться, считает Дмитрий Песков."Да, эта историческая часть наверняка будет очень тяжело восприниматься на Западе, у западных зрителей и читателей. Но там есть огромное количество специалистов по нашей стране, есть огромное количество историков, причем историков и в Восточной Европе, которые тоже будут очень живо интересоваться наверняка. Поэтому своя аудитория у этой исторической части будет", - скалал Песков.На острые вопросы - острые отповедиЗападной аудитории повезло, что Такер Карлсон в ходе интервью с президентом России не задавал слишком острых вопросов - в ответ прозвучали бы острые отповеди, многим это могло бы не понравиться, заявил также Дмитрий Песков.Интервью Путина Карлсону войдет в историю журналистики – Киселев >>Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля. Его просмотрели почти сто миллионов человек.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили интервью Владимира Путина Такеру КарлсонуПутин зашел с козырей: эксперт назвал главную ценность интервью Карлсону"Это шаг к миру": как Запад отреагировал на интервью Путина Карлсону

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин (политик), такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону, политика, россия, украина, мнения