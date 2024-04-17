https://crimea.ria.ru/20240417/durov-dal-intervyu-takeru-karlsonu---glavnoe-1136626370.html

Дуров дал интервью Такеру Карлсону - главное

Дуров дал интервью Такеру Карлсону - главное - РИА Новости Крым, 17.04.2024

Дуров дал интервью Такеру Карлсону - главное

Основатель Telegram Павел Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Фрагмент беседы Карлсон опубликовал в своем недавно созданном канале в... РИА Новости Крым, 17.04.2024

2024-04-17T07:27

2024-04-17T07:27

2024-04-17T07:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Основатель Telegram Павел Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Фрагмент беседы Карлсон опубликовал в своем недавно созданном канале в Telegram. Главные тезисы - в подборке РИА Новости Крым.Давление спецслужб СШАДуров рассказал, что американские спецслужбы проявляют повышенный интерес к его деятельности и пытались завербовать его технического сотрудника."В прошлый раз, когда я был в США, со мной был работающий на Telegram инженер. Сотрудники кибербезопасности пытались тайно, за моей спиной, нанять его… Они пытались убедить его использовать определенные инструменты с открытым исходным кодом, которые он затем внедрил бы в код Telegram", - сказал Дуров и пояснил, что это дало бы правительству США возможность шпионить за пользователями Telegram.Сам Дуров также столкнулся с давлением. В частности агенты ФБР встречали его в аэропорту в США и у арендованного им дома. По его мнению, американские спецслужбы хотят больше узнать о Telegram.Не в пользу АмерикиПовышенное внимание спецслужб, по словам Дурова, стало одной из причин не переезжать в США. Еще одна причина ин довод отказаться от этой идеи - нападение уличных грабителей в Сан-Франциско."Три больших парня попытались вырвать у меня из рук телефон. Я в этот момент твитил о том, что только что встретился с основателем Twitter. Тогда мне это казалось удачной идеей…Я много путешествую, но это был первый раз, когда на меня напали ", - рассказал Дуров.Выбор в пользу ОАЭ Дуров объяснил легкостью ведения там бизнеса, эффективностью налоговой системы, качественной инфраструктурой, нейтралитетом страны и нулевым давлением со стороны властей.Apple и GoogleТакже Дуров заявил, что наибольшее давление его мессенджер испытывает не от правительств, а со стороны компаний Apple и Google, способных, по его словам, отцензурировать все, что доступно с помощью мобильных телефонов. Обе эти компании, по его словам, "не склонны к компромиссу" и ясно дают понять, что Telegram будет исключен из магазинов приложений, если не станет придерживаться установленных ими правил, многие их которых слишком политизированы.Несмотря на это Дуров сравнил развитие Telegram в лесным пожаром и спрогнозировал, что аудитория мессенджера превысит миллиард в течение года. Сейчас платформа насчитывает порядка 900 миллионов пользователей.Читайте также на РИА Новости Крым:Telegram вводит дополнительные меры защиты от интернет-террористовВ Кремле оценили возможность блокировки Telegram в РоссииЗащититься невозможно: хакер оценил опасность WhatsApp

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такер карлсон, павел дуров, соцсети, telegram, россия, общество