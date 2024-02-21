Сколько лет готовилось интервью с Путиным: подробности от Такера Карлсона
Интервью Такера Карлсона с Путиным готовилось около двух лет – подробности от журналиста
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
© POOL
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Американский журналист Такер Карлсон в интервью изданию Blaze сообщил, что подготовка интервью с президентом России Владимиром Путиным заняла около двух лет. А перед интервью за журналистом следили спецслужбы США.
"Мне позвонил журналист New York Times, моему другу звонил их другой репортер, они спрашивали, когда будет интервью с Путиным. Они не могли об этом знать, я никому не говорил, ни жене, ни продюсеру, ни детям... Очевидно, они сделали это опять, они слили это New York Times, чтобы сорвать интервью", – цитирует Такера Карлсона РИА Новости.
Журналист также заявил, что подготовка интервью заняла около двух лет – Москва, согласившись, предупредила, что если новость о предстоящем общении утечет куда-либо, то мероприятие отменят.
Карлсон убежден, что слежку за ним вело Агентство нацбезопасности США.
Интервью Путина Карлсону
Карлсон опубликовал интервью с Путиным в ночь на 9 февраля. Сначала – на своем сайте, а затем в соцсети X и на YouTube. Интервью также появилось на сайте Кремля. В ходе двухчасовой беседы Путин подробно объяснил позицию Москвы по НАТО, стратегические цели России, готовности к диалогу с Киевом.
Последовала реакция западных чиновников, публичных лиц и иностранных СМИ, где они подчеркнули тактическую уверенность российского лидера в своих силах.
В Кремле заявили, что главная задача интервью Путина Такеру Карлсону успешно достигнута. Американский журналист искренне пытался разобраться и дал возможность своим слушателям продолжить эти попытки, а американцы очень мало знают о зарубежье, и важно было донести до них идеологию Путина.
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