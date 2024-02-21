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Сколько лет готовилось интервью с Путиным: подробности от Такера Карлсона

Сколько лет готовилось интервью с Путиным: подробности от Такера Карлсона - РИА Новости Крым, 21.02.2024

Сколько лет готовилось интервью с Путиным: подробности от Такера Карлсона

Американский журналист Такер Карлсон в интервью изданию Blaze сообщил, что подготовка интервью с президентом России Владимиром Путиным заняла около двух лет. А... РИА Новости Крым, 21.02.2024

2024-02-21T07:04

2024-02-21T07:04

2024-02-21T07:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Американский журналист Такер Карлсон в интервью изданию Blaze сообщил, что подготовка интервью с президентом России Владимиром Путиным заняла около двух лет. А перед интервью за журналистом следили спецслужбы США.Журналист также заявил, что подготовка интервью заняла около двух лет – Москва, согласившись, предупредила, что если новость о предстоящем общении утечет куда-либо, то мероприятие отменят.Карлсон убежден, что слежку за ним вело Агентство нацбезопасности США.Интервью Путина КарлсонуКарлсон опубликовал интервью с Путиным в ночь на 9 февраля. Сначала – на своем сайте, а затем в соцсети X и на YouTube. Интервью также появилось на сайте Кремля. В ходе двухчасовой беседы Путин подробно объяснил позицию Москвы по НАТО, стратегические цели России, готовности к диалогу с Киевом.Последовала реакция западных чиновников, публичных лиц и иностранных СМИ, где они подчеркнули тактическую уверенность российского лидера в своих силах.В Кремле заявили, что главная задача интервью Путина Такеру Карлсону успешно достигнута. Американский журналист искренне пытался разобраться и дал возможность своим слушателям продолжить эти попытки, а американцы очень мало знают о зарубежье, и важно было донести до них идеологию Путина.Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону>>Читайте также на РИА Новости Крым:О чем Путин говорил с Карлсоном после интервьюВ Крыму оценили интервью Владимира Путина Такеру КарлсонуДмитрий Киселев отправил запрос на интервью с Байденом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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