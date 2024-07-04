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Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским

Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским - РИА Новости Крым, 04.07.2024

Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским

Американский журналист Такер Карлсон на своей странице в соцсети X анонсировал интервью с Владимиром Зеленским, отметив, что добивался согласия на эту беседу в... РИА Новости Крым, 04.07.2024

2024-07-04T07:33

2024-07-04T07:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Американский журналист Такер Карлсон на своей странице в соцсети X анонсировал интервью с Владимиром Зеленским, отметив, что добивался согласия на эту беседу в течение двух лет.По его словам, цель беседы с Зеленским состоит в том, чтобы "донести до американцев столь необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире"."Мы надеемся, что это (выпуск интервью – ред.) произойдет скоро", – добавил журналист, не уточнив даты его выхода.Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин в комментарии к посту попросила Карлсона спросить у Зеленского, "где наши деньги"."И скажи ему заключить мирное соглашение с Россией и закончить эту войну. От лица американского народа", – добавила политик.В начале апреля Карлсон сообщил, что Зеленский отказался давать ему интервью, проигнорировав все запросы журналиста.Интервью с Владимиром Путиным Карлсон опубликовал на своем сайте в ночь на 9 февраля. Позже оно появилось в соцсети X и на YouTube. Также интервью было размещено на сайте Кремля. В ходе двухчасовой беседы Путин подробно объяснил позицию Москвы по НАТО, стратегические цели России, готовности к диалогу с Киевом.В Кремле заявили, что главная задача интервью Путина Такеру Карлсону успешно достигнута. Американский журналист искренне пытался разобраться в ситуации и дал возможность своим слушателям продолжить эти попытки, а американцы очень мало знают о зарубежье, и важно было донести до них идеологию Путина.Впоследствии Карлсон также взял интервью у предпринимателя, основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, а также у российского философа Александра Дугина.Читайте также на РИА Новости Крым:Меня пугали задержанием в США за интервью с Путиным – Такер КарлсонСколько россиян посмотрели интервью Путина Такеру Карлсону и как оценилиПочему Зеленский отказался от интервью Карлсону

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такер карлсон, владимир зеленский, в мире, политика, сша, украина, новости