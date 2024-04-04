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Почему Зеленский отказался от интервью Карлсону
Почему Зеленский отказался от интервью Карлсону - РИА Новости Крым, 04.04.2024
Почему Зеленский отказался от интервью Карлсону
Отказ президента Украины Владимира Зеленского дать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону не связан с тем, что срок его президентства скоро... РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T11:54
2024-04-04T11:54
2024-04-04T11:54
радио "спутник в крыму"
мнения
юрий светов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Отказ президента Украины Владимира Зеленского дать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону не связан с тем, что срок его президентства скоро заканчивается, все дело в личных амбициях. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал журналист и политолог Юрий Светов.Накануне Такер Карлсон сообщил, что Зеленский отказался давать ему интервью, проигнорировав все запросы. Также в интервью отказал спикер палаты представителей США Майк Джонсон.По мнению Светова, отказ Зеленского встречаться с Карлсоном не связан с тем, что полномочия украинского президента очень скоро истекают. Все дело лишь в амбициях лидера киевского режима, который за два года успел почувствовать себя "звездой" благодаря западным СМИ, считает эксперт.Кроме того, Зеленскому просто нечего сказать, чтобы выглядеть достойно, считает он: успехов на фронте нет, помощи от Запада тоже. По той же причине от интервью отказался и Майк Джонсон, полагает эксперт."Вот 9 апреля заканчиваются каникулы у палаты представителей, у всего Конгресса, и Джонсон обещает вынести на обсуждение законопроект о помощи Украине. Но в какой форме он будет выносить? Разговор идет о том, дают ли деньги Украине как гранты или же в кредит, как предложил Трамп. Но ведь все трезвые люди понимают: Украина не собирается отдавать никаких денег, потому что их нет. Ей на содержание чиновников международная помощь нужна. Вот это обстоятельство и заставляет спикера палаты представителей Джонсона уклоняться от интервью с Такером", – заключил эксперт.Ранее политолог и юрист, экс-депутат Верховной рады Украины Вадим Колесниченко высказал мнение относительного того, будет ли Запад рисковать, продолжив давать Киеву деньги в кредит. Читайте также на РИА Новости Крым:Киев ждут сюрпризы от Запада этой весной – политолог Такер Карлсон назвал возвращение Крыма в Россию демократическим процессом "Навязчивая идея": в Совфеде отреагировали на речь Байдена в конгрессе
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мнения, юрий светов, владимир зеленский (президент украины), такер карлсон, политика, в мире, украина, сша
Почему Зеленский отказался от интервью Карлсону
Зеленский отказался от интервью Такеру Карлсону из-за своих амбиций - мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Отказ президента Украины Владимира Зеленского дать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону не связан с тем, что срок его президентства скоро заканчивается, все дело в личных амбициях. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал журналист и политолог Юрий Светов.
Накануне Такер Карлсон сообщил, что Зеленский отказался давать ему интервью, проигнорировав все запросы. Также в интервью отказал спикер палаты представителей США Майк Джонсон.
По мнению Светова, отказ Зеленского встречаться с Карлсоном не связан с тем, что полномочия украинского президента очень скоро истекают. Все дело лишь в амбициях лидера киевского режима, который за два года успел почувствовать себя "звездой" благодаря западным СМИ, считает эксперт.
"Это личные амбиции. Он "звезда" мировых СМИ, которого приглашали на всевозможные форумы - от конкурса песни и пляски до Оскара. Как это так: Такер Карлсон, во-первых, без его разрешения встречался с Путиным, а во-вторых, в очередь его вторым поставил. Как это он второй после Путина?!" – иронизирует Светов.
Кроме того, Зеленскому просто нечего сказать, чтобы выглядеть достойно, считает он: успехов на фронте нет, помощи от Запада тоже. По той же причине от интервью отказался и Майк Джонсон, полагает эксперт.
"Вот 9 апреля заканчиваются каникулы у палаты представителей, у всего Конгресса, и Джонсон обещает вынести на обсуждение законопроект о помощи Украине. Но в какой форме он будет выносить? Разговор идет о том, дают ли деньги Украине как гранты или же в кредит, как предложил Трамп. Но ведь все трезвые люди понимают: Украина не собирается отдавать никаких денег, потому что их нет. Ей на содержание чиновников международная помощь нужна. Вот это обстоятельство и заставляет спикера палаты представителей Джонсона уклоняться от интервью с Такером", – заключил эксперт.
Ранее политолог и юрист, экс-депутат Верховной рады Украины Вадим Колесниченко высказал мнение
относительного того, будет ли Запад рисковать, продолжив давать Киеву деньги в кредит.
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