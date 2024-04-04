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Почему Зеленский отказался от интервью Карлсону

Почему Зеленский отказался от интервью Карлсону - РИА Новости Крым, 04.04.2024

Почему Зеленский отказался от интервью Карлсону

Отказ президента Украины Владимира Зеленского дать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону не связан с тем, что срок его президентства скоро... РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T11:54

2024-04-04T11:54

2024-04-04T11:54

радио "спутник в крыму"

мнения

юрий светов

владимир зеленский (президент украины)

такер карлсон

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Отказ президента Украины Владимира Зеленского дать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону не связан с тем, что срок его президентства скоро заканчивается, все дело в личных амбициях. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал журналист и политолог Юрий Светов.Накануне Такер Карлсон сообщил, что Зеленский отказался давать ему интервью, проигнорировав все запросы. Также в интервью отказал спикер палаты представителей США Майк Джонсон.По мнению Светова, отказ Зеленского встречаться с Карлсоном не связан с тем, что полномочия украинского президента очень скоро истекают. Все дело лишь в амбициях лидера киевского режима, который за два года успел почувствовать себя "звездой" благодаря западным СМИ, считает эксперт.Кроме того, Зеленскому просто нечего сказать, чтобы выглядеть достойно, считает он: успехов на фронте нет, помощи от Запада тоже. По той же причине от интервью отказался и Майк Джонсон, полагает эксперт."Вот 9 апреля заканчиваются каникулы у палаты представителей, у всего Конгресса, и Джонсон обещает вынести на обсуждение законопроект о помощи Украине. Но в какой форме он будет выносить? Разговор идет о том, дают ли деньги Украине как гранты или же в кредит, как предложил Трамп. Но ведь все трезвые люди понимают: Украина не собирается отдавать никаких денег, потому что их нет. Ей на содержание чиновников международная помощь нужна. Вот это обстоятельство и заставляет спикера палаты представителей Джонсона уклоняться от интервью с Такером", – заключил эксперт.Ранее политолог и юрист, экс-депутат Верховной рады Украины Вадим Колесниченко высказал мнение относительного того, будет ли Запад рисковать, продолжив давать Киеву деньги в кредит. Читайте также на РИА Новости Крым:Киев ждут сюрпризы от Запада этой весной – политолог Такер Карлсон назвал возвращение Крыма в Россию демократическим процессом "Навязчивая идея": в Совфеде отреагировали на речь Байдена в конгрессе

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мнения, юрий светов, владимир зеленский (президент украины), такер карлсон, политика, в мире, украина, сша