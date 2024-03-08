https://crimea.ria.ru/20240308/navyazchivaya-ideya-v-sovfede-otreagirovali-na-rech-baydena-v-kongresse-1135503366.html

"Навязчивая идея": в Совфеде отреагировали на речь Байдена в конгрессе

"Навязчивая идея": в Совфеде отреагировали на речь Байдена в конгрессе - РИА Новости Крым, 08.03.2024

"Навязчивая идея": в Совфеде отреагировали на речь Байдена в конгрессе

Послание президента США Джо Байдена конгрессу наглядно продемонстрировало маниакальную его одержимость во что бы то ни стало нанести поражение России, не... РИА Новости Крым, 08.03.2024

2024-03-08T11:50

2024-03-08T11:50

2024-03-08T11:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Послание президента США Джо Байдена конгрессу наглядно продемонстрировало маниакальную его одержимость во что бы то ни стало нанести поражение России, не заботясь об интересах простых американцев. Такое мнение РИА Новости Крым высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.По словам политика, даже в нынешней ситуации острой внутриполитической борьбы с Дональдом Трампом Байден считает, что тема конфликта на Украине больше всего волнует граждан США.Сенатор добавил, что ситуация на Украине вызвана во многом позицией Байдена и подобных ему политиков, одержимых русофобией.Байден 8 марта выступил с ежегодным посланием к конгрессу. Основной темой его речи стал военный конфликт на Украине. Он призвал конгрессменов одобрить выделение финансовой помощи Киеву. По словам Байдена, "если США уйдут сейчас, это поставит под угрозу не только Украину, но Европу и весь свободный мир". Он также обратился к президенту России Владимиру Путину: "Мое послание президенту Путину простое. Мы не уйдем! Мы не прогнемся! Я не прогнусь!".Экс-президент США Дональд Трамп назвал послание Байдена "позором". По его словам, это была "наименее сострадательная, злая и самая плохая речь, с которой когда-либо выступали в Конгрессе".Журналист Такер Карлсон на своей странице в социальной сети X назвал "бредом сумасшедшего" слова Байдена об Украине. Он подчеркнул, что оказание помощи Киеву стало "самым важным" для хозяина Белого дома, а не прекращение вторжения в США наркокартелей, деградация экономики и разрушение школ.Читайте также на РИА Новости Крым:Мезозойский постмодерн: в МИД оценили обращение Байдена к конгрессу"Это кошмар": что показали праймериз в СШАБайден продлил "чрезвычайную ситуацию" в США из-за Украины

https://crimea.ria.ru/20240222/znachit-ya-byl-prav-putin-otvetil-na-slova-baydena-1135163885.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), политика, в мире, совет федерации, сергей цеков, мнения, россия, украина, дональд трамп, такер карлсон