"Навязчивая идея": в Совфеде отреагировали на речь Байдена в конгрессе
Речь Байдена показала его одержимость идеей нанести поражение России – сенатор Цеков
© SHAWN THEW / POOL / AFPПрезидент США Джо Байден выступает с обращением в палате Палаты представителей Капитолия США
© SHAWN THEW / POOL / AFP
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Послание президента США Джо Байдена конгрессу наглядно продемонстрировало маниакальную его одержимость во что бы то ни стало нанести поражение России, не заботясь об интересах простых американцев. Такое мнение РИА Новости Крым высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
"В психиатрии есть такое понятие как "невроз навязчивых состояний", обозначающее расстройство психики. Думаю, у Байдена этот симптом проявляется в его навязчивой идее нанести России поражение. При этом он особо не задумывается, что это даст Соединенным Штатам Америки и в целом международному сообществу, эти вещи его не особо беспокоят. Он выбрал для себя простой путь решения всех проблем – нанести поражение России, для чего, по его мнению, надо всячески поддерживать Украину", - сказал сенатор РФ.
По словам политика, даже в нынешней ситуации острой внутриполитической борьбы с Дональдом Трампом Байден считает, что тема конфликта на Украине больше всего волнует граждан США.
"В своей речи он больше всего говорил о России, а не о внутренних проблемах США. Но если расставить приоритеты американцев, то Россия и Украина окажутся далеко не на первом месте по важности для них. Их больше волнуют другие проблемы. Но Байден уже не может остановиться. Где бы он ни выступал, его речь всегда сводится к России и Украине", – подчеркнул Цеков.
Сенатор добавил, что ситуация на Украине вызвана во многом позицией Байдена и подобных ему политиков, одержимых русофобией.
Байден 8 марта выступил с ежегодным посланием к конгрессу. Основной темой его речи стал военный конфликт на Украине. Он призвал конгрессменов одобрить выделение финансовой помощи Киеву. По словам Байдена, "если США уйдут сейчас, это поставит под угрозу не только Украину, но Европу и весь свободный мир". Он также обратился к президенту России Владимиру Путину: "Мое послание президенту Путину простое. Мы не уйдем! Мы не прогнемся! Я не прогнусь!".
Экс-президент США Дональд Трамп назвал послание Байдена "позором". По его словам, это была "наименее сострадательная, злая и самая плохая речь, с которой когда-либо выступали в Конгрессе".
Журналист Такер Карлсон на своей странице в социальной сети X назвал "бредом сумасшедшего" слова Байдена об Украине. Он подчеркнул, что оказание помощи Киеву стало "самым важным" для хозяина Белого дома, а не прекращение вторжения в США наркокартелей, деградация экономики и разрушение школ.
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