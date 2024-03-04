Рейтинг@Mail.ru
Байден продлил "чрезвычайную ситуацию" в США из-за Украины - РИА Новости Крым, 04.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240304/bayden-prodlil-chrezvychaynuyu-situatsiyu-v-ssha-iz-za-ukrainy-1135408291.html
Байден продлил "чрезвычайную ситуацию" в США из-за Украины
Байден продлил "чрезвычайную ситуацию" в США из-за Украины - РИА Новости Крым, 04.03.2024
Байден продлил "чрезвычайную ситуацию" в США из-за Украины
Введенный в Соединенных Штатах в 2014 году режим "чрезвычайной ситуации" продлен еще на год. Об этом в своем письме в Конгресс заявил президент США Джо Байден,... РИА Новости Крым, 04.03.2024
2024-03-04T20:11
2024-03-04T20:11
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
сша
новости
в мире
политика
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225244_0:195:2950:1854_1920x0_80_0_0_564d23b388657f55c120a61f6b5c7a4f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Введенный в Соединенных Штатах в 2014 году режим "чрезвычайной ситуации" продлен еще на год. Об этом в своем письме в Конгресс заявил президент США Джо Байден, сообщает РИА Новости.В письме в частности отмечается, что "действия и политики правительства Российской Федерации… продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США".Чрезвычайная ситуация в Америке была введена 6 марта 2014 года, после чего решениями президентов регулярно продлевалась. На этот раз о продлении было сообщено за день до возможного прекращения.Ранее в Белом доме сообщили, что США не будут направлять своих военных на Украину Читайте также на РИА Новости Крым:Значит, я был прав: Путин ответил на слова Байдена Деньги и власть: почему США тормозят с помощью УкраинеДмитрий Киселев отправил запрос на интервью с Байденом
сша
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225244_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_440dae2c91fe7ba661445ce0cf9b274e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, новости, в мире, политика, россия, украина
Байден продлил "чрезвычайную ситуацию" в США из-за Украины

Байден продлил еще на год режим ЧС в Соединенных штатах из-за Украины

20:11 04.03.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Введенный в Соединенных Штатах в 2014 году режим "чрезвычайной ситуации" продлен еще на год. Об этом в своем письме в Конгресс заявил президент США Джо Байден, сообщает РИА Новости.
"Я определил, что необходимо продлить национальное чрезвычайное положение, установленное исполнительным указам 13660 из-за Украины", – говорится в документе.
В письме в частности отмечается, что "действия и политики правительства Российской Федерации… продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США".
Чрезвычайная ситуация в Америке была введена 6 марта 2014 года, после чего решениями президентов регулярно продлевалась. На этот раз о продлении было сообщено за день до возможного прекращения.
Ранее в Белом доме сообщили, что США не будут направлять своих военных на Украину
Читайте также на РИА Новости Крым:
Значит, я был прав: Путин ответил на слова Байдена
Деньги и власть: почему США тормозят с помощью Украине
Дмитрий Киселев отправил запрос на интервью с Байденом
 
Джозеф Байден, президент США (Joseph Biden)СШАНовостиВ миреПолитикаРоссияУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:11Байден продлил "чрезвычайную ситуацию" в США из-за Украины
19:48В Крым с новых территорий вывезли около двухсот животных
19:27Ракеты Taurus или установки для их запуска уже на Украине – эксперт
19:01Пользователи Telegram сообщают о сбое в работе мессенджера
18:56В отделениях "Почты Крыма" появились 100 терминалов с выдачей наличных
18:48Как работает и какие вопросы решает в Крыму фонд "Защитники Отчества"
18:37ФСБ возбудила дело о диверсии после взрыва на ж/д переезде под Самарой
18:07МИД потребовал от посла ФРГ разъяснений о возможных поставках Taurus
17:48Развожаев назвал приоритетную задачу властей в Севастополе
17:32Сколько семей участников СВО оздоровились в Крыму по льготной программе
17:13В Крыму в среду проверят систему оповещения
16:54В Севастополе осуждены полицейские из группы черных риелторов
16:28Кампус на берегу моря: СевГУ заявится на федеральный конкурс – Развожаев
16:04Хорошо горят: сколько Abrams и Bradley уничтожено в зоне СВО за сутки
15:49Ракетные войска России разбили пункты управления украинскими БПЛА
15:37В Крыму подадут в суд на Украину за теракты на Крымском мосту
15:31Бессильная злоба: эксперт о признании ГУР Украины подрыва железной дороги
15:21Движение на поврежденном ж/д перегоне под Самарой частично открыли
15:08Пожар вспыхнул в пятиэтажке в Феодосии – погиб человек
14:51За блэкаут ответят: возмещения ущерба могут потребовать все крымчане
Лента новостейМолния