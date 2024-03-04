https://crimea.ria.ru/20240304/bayden-prodlil-chrezvychaynuyu-situatsiyu-v-ssha-iz-za-ukrainy-1135408291.html

Байден продлил "чрезвычайную ситуацию" в США из-за Украины

Байден продлил "чрезвычайную ситуацию" в США из-за Украины - РИА Новости Крым, 04.03.2024

Байден продлил "чрезвычайную ситуацию" в США из-за Украины

Введенный в Соединенных Штатах в 2014 году режим "чрезвычайной ситуации" продлен еще на год. Об этом в своем письме в Конгресс заявил президент США Джо Байден,... РИА Новости Крым, 04.03.2024

2024-03-04T20:11

2024-03-04T20:11

2024-03-04T20:11

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Введенный в Соединенных Штатах в 2014 году режим "чрезвычайной ситуации" продлен еще на год. Об этом в своем письме в Конгресс заявил президент США Джо Байден, сообщает РИА Новости.В письме в частности отмечается, что "действия и политики правительства Российской Федерации… продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США".Чрезвычайная ситуация в Америке была введена 6 марта 2014 года, после чего решениями президентов регулярно продлевалась. На этот раз о продлении было сообщено за день до возможного прекращения.Ранее в Белом доме сообщили, что США не будут направлять своих военных на Украину Читайте также на РИА Новости Крым:Значит, я был прав: Путин ответил на слова Байдена Деньги и власть: почему США тормозят с помощью УкраинеДмитрий Киселев отправил запрос на интервью с Байденом

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2024

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джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, новости, в мире, политика, россия, украина