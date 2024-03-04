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Байден продлил "чрезвычайную ситуацию" в США из-за Украины
Байден продлил "чрезвычайную ситуацию" в США из-за Украины - РИА Новости Крым, 04.03.2024
Байден продлил "чрезвычайную ситуацию" в США из-за Украины
Введенный в Соединенных Штатах в 2014 году режим "чрезвычайной ситуации" продлен еще на год. Об этом в своем письме в Конгресс заявил президент США Джо Байден,... РИА Новости Крым, 04.03.2024
2024-03-04T20:11
2024-03-04T20:11
2024-03-04T20:11
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Введенный в Соединенных Штатах в 2014 году режим "чрезвычайной ситуации" продлен еще на год. Об этом в своем письме в Конгресс заявил президент США Джо Байден, сообщает РИА Новости.В письме в частности отмечается, что "действия и политики правительства Российской Федерации… продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США".Чрезвычайная ситуация в Америке была введена 6 марта 2014 года, после чего решениями президентов регулярно продлевалась. На этот раз о продлении было сообщено за день до возможного прекращения.Ранее в Белом доме сообщили, что США не будут направлять своих военных на Украину Читайте также на РИА Новости Крым:Значит, я был прав: Путин ответил на слова Байдена Деньги и власть: почему США тормозят с помощью УкраинеДмитрий Киселев отправил запрос на интервью с Байденом
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джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, новости, в мире, политика, россия, украина
Байден продлил "чрезвычайную ситуацию" в США из-за Украины
Байден продлил еще на год режим ЧС в Соединенных штатах из-за Украины