https://crimea.ria.ru/20240229/dengi-i-vlast-pochemu-ssha-tormozyat-s-pomoschyu-ukraine-1135283166.html

Деньги и власть: почему США тормозят с помощью Украине

Деньги и власть: почему США тормозят с помощью Украине - РИА Новости Крым, 29.02.2024

Деньги и власть: почему США тормозят с помощью Украине

Конгрессмены США делят деньги и власть, а вопросы военной помощи Украине и даже Израилю для них второстепенны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T06:45

2024-02-29T06:45

2024-02-29T07:15

радио "спутник в крыму"

андрей никифоров

мнения

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Андрей Никифоров о помощи США Украине Андрей Никифоров о помощи США Украине audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Конгрессмены США делят деньги и власть, а вопросы военной помощи Украине и даже Израилю для них второстепенны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог Андрей Никифоров.Вторая очевидная причина - предстоящие выборы в Америке, продолжает политолог. Если демократы сумеют провести вариант президента США Бадена, это будет их победа, о которой они будут рассказывать вплоть до дня голосования. То же с республиканцами."Остальное: какие-то переговоры, какая-то Украина, даже Израиль - это на последнем месте и этим можно пренебречь. Вот почему они так ожесточенно ведут борьбу и это вовсе не борьба за Украину. Возможно, в какой-то момент решение по выделению помощи будет получено, но все это не зависит от ситуации на фронтах на Украине", - убежден эксперт.7 декабря Сенат США заблокировал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 106 млрд долларов. Украине в рамках пакета предлагалось предоставить 61 млрд долларов. Решение о пакетном голосовании ранее принял Белый дом в надежде, что поддержка Сенатом Израиля поможет "протянуть" с собой и поддержку Киева. Но преодолеть барьер республиканцев не удалось. Они проголосовали против выделения средств Украине, требуя принять предложенные ими меры для обеспечения безопасности на американо-мексиканской границе.Читайте также на РИА Новости Крым:Возможность помогать Украине стремительно подходит к концу - БайденПуть на свалку и подсвечник: как Зеленского за границей обижали

https://crimea.ria.ru/20240112/voennaya-pomosch-ukraine-prekraschaetsya--dzhon-kirbi-1134137012.html

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андрей никифоров, мнения, украина, сша, политика, экономика, в мире