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Деньги и власть: почему США тормозят с помощью Украине - РИА Новости Крым, 29.02.2024
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Деньги и власть: почему США тормозят с помощью Украине
Деньги и власть: почему США тормозят с помощью Украине - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Деньги и власть: почему США тормозят с помощью Украине
Конгрессмены США делят деньги и власть, а вопросы военной помощи Украине и даже Израилю для них второстепенны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T06:45
2024-02-29T07:15
радио "спутник в крыму"
андрей никифоров
мнения
украина
сша
политика
экономика
в мире
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Андрей Никифоров о помощи США Украине
Андрей Никифоров о помощи США Украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Конгрессмены США делят деньги и власть, а вопросы военной помощи Украине и даже Израилю для них второстепенны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог Андрей Никифоров.Вторая очевидная причина - предстоящие выборы в Америке, продолжает политолог. Если демократы сумеют провести вариант президента США Бадена, это будет их победа, о которой они будут рассказывать вплоть до дня голосования. То же с республиканцами."Остальное: какие-то переговоры, какая-то Украина, даже Израиль - это на последнем месте и этим можно пренебречь. Вот почему они так ожесточенно ведут борьбу и это вовсе не борьба за Украину. Возможно, в какой-то момент решение по выделению помощи будет получено, но все это не зависит от ситуации на фронтах на Украине", - убежден эксперт.7 декабря Сенат США заблокировал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 106 млрд долларов. Украине в рамках пакета предлагалось предоставить 61 млрд долларов. Решение о пакетном голосовании ранее принял Белый дом в надежде, что поддержка Сенатом Израиля поможет "протянуть" с собой и поддержку Киева. Но преодолеть барьер республиканцев не удалось. Они проголосовали против выделения средств Украине, требуя принять предложенные ими меры для обеспечения безопасности на американо-мексиканской границе.Читайте также на РИА Новости Крым:Возможность помогать Украине стремительно подходит к концу - БайденПуть на свалку и подсвечник: как Зеленского за границей обижали
https://crimea.ria.ru/20240112/voennaya-pomosch-ukraine-prekraschaetsya--dzhon-kirbi-1134137012.html
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андрей никифоров, мнения, украина, сша, политика, экономика, в мире
Деньги и власть: почему США тормозят с помощью Украине

Конгрессмены США делят деньги и власть на фоне провалов ВСУ - политолог Никифоров

06:45 29.02.2024 (обновлено: 07:15 29.02.2024)
 
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Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Конгрессмены США делят деньги и власть, а вопросы военной помощи Украине и даже Израилю для них второстепенны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог Андрей Никифоров.
Андрей Никифоров о помощи США Украине
06:45

"Речь идет о том, кто сожрет эту помощь, которую они якобы должны направить тем режимам, которые они поддерживают. Что-то пойдет через ВПК и частично осядет в карманах конгрессменов, которые это пропихивают. А другие стоят в очереди, чтобы откусить что-то от тех средств, которые должны пойти на оборудование американских границ. Демократы не хотят делиться с республиканцами, и в значительной части из-за этого все оттягивается", - поясняет Никифоров.

Вторая очевидная причина - предстоящие выборы в Америке, продолжает политолог. Если демократы сумеют провести вариант президента США Бадена, это будет их победа, о которой они будут рассказывать вплоть до дня голосования. То же с республиканцами.
"Остальное: какие-то переговоры, какая-то Украина, даже Израиль - это на последнем месте и этим можно пренебречь. Вот почему они так ожесточенно ведут борьбу и это вовсе не борьба за Украину. Возможно, в какой-то момент решение по выделению помощи будет получено, но все это не зависит от ситуации на фронтах на Украине", - убежден эксперт.
7 декабря Сенат США заблокировал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 106 млрд долларов. Украине в рамках пакета предлагалось предоставить 61 млрд долларов. Решение о пакетном голосовании ранее принял Белый дом в надежде, что поддержка Сенатом Израиля поможет "протянуть" с собой и поддержку Киева. Но преодолеть барьер республиканцев не удалось. Они проголосовали против выделения средств Украине, требуя принять предложенные ими меры для обеспечения безопасности на американо-мексиканской границе.
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