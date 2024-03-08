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Мезозойский постмодерн: в МИД оценили обращение Байдена к конгрессу - РИА Новости Крым, 08.03.2024
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Мезозойский постмодерн: в МИД оценили обращение Байдена к конгрессу
Мезозойский постмодерн: в МИД оценили обращение Байдена к конгрессу - РИА Новости Крым, 08.03.2024
Мезозойский постмодерн: в МИД оценили обращение Байдена к конгрессу
Американский президент Джо Байден в своем ежегодном обращении к обеим палатам конгресса больше говорил о президенте России Владимире Путине, Украине и... РИА Новости Крым, 08.03.2024
2024-03-08T11:08
2024-03-08T11:09
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мария захарова
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Американский президент Джо Байден в своем ежегодном обращении к обеим палатам конгресса больше говорил о президенте России Владимире Путине, Украине и высказывал размышления о том, "если бы он был умным". Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала это выступление "мезозойским постмодерном".Кроме того, Захарова обратила внимание, что после слов Байдена в Россию может поехать новый вид туристов.В своем обращении Джо Байден заявлял, что солдат США нет на Украине и их отправка не планируется. Он подчеркнул, что Киеву просит у США только оружие, поэтому конгресс должен одобрить новый пакет помощи, поскольку "если США отступят, то это подвергнет опасности Украину, Европу свободный мир".Читайте также на РИА Новости Крым:"Это кошмар": что показали праймериз в СШААфганистан-2: к чему готовиться Зеленскому после отставки НуландБайден продлил "чрезвычайную ситуацию" в США из-за Украины
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, россия, сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), в мире
Мезозойский постмодерн: в МИД оценили обращение Байдена к конгрессу

Мария Захарова назвала обращение Байдена к конгрессу США мезозойским постмодерном

11:08 08.03.2024 (обновлено: 11:09 08.03.2024)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Американский президент Джо Байден в своем ежегодном обращении к обеим палатам конгресса больше говорил о президенте России Владимире Путине, Украине и высказывал размышления о том, "если бы он был умным". Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала это выступление "мезозойским постмодерном".
"Байден обратился к Путину и сказал, что не уйдет. А в конце выступления добавил: "Если бы я был умным, я бы ушел прямо сейчас". То есть не уходит Байден, по его же словам, потому что он не умный". - написала она.
Кроме того, Захарова обратила внимание, что после слов Байдена в Россию может поехать новый вид туристов.
"Он сказал, что за дешевыми лекарствами надо ехать в Москву. Как говорится, кто о чем. Видимо, нашему консульскому департаменту придется добавить в список "Целей для поездок в Россию" графу "За лекарствами по совету Байдена", - подметила официальный представитель внешнеполитического ведомства России.
В своем обращении Джо Байден заявлял, что солдат США нет на Украине и их отправка не планируется. Он подчеркнул, что Киеву просит у США только оружие, поэтому конгресс должен одобрить новый пакет помощи, поскольку "если США отступят, то это подвергнет опасности Украину, Европу свободный мир".
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Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваРоссияСШАДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)В мире
 
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