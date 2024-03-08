https://crimea.ria.ru/20240308/mezozoyskiy-postmodern-v-mid-otsenili-obraschenie-baydena-k-kongressu-1135502478.html

Мезозойский постмодерн: в МИД оценили обращение Байдена к конгрессу

Мезозойский постмодерн: в МИД оценили обращение Байдена к конгрессу - РИА Новости Крым, 08.03.2024

Мезозойский постмодерн: в МИД оценили обращение Байдена к конгрессу

Американский президент Джо Байден в своем ежегодном обращении к обеим палатам конгресса больше говорил о президенте России Владимире Путине, Украине и... РИА Новости Крым, 08.03.2024

2024-03-08T11:08

2024-03-08T11:08

2024-03-08T11:09

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

россия

сша

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Американский президент Джо Байден в своем ежегодном обращении к обеим палатам конгресса больше говорил о президенте России Владимире Путине, Украине и высказывал размышления о том, "если бы он был умным". Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала это выступление "мезозойским постмодерном".Кроме того, Захарова обратила внимание, что после слов Байдена в Россию может поехать новый вид туристов.В своем обращении Джо Байден заявлял, что солдат США нет на Украине и их отправка не планируется. Он подчеркнул, что Киеву просит у США только оружие, поэтому конгресс должен одобрить новый пакет помощи, поскольку "если США отступят, то это подвергнет опасности Украину, Европу свободный мир".Читайте также на РИА Новости Крым:"Это кошмар": что показали праймериз в СШААфганистан-2: к чему готовиться Зеленскому после отставки НуландБайден продлил "чрезвычайную ситуацию" в США из-за Украины

https://crimea.ria.ru/20240302/bravada-makrona-i-sliv-sholtsa-k-chemu-gotovitsya-evropa-1135344538.html

россия

сша

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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, россия, сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), в мире