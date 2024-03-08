Мезозойский постмодерн: в МИД оценили обращение Байдена к конгрессу
Мария Захарова назвала обращение Байдена к конгрессу США мезозойским постмодерном
11:08 08.03.2024 (обновлено: 11:09 08.03.2024)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Американский президент Джо Байден в своем ежегодном обращении к обеим палатам конгресса больше говорил о президенте России Владимире Путине, Украине и высказывал размышления о том, "если бы он был умным". Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала это выступление "мезозойским постмодерном".
"Байден обратился к Путину и сказал, что не уйдет. А в конце выступления добавил: "Если бы я был умным, я бы ушел прямо сейчас". То есть не уходит Байден, по его же словам, потому что он не умный". - написала она.
Кроме того, Захарова обратила внимание, что после слов Байдена в Россию может поехать новый вид туристов.
"Он сказал, что за дешевыми лекарствами надо ехать в Москву. Как говорится, кто о чем. Видимо, нашему консульскому департаменту придется добавить в список "Целей для поездок в Россию" графу "За лекарствами по совету Байдена", - подметила официальный представитель внешнеполитического ведомства России.
В своем обращении Джо Байден заявлял, что солдат США нет на Украине и их отправка не планируется. Он подчеркнул, что Киеву просит у США только оружие, поэтому конгресс должен одобрить новый пакет помощи, поскольку "если США отступят, то это подвергнет опасности Украину, Европу свободный мир".
Читайте также на РИА Новости Крым: