Афганистан-2: к чему готовиться Зеленскому после отставки Нуланд
Зеленскому нужно готовиться к судьбе беглого экс-президента Афганистана Гани – политолог
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Анонсированный уход Виктории Нуланд из Госдепа США свидетельствует о том, что ситуация на Украине становится критической, и Вашингтон готовиться бросить киевский режим так же, как он сделал это с Афганистаном. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
"Близятся выборы – и аппаратчики (президента США Джо) Байдена заранее побежали с тонущего корабля. В отставку ушел Джон Керри (спецпредставитель президента США по вопросам климата – ред.). Многие увольняются из-за недовольства политикой на Ближнем Востоке. Теперь же хочет "соскочить" и Нуланд, пока ситуация на Украине еще не стала совсем критической", – написал эксперт в своем Telegram-канале.
Дудаков также отметил, что на смену Нуланд придет экс-посол США в Грузии и Турции Джон Басс, который до 2020 года был послом в Афганистане, что также является символичным, уверен политолог.
"Примерно так в Белом доме и оценивают положение дел на Украине. Для (президента Украины Владимира) Зеленского же это может стать настоящей черной меткой. (Ему) стоит готовиться к судьбе Ашрафа Гани, экс-президента Афганистана, которому пришлось убегать с набитым золотом самолетом после обрушения фронта", – считает эксперт.
Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник сообщил, что Нуланд намерена покинуть должность замгоссекретаря по политическим делам в ближайшие недели.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что причиной предстоящей отставки Нуланд является провал антироссийского курса администрации президента Байдена.
А доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло предположил, что отставка Нуланд может быть связана с коррупционной составляющей, при этом ее уход ничего не меняет в расстановке сил, поскольку эта фигура не является сильной.
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