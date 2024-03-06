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Афганистан-2: к чему готовиться Зеленскому после отставки Нуланд - РИА Новости Крым, 06.03.2024
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Афганистан-2: к чему готовиться Зеленскому после отставки Нуланд
Афганистан-2: к чему готовиться Зеленскому после отставки Нуланд - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Афганистан-2: к чему готовиться Зеленскому после отставки Нуланд
Анонсированный уход Виктории Нуланд из Госдепа США свидетельствует о том, что ситуация на Украине становится критической, и Вашингтон готовиться бросить... РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T14:27
2024-03-06T14:20
виктория нуланд
мнения
малек дудаков
украина
афганистан
госдепартамент сша
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Анонсированный уход Виктории Нуланд из Госдепа США свидетельствует о том, что ситуация на Украине становится критической, и Вашингтон готовиться бросить киевский режим так же, как он сделал это с Афганистаном. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.Дудаков также отметил, что на смену Нуланд придет экс-посол США в Грузии и Турции Джон Басс, который до 2020 года был послом в Афганистане, что также является символичным, уверен политолог.Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник сообщил, что Нуланд намерена покинуть должность замгоссекретаря по политическим делам в ближайшие недели.Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что причиной предстоящей отставки Нуланд является провал антироссийского курса администрации президента Байдена.А доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло предположил, что отставка Нуланд может быть связана с коррупционной составляющей, при этом ее уход ничего не меняет в расстановке сил, поскольку эта фигура не является сильной.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле оценили слова Нуланд о "законности" ударов по КрымуСпецоперация против США: что последует за попыткой ударить по КрымуНарышкин: Госдеп намерен подстрекать россиян к силовой борьбе с властью
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РИА Новости Крым
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виктория нуланд, мнения, малек дудаков, украина, афганистан, госдепартамент сша, владимир зеленский (президент украины)
Афганистан-2: к чему готовиться Зеленскому после отставки Нуланд

Зеленскому нужно готовиться к судьбе беглого экс-президента Афганистана Гани – политолог

14:27 06.03.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Анонсированный уход Виктории Нуланд из Госдепа США свидетельствует о том, что ситуация на Украине становится критической, и Вашингтон готовиться бросить киевский режим так же, как он сделал это с Афганистаном. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.

"Близятся выборы – и аппаратчики (президента США Джо) Байдена заранее побежали с тонущего корабля. В отставку ушел Джон Керри (спецпредставитель президента США по вопросам климата – ред.). Многие увольняются из-за недовольства политикой на Ближнем Востоке. Теперь же хочет "соскочить" и Нуланд, пока ситуация на Украине еще не стала совсем критической", – написал эксперт в своем Telegram-канале.

Дудаков также отметил, что на смену Нуланд придет экс-посол США в Грузии и Турции Джон Басс, который до 2020 года был послом в Афганистане, что также является символичным, уверен политолог.
"Примерно так в Белом доме и оценивают положение дел на Украине. Для (президента Украины Владимира) Зеленского же это может стать настоящей черной меткой. (Ему) стоит готовиться к судьбе Ашрафа Гани, экс-президента Афганистана, которому пришлось убегать с набитым золотом самолетом после обрушения фронта", – считает эксперт.
Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник сообщил, что Нуланд намерена покинуть должность замгоссекретаря по политическим делам в ближайшие недели.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что причиной предстоящей отставки Нуланд является провал антироссийского курса администрации президента Байдена.
А доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло предположил, что отставка Нуланд может быть связана с коррупционной составляющей, при этом ее уход ничего не меняет в расстановке сил, поскольку эта фигура не является сильной.
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Виктория НуландМненияМалек ДудаковУкраинаАфганистанГосдепартамент СШАВладимир Зеленский (президент Украины)
 
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