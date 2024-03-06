https://crimea.ria.ru/20240306/afganistan-2-k-chemu-gotovitsya-zelenskomu-posle-otstavki-nuland-1135448779.html

Афганистан-2: к чему готовиться Зеленскому после отставки Нуланд

Афганистан-2: к чему готовиться Зеленскому после отставки Нуланд - РИА Новости Крым, 06.03.2024

Афганистан-2: к чему готовиться Зеленскому после отставки Нуланд

Анонсированный уход Виктории Нуланд из Госдепа США свидетельствует о том, что ситуация на Украине становится критической, и Вашингтон готовиться бросить... РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T14:27

2024-03-06T14:27

2024-03-06T14:20

виктория нуланд

мнения

малек дудаков

украина

афганистан

госдепартамент сша

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Анонсированный уход Виктории Нуланд из Госдепа США свидетельствует о том, что ситуация на Украине становится критической, и Вашингтон готовиться бросить киевский режим так же, как он сделал это с Афганистаном. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.Дудаков также отметил, что на смену Нуланд придет экс-посол США в Грузии и Турции Джон Басс, который до 2020 года был послом в Афганистане, что также является символичным, уверен политолог.Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник сообщил, что Нуланд намерена покинуть должность замгоссекретаря по политическим делам в ближайшие недели.Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что причиной предстоящей отставки Нуланд является провал антироссийского курса администрации президента Байдена.А доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло предположил, что отставка Нуланд может быть связана с коррупционной составляющей, при этом ее уход ничего не меняет в расстановке сил, поскольку эта фигура не является сильной.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле оценили слова Нуланд о "законности" ударов по КрымуСпецоперация против США: что последует за попыткой ударить по КрымуНарышкин: Госдеп намерен подстрекать россиян к силовой борьбе с властью

украина

афганистан

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виктория нуланд, мнения, малек дудаков, украина, афганистан, госдепартамент сша, владимир зеленский (президент украины)