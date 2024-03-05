https://crimea.ria.ru/20240305/k-rukam-priliplo-ekspert-o-prichine-ukhoda-nuland-1135433663.html
"К рукам прилипло": эксперт о причине ухода Нуланд
"К рукам прилипло": эксперт о причине ухода Нуланд - РИА Новости Крым, 05.03.2024
"К рукам прилипло": эксперт о причине ухода Нуланд
Отставка Виктории Нуланд может быть связана с коррупционной составляющей, при этом ее уход ничего не меняет в расстановке сил, поскольку эта фигура не является... РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T19:52
2024-03-05T19:52
2024-03-05T19:52
виктория нуланд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Отставка Виктории Нуланд может быть связана с коррупционной составляющей, при этом ее уход ничего не меняет в расстановке сил, поскольку эта фигура не является сильной. Такое мнение РИА Новости Крым выразил доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд намерена уйти в отставку в ближайшие недели, сообщил во вторник глава Госдепа Энтони Блинкен. Поскольку Нуланд активно выступает за продолжение поставок оружия киевскому режиму, эксперт не исключает, что именно с этим кейсом и связан ее грядущий уход."Вероятно, что-то "к рукам прилипло". И это является основной причиной такого ухода: чтобы не поднимать шума и пыли, не поднимать скандал, который обязательно бросит тень на само ведомство, таким людям обычно предлагают уйти "по собственному желанию", – поясняет собеседник.При этом, по его мнению, для России эта отставка ничего не меняет, поскольку Нуданд не является и никогда не являлась ключевой политической фигурой.Причиной предстоящей отставки Виктории Нуланд с поста заместителя госсекретаря США является провал антироссийского курса администрации президента Джо Байдена, комментировала ранее сообщение о грядущей отставке Нуланд официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Нуланд занимает пост замгоссекретаря США с мая 2021 года. Считается главным "архитектором" антироссийского курса и американской внешней политики в отношении Украины.В 1991-1993 годах работала в посольстве США в Москве, в 1997-1999 годах занимала должность заместителя директора по делам бывшего Советского Союза в Госдепе, отвечала за политику США в отношении России и стран Кавказа.В 2000-2003 годах Нуланд работала заместителем постоянного представителя США при НАТО. Интенсивно работала над расширением альянса и включением в него семи стран – Болгарии, Румынии, Словакии, Словении, Литвы, Латвии и Эстонии. Также оказывала поддержку при развертывании сил НАТО во время вторжения в Ирак в 2003 году.Через два года Нуланд становится постоянным представителем США при НАТО. На этой должности она работала над укреплением союзнической поддержки войны в Афганистане, занималась вопросами взаимоотношений Россия – НАТО, глобального партнерства Альянса и его расширения.В феврале 2010 года ее назначили на должность специального посланника Госдепартамента США по вопросам Договора об обычных вооруженных силах в Европе, затем – пресс-секретарем Госдепа США.В сентябре 2013 года стала помощником госсекретаря США по вопросам Европы. В декабре 2013 года Нуланд приезжала на "евромайдан" в Киеве, где пообщалась с участниками протеста, угостив их печеньем, булочками и хлебом. С тех пор выражение "печеньки Нуланд" стало политическим мемом.В феврале 2014-го дипломат оказалась в центре дипломатического скандала в связи с опубликованной аудиозаписью телефонного разговора между женщиной и мужчиной, которыми, предположительно, являлись она сама и посол США на Украине Джеффри Пайетт. В ходе разговора со стороны женщины было допущено нецензурное высказывание в адрес ЕС, касавшееся его участия в урегулировании политического кризиса на Украине.После инаугурации президента Джо Байдена Викторию Нуланд назначили на должность заместителя госсекретаря США по политическим делам. В этой должности она часто посещала Москву и являлась одной их ключевых фигур в международных переговорах.Дипломаты, политики и эксперты называют Нуланд одной из самых последовательных и жестких русофобов в американской властной вертикали. Также она известна заявлением о том, что на подготовку к так называемому "переходу к демократии" на Украине США с начала 90-х годов потратили около 5 миллиардов долларов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле оценили слова Нуланд о "законности" ударов по КрымуТрамп сказал "нет": что будет с помощью УкраинеНарышкин: Госдеп намерен подстрекать россиян к силовой борьбе с властью
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виктория нуланд, мнения, андрей манойло, новости, сша, госдепартамент сша
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым, Галина Оленева.
Отставка Виктории Нуланд может быть связана с коррупционной составляющей, при этом ее уход ничего не меняет в расстановке сил, поскольку эта фигура не является сильной. Такое мнение РИА Новости Крым
выразил доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд намерена уйти в отставку в ближайшие недели, сообщил во вторник глава Госдепа Энтони Блинкен.
"Виктория Нуланд – довольно одиозная фигура. Я бы не стал высоко оценивать ее дипломатические качества. А вот разного рода авантюр, в которых она принимала участие, очень много. Полагаю, причина ее отставки связана с двумя вещами. Во-первых, видимо, Блинкену такой человек не нужен – пользы мало: "печеньки" раздавать умеет, но не известно, умеет ли она их готовить. Во-вторых, отставки таких лиц происходят, когда человек оказался замешан в каких-то делах, осуждаемых обществом", – предполагает Манойло.
Поскольку Нуланд активно выступает за продолжение поставок оружия киевскому режиму, эксперт не исключает, что именно с этим кейсом и связан ее грядущий уход.
"Вероятно, что-то "к рукам прилипло". И это является основной причиной такого ухода: чтобы не поднимать шума и пыли, не поднимать скандал, который обязательно бросит тень на само ведомство, таким людям обычно предлагают уйти "по собственному желанию", – поясняет собеседник.
При этом, по его мнению, для России эта отставка ничего не меняет, поскольку Нуданд не является и никогда не являлась ключевой политической фигурой.
"Если бы это была сильная фигура, причем не обязательно положительная, то это повлекло бы изменение в расстановке сил. Если уходит лидер, уходит его команда, какое-то направление провисает, хоть и не на очень большой промежуток времени. Но Нуланд не та фигура. Это человек, устраивающий флэшмобы, массовик-затейник. Поэтому ровным счетом ничего не изменится. На ней и сейчас не завязано много функционала", – констатирует политолог.
Причиной предстоящей отставки Виктории Нуланд с поста заместителя госсекретаря США является провал антироссийского курса администрации президента Джо Байдена, комментировала ранее сообщение о грядущей отставке Нуланд официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
.
Нуланд занимает пост замгоссекретаря США с мая 2021 года. Считается главным "архитектором" антироссийского курса и американской внешней политики в отношении Украины.
В 1991-1993 годах работала в посольстве США в Москве, в 1997-1999 годах занимала должность заместителя директора по делам бывшего Советского Союза в Госдепе, отвечала за политику США в отношении России и стран Кавказа.
В 2000-2003 годах Нуланд работала заместителем постоянного представителя США при НАТО. Интенсивно работала над расширением альянса и включением в него семи стран – Болгарии, Румынии, Словакии, Словении, Литвы, Латвии и Эстонии. Также оказывала поддержку при развертывании сил НАТО во время вторжения в Ирак в 2003 году.
Через два года Нуланд становится постоянным представителем США при НАТО. На этой должности она работала над укреплением союзнической поддержки войны в Афганистане, занималась вопросами взаимоотношений Россия – НАТО, глобального партнерства Альянса и его расширения.
В феврале 2010 года ее назначили на должность специального посланника Госдепартамента США по вопросам Договора об обычных вооруженных силах в Европе, затем – пресс-секретарем Госдепа США.
В сентябре 2013 года стала помощником госсекретаря США по вопросам Европы. В декабре 2013 года Нуланд приезжала на "евромайдан" в Киеве, где пообщалась с участниками протеста, угостив их печеньем, булочками и хлебом. С тех пор выражение "печеньки Нуланд" стало политическим мемом.
В феврале 2014-го дипломат оказалась в центре дипломатического скандала в связи с опубликованной аудиозаписью телефонного разговора между женщиной и мужчиной, которыми, предположительно, являлись она сама и посол США на Украине Джеффри Пайетт. В ходе разговора со стороны женщины было допущено нецензурное высказывание в адрес ЕС, касавшееся его участия в урегулировании политического кризиса на Украине.
После инаугурации президента Джо Байдена Викторию Нуланд назначили на должность заместителя госсекретаря США по политическим делам. В этой должности она часто посещала Москву и являлась одной их ключевых фигур в международных переговорах.
Дипломаты, политики и эксперты называют Нуланд одной из самых последовательных и жестких русофобов в американской властной вертикали. Также она известна заявлением о том, что на подготовку к так называемому "переходу к демократии" на Украине США с начала 90-х годов потратили около 5 миллиардов долларов.
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