https://crimea.ria.ru/20240305/k-rukam-priliplo-ekspert-o-prichine-ukhoda-nuland-1135433663.html

"К рукам прилипло": эксперт о причине ухода Нуланд

"К рукам прилипло": эксперт о причине ухода Нуланд - РИА Новости Крым, 05.03.2024

"К рукам прилипло": эксперт о причине ухода Нуланд

Отставка Виктории Нуланд может быть связана с коррупционной составляющей, при этом ее уход ничего не меняет в расстановке сил, поскольку эта фигура не является... РИА Новости Крым, 05.03.2024

2024-03-05T19:52

2024-03-05T19:52

2024-03-05T19:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Отставка Виктории Нуланд может быть связана с коррупционной составляющей, при этом ее уход ничего не меняет в расстановке сил, поскольку эта фигура не является сильной. Такое мнение РИА Новости Крым выразил доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд намерена уйти в отставку в ближайшие недели, сообщил во вторник глава Госдепа Энтони Блинкен. Поскольку Нуланд активно выступает за продолжение поставок оружия киевскому режиму, эксперт не исключает, что именно с этим кейсом и связан ее грядущий уход."Вероятно, что-то "к рукам прилипло". И это является основной причиной такого ухода: чтобы не поднимать шума и пыли, не поднимать скандал, который обязательно бросит тень на само ведомство, таким людям обычно предлагают уйти "по собственному желанию", – поясняет собеседник.При этом, по его мнению, для России эта отставка ничего не меняет, поскольку Нуданд не является и никогда не являлась ключевой политической фигурой.Причиной предстоящей отставки Виктории Нуланд с поста заместителя госсекретаря США является провал антироссийского курса администрации президента Джо Байдена, комментировала ранее сообщение о грядущей отставке Нуланд официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Нуланд занимает пост замгоссекретаря США с мая 2021 года. Считается главным "архитектором" антироссийского курса и американской внешней политики в отношении Украины.В 1991-1993 годах работала в посольстве США в Москве, в 1997-1999 годах занимала должность заместителя директора по делам бывшего Советского Союза в Госдепе, отвечала за политику США в отношении России и стран Кавказа.В 2000-2003 годах Нуланд работала заместителем постоянного представителя США при НАТО. Интенсивно работала над расширением альянса и включением в него семи стран – Болгарии, Румынии, Словакии, Словении, Литвы, Латвии и Эстонии. Также оказывала поддержку при развертывании сил НАТО во время вторжения в Ирак в 2003 году.Через два года Нуланд становится постоянным представителем США при НАТО. На этой должности она работала над укреплением союзнической поддержки войны в Афганистане, занималась вопросами взаимоотношений Россия – НАТО, глобального партнерства Альянса и его расширения.В феврале 2010 года ее назначили на должность специального посланника Госдепартамента США по вопросам Договора об обычных вооруженных силах в Европе, затем – пресс-секретарем Госдепа США.В сентябре 2013 года стала помощником госсекретаря США по вопросам Европы. В декабре 2013 года Нуланд приезжала на "евромайдан" в Киеве, где пообщалась с участниками протеста, угостив их печеньем, булочками и хлебом. С тех пор выражение "печеньки Нуланд" стало политическим мемом.В феврале 2014-го дипломат оказалась в центре дипломатического скандала в связи с опубликованной аудиозаписью телефонного разговора между женщиной и мужчиной, которыми, предположительно, являлись она сама и посол США на Украине Джеффри Пайетт. В ходе разговора со стороны женщины было допущено нецензурное высказывание в адрес ЕС, касавшееся его участия в урегулировании политического кризиса на Украине.После инаугурации президента Джо Байдена Викторию Нуланд назначили на должность заместителя госсекретаря США по политическим делам. В этой должности она часто посещала Москву и являлась одной их ключевых фигур в международных переговорах.Дипломаты, политики и эксперты называют Нуланд одной из самых последовательных и жестких русофобов в американской властной вертикали. Также она известна заявлением о том, что на подготовку к так называемому "переходу к демократии" на Украине США с начала 90-х годов потратили около 5 миллиардов долларов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле оценили слова Нуланд о "законности" ударов по КрымуТрамп сказал "нет": что будет с помощью УкраинеНарышкин: Госдеп намерен подстрекать россиян к силовой борьбе с властью

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктория нуланд, мнения, андрей манойло, новости, сша, госдепартамент сша