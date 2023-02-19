https://crimea.ria.ru/20230219/v-kremle-otsenili-slova-nuland-o-zakonnosti-udarov-po-krymu-1127075184.html

В Кремле оценили слова Нуланд о "законности" ударов по Крыму

В Кремле оценили слова Нуланд о "законности" ударов по Крыму - РИА Новости Крым, 19.02.2023

В Кремле оценили слова Нуланд о "законности" ударов по Крыму

Слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о "законности" украинских ударов по Крыму подчеркивают роль Вашингтона как главного провокатора международной РИА Новости Крым, 19.02.2023

2023-02-19T12:12

2023-02-19T12:12

2023-02-19T12:12

дмитрий песков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о "законности" украинских ударов по Крыму подчеркивают роль Вашингтона как главного провокатора международной напряженности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее Нуланд заявила, что Вашингтон поддерживает нанесение киевским режимом ударов по военным объектам в Крыму, назвав их "законными целями". По ее словам, Украина не будет находиться в безопасности, если Крым "как минимум не будет демилитаризован".Фрагмент интервью пресс-секретаря главы государства опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.Представитель Кремля также отметил, что Нуланд "относится к очень обширному стану наиболее агрессивных ястребов в американской политике"."Да, это хорошо нам известная точка зрения", - добавил Песков.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала Нуланд перестать подстрекать киевский режим и заняться неопознанными объектами, которые в больших количествах бороздят американское воздушное пространство. Дипломат также заверила, что Крым надежно защищен и отметила, что это заявление Нуланд в очередной раз подтверждает вовлеченность США в конфликт на Украине.Что ответили в Крыму на заявление Нуланд об ударах по полуостровуПо мнению спикера крымского парламента Владимира Константинова, слова Нуланд - лишь попытка отвлечь внимание от надвигающейся катастрофы украинской армии в Артемовске.Высказывание представителя Госдепа также прокомментировал зампредседателя Госсовета Крыма Владимир Бобков, заявивший, что агрессия в отношении Крымского полуострова со стороны Киева полностью "развяжет руки" Российской Федерации и приведет к жесточайшему ответу.При этом ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты не хотят подталкивать Украину к захвату Крыма. Как отметил политолог Андрей Никифоров, между словами Блинкена и его заместителя Виктории Нуланд об украинских ударах по Крыму нет концептуальных расхождений, поскольку обе эти сентенции укладываются в политику Вашингтона в отношении полуострова. По его словам, Блинкен, вероятно, "менее опытный русофоб", чем его заместитель, поэтому он предупреждает о жестком ответе Москвы в случае атаки на Крым. А вот для Нуланд возможная реакция России, судя по всему, не является проблемой, поскольку за все подобные действия отвечать придется, прежде всего, Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Крыма ответили Нуланд на слова об ударах по полуостровуРасхождений в словах Блинкена и Нуланд об ударах по Крыму нет – политологСпецоперация против США: что последует за попыткой ударить по Крыму

https://crimea.ria.ru/20230218/sunak-angliya-pervoy-predostavit-ukraine-vooruzheniya-dalnego-radiusa-1127070093.html

https://crimea.ria.ru/20230217/feya-evromaydana-v-sovfede-napomnili-o-roli-nuland-v-sudbe-ukrainy-1127045002.html

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дмитрий песков, россия, политика, виктория нуланд, крым, безопасность республики крым и севастополя, сша, в мире