Захарова дала совет Нуланд после ее слов об ударах по Крыму
Захарова посоветовала Нуланд оставить в покое Крым и заняться белыми шарами в небе над США
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд перестать подстрекать киевский режим к ударам по Крыму и заняться неопознанными объектами, которые в больших количествах бороздят американское воздушное пространство.
Ранее Нуланд заявила, что Вашингтон поддерживает нанесение киевским режимом ударов по военным объектам в Крыму, назвав их "законными целями". По ее словам, Украина не будет находиться в безопасности, если Крым "как минимум не будет демилитаризован".
"Хотела бы дать совет Виктории Нуланд: займитесь "белыми шарами" и НЛО. Они в большом количестве бороздят просторы Соединенных Штатов Америки. И как мы видим, что-то у вас не очень получается с этими самыми неопознанными объектами справляться оперативно и эффективно. Над вами ваши люди смеются, а вы все грезите поражением России и теперь еще призываете киевский режим начать атаку на Крым. У вас дома, Виктория, есть чем заняться", – сказала Захарова на брифинге в пятницу.
Дипломат также заверила, что Крым надежно защищен, а также отметила, что это заявление Нуланд в очередной раз подтверждает вовлеченность США в конфликт на Украине.
"Понятно, что упоминание некоей военной инфраструктуры в речи Нуланд – не более чем попытка прикрыть под неким благовидным предлогом желание поражения России, о котором они все грезят", – указала представитель российского МИД.
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