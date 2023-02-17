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Захарова дала совет Нуланд после ее слов об ударах по Крыму - РИА Новости Крым, 17.02.2023
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Захарова дала совет Нуланд после ее слов об ударах по Крыму
Захарова дала совет Нуланд после ее слов об ударах по Крыму - РИА Новости Крым, 17.02.2023
Захарова дала совет Нуланд после ее слов об ударах по Крыму
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд перестать подстрекать киевский режим к ударам по... РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T12:28
2023-02-17T12:28
мария захарова
политика
виктория нуланд
сша
украина
крым
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд перестать подстрекать киевский режим к ударам по Крыму и заняться неопознанными объектами, которые в больших количествах бороздят американское воздушное пространство.Ранее Нуланд заявила, что Вашингтон поддерживает нанесение киевским режимом ударов по военным объектам в Крыму, назвав их "законными целями". По ее словам, Украина не будет находиться в безопасности, если Крым "как минимум не будет демилитаризован".Дипломат также заверила, что Крым надежно защищен, а также отметила, что это заявление Нуланд в очередной раз подтверждает вовлеченность США в конфликт на Украине."Понятно, что упоминание некоей военной инфраструктуры в речи Нуланд – не более чем попытка прикрыть под неким благовидным предлогом желание поражения России, о котором они все грезят", – указала представитель российского МИД.Читайте также на РИА Новости Крым:Нуланд назвала Крым "законной целью" для ударов Украины: реакция РоссииРусофобка и разрушительница: в Крыму прокомментировали заявление НуландНовые атаки беспилотников на Крым и Севастополь: к чему готовятся ВСУ
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мария захарова, политика, виктория нуланд, сша, украина, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, министерство иностранных дел рф (мид рф)
Захарова дала совет Нуланд после ее слов об ударах по Крыму

Захарова посоветовала Нуланд оставить в покое Крым и заняться белыми шарами в небе над США

12:28 17.02.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд перестать подстрекать киевский режим к ударам по Крыму и заняться неопознанными объектами, которые в больших количествах бороздят американское воздушное пространство.
Ранее Нуланд заявила, что Вашингтон поддерживает нанесение киевским режимом ударов по военным объектам в Крыму, назвав их "законными целями". По ее словам, Украина не будет находиться в безопасности, если Крым "как минимум не будет демилитаризован".
"Хотела бы дать совет Виктории Нуланд: займитесь "белыми шарами" и НЛО. Они в большом количестве бороздят просторы Соединенных Штатов Америки. И как мы видим, что-то у вас не очень получается с этими самыми неопознанными объектами справляться оперативно и эффективно. Над вами ваши люди смеются, а вы все грезите поражением России и теперь еще призываете киевский режим начать атаку на Крым. У вас дома, Виктория, есть чем заняться", – сказала Захарова на брифинге в пятницу.
Дипломат также заверила, что Крым надежно защищен, а также отметила, что это заявление Нуланд в очередной раз подтверждает вовлеченность США в конфликт на Украине.
"Понятно, что упоминание некоей военной инфраструктуры в речи Нуланд – не более чем попытка прикрыть под неким благовидным предлогом желание поражения России, о котором они все грезят", – указала представитель российского МИД.
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Мария ЗахароваПолитикаВиктория НуландСШАУкраинаКрымНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)
 
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