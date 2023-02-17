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Захарова дала совет Нуланд после ее слов об ударах по Крыму

Захарова дала совет Нуланд после ее слов об ударах по Крыму - РИА Новости Крым, 17.02.2023

Захарова дала совет Нуланд после ее слов об ударах по Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд перестать подстрекать киевский режим к ударам по... РИА Новости Крым, 17.02.2023

2023-02-17T12:28

2023-02-17T12:28

2023-02-17T12:28

мария захарова

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новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд перестать подстрекать киевский режим к ударам по Крыму и заняться неопознанными объектами, которые в больших количествах бороздят американское воздушное пространство.Ранее Нуланд заявила, что Вашингтон поддерживает нанесение киевским режимом ударов по военным объектам в Крыму, назвав их "законными целями". По ее словам, Украина не будет находиться в безопасности, если Крым "как минимум не будет демилитаризован".Дипломат также заверила, что Крым надежно защищен, а также отметила, что это заявление Нуланд в очередной раз подтверждает вовлеченность США в конфликт на Украине."Понятно, что упоминание некоей военной инфраструктуры в речи Нуланд – не более чем попытка прикрыть под неким благовидным предлогом желание поражения России, о котором они все грезят", – указала представитель российского МИД.Читайте также на РИА Новости Крым:Нуланд назвала Крым "законной целью" для ударов Украины: реакция РоссииРусофобка и разрушительница: в Крыму прокомментировали заявление НуландНовые атаки беспилотников на Крым и Севастополь: к чему готовятся ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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