https://crimea.ria.ru/20230214/nadavali-po-sharam-kak-ssha-i-kitay-possorilis-iz-za-aerostatov-1126978285.html

Надавали по шарам: как США и Китай поссорились из-за аэростатов

Надавали по шарам: как США и Китай поссорились из-за аэростатов - РИА Новости Крым, 14.02.2023

Надавали по шарам: как США и Китай поссорились из-за аэростатов

Ситуация со сбитыми воздушными объектами в небе над США накаляет отношения между Америкой и Китаем, что может привести к дипломатическим и даже военным... РИА Новости Крым, 14.02.2023

2023-02-14T18:24

2023-02-14T18:24

2023-02-14T18:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым, Дина Тальникова. Ситуация со сбитыми воздушными объектами в небе над США накаляет отношения между Америкой и Китаем, что может привести к дипломатическим и даже военным осложнениям. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин."Так как отношения между Китаем и США сейчас очень напряженные, то любая искорка может привести к большим осложнениям, дипломатического или военного характера. Фактически мы живем в условиях третьей мировой войны, с одной стороны выступает Россия и Китай, с другой – США со своими союзниками. Где-то она уже "горячая", как на Украине, Ближнем Востоке, где-то тлеет, скорее информационная, биологическая, какая угодно", - считает Никулин.Что произошлоЧетвертого февраля американские военные обнаружили и ликвидировали китайский аэростат над Атлантическим океаном, который перед этим пересек Канаду и сухопутную часть США. Специалисты нашли в обломках электронный механизм и датчики, которые предположительно использовались для сбора разведывательных данных, сообщило издание New York Post со ссылкой на заявление северного командования американских вооруженных сил.На прошлой неделе над Аляской и Канадой военные сбили еще два высотных объекта.К 12 февраля американцы сбили в небе уже четыре объекта, в частности, в минувшее воскресенье над озером Гурон в Мичигане – небольшой металлический шар с подвешенным к нему грузом. Сбитые аппараты отличались от уничтоженного 4 февраля.Откуда шары?По данным министра обороны США Ллойда Остина, аэростаты принадлежат Китаю и могли использоваться для сбора информации об американских стратегических объектах. Скандал разгорелся так быстро, что госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Поднебесную.Как ранее заявляли в Пентагоне, как минимум три воздушных шара "посещали" Америку во времена президентства Дональда Трампа. Американцы уверены, что Китай использует высотные аэростаты для сбора разведданных по всему миру — более чем в 40 странах на пяти континентах.Накануне, 13 февраля, США провели на высоком уровне консультации с Китаем на тему инцидента. По словам координатора стратегических коммуникаций в американском совете национальной безопасности Джона Кирби, обе страны поддерживают рутинные дипломатические контакты через посольство США в Пекине.Летели с миромВ Китае потребовали вернуть обломки летательного аппарата и объяснили, что упавшее в Атлантике устройство – метеозонд, отклонившийся от маршрута. В заявлении МИД КНР указывалось, что в Китае выразили "острое недовольство" из-за уничтожения гражданского аэростата. Дипведомство подчеркнуло, что Китай уведомлял США о мирных целях аэростата и что он оказался в США по причине форс-мажора.Несмотря на это, в Пентагоне заявили об усилении контроля за воздушным пространством США. Позицию Штатов по сбитому китайскому аэростату поддержали в Японии. "Япония поддерживает позицию США и считает важным, чтобы Китай понес полную ответственность", - отметил глава японского МИД Японии Ёсимаса Хаяси.В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что американские аэростаты, незаконно пролетающие в воздушном пространстве Китая без разрешения официального Пекина, были замечены более десяти раз с 1 января 2022 года. Американцы назвали данное заявление ложным.

https://crimea.ria.ru/20220614/luchshe-ne-vypuskat-dzhinna-iz-butylki-kakim-mozhet-stat-kitay-iz-za-ssha-1123538720.html

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2023

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