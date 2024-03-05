https://crimea.ria.ru/20240305/eto-proval-zakharova-prokommentirovala-predstoyaschuyu-otstavku-nuland-1135431297.html

Это провал: Захарова прокомментировала предстоящую отставку Нуланд

Это провал: Захарова прокомментировала предстоящую отставку Нуланд - РИА Новости Крым, 05.03.2024

Это провал: Захарова прокомментировала предстоящую отставку Нуланд

Причиной предстоящей отставки Виктории Нуланд с поста заместителя госсекретаря США является провал антироссийского курса администрации президента Джо Байдена... РИА Новости Крым, 05.03.2024

2024-03-05T18:16

2024-03-05T18:16

2024-03-05T18:16

виктория нуланд

мария захарова

россия

сша

госдепартамент сша

политика

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Причиной предстоящей отставки Виктории Нуланд с поста заместителя госсекретаря США является провал антироссийского курса администрации президента Джо Байдена. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник сообщил, что Нуланд намерена покинуть должность замгоссекретаря по политическим делам в ближайшие недели.По ее словам, русофобия, предложенная Викторией Нуланд в качестве основной внешнеполитической концепции США, камнем тянет демократов на дно.О предстоящей отставке Виктории Нуланд ранее во вторник сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен.Нуланд занимает пост замгоссекретаря США с мая 2021 года. Считается одной из ключевых фигур американской дипломатии, а также главным "архитектором" антироссийского курса и американской внешней политики в отношении Украины.В 1991-1993 годах работала в посольстве США в Москве, в 1997-1999 годах занимала должность заместителя директора по делам бывшего Советского Союза в Госдепе, отвечала за политику США в отношении России и стран Кавказа.В 2000-2003 годах Нуланд работала заместителем постоянного представителя США при НАТО. Интенсивно работала над расширением альянса и включением в него семи стран – Болгарии, Румынии, Словакии, Словении, Литвы, Латвии и Эстонии. Также оказывала поддержку при развертывании сил НАТО во время вторжения в Ирак в 2003 году.Через два года Нуланд становится постоянным представителем США при НАТО. На этой должности она работала над укреплением союзнической поддержки войны в Афганистане, занималась вопросами взаимоотношений Россия – НАТО, глобального партнерства Альянса и его расширения.В феврале 2010 года ее назначили на должность специального посланника Госдепартамента США по вопросам Договора об обычных вооруженных силах в Европе, затем – пресс-секретарем Госдепа США.В сентябре 2013 года стала помощником госсекретаря США по вопросам Европы. В декабре 2013 года Нуланд приезжала на "евромайдан" в Киеве, где пообщалась с участниками протеста, угостив их печеньем, булочками и хлебом. С тех пор выражение "печеньки Нуланд" стало политическим мемом.В феврале 2014-го дипломат оказалась в центре дипломатического скандала в связи с опубликованной аудиозаписью телефонного разговора между женщиной и мужчиной, которыми, предположительно, являлись она сама и посол США на Украине Джеффри Пайетт. В ходе разговора со стороны женщины было допущено нецензурное высказывание в адрес ЕС, касавшееся его участия в урегулировании политического кризиса на Украине.После инаугурации президента Джо Байдена Викторию Нуланд назначили на должность заместителя госсекретаря США по политическим делам. В этой должности она часто посещала Москву и являлась одной их ключевых фигур в международных переговорах.Дипломаты, политики и эксперты называют Нуланд одной из самых последовательных и жестких русофобов в американской властной вертикали. Также она известна заявлением о том, что на подготовку к так называемому "переходу к демократии" на Украине США с начала 90-х годов потратили около 5 миллиардов долларов.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия укрепляется по всем направлениям – ПутинИстерика слабеющего гегемона: США утратили лидерство – Володин"Пора закончить валять дурака" - Путин дал совет Западу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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