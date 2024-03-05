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"Печеньки" закончились: Нуланд покидает Госдеп США

"Печеньки" закончились: Нуланд покидает Госдеп США - РИА Новости Крым, 05.03.2024

"Печеньки" закончились: Нуланд покидает Госдеп США

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд намерена уйти в отставку в ближайшие недели, сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен. РИА Новости Крым, 05.03.2024

2024-03-05T17:21

2024-03-05T17:21

2024-03-05T17:25

виктория нуланд

госдепартамент сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд намерена уйти в отставку в ближайшие недели, сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен.Нуланд занимает пост замгоссекретаря США с мая 2021 года. Считается одной из ключевых фигур американской дипломатии, а также главным "архитектором" антироссийского курса и американской внешней политики в отношении Украины.В 1991-1993 годах работала в посольстве США в Москве, в 1997-1999 годах занимала должность заместителя директора по делам бывшего Советского Союза в Госдепе, отвечала за политику США в отношении России и стран Кавказа.В 2000-2003 годах Нуланд работала заместителем постоянного представителя США при НАТО. Интенсивно работала над расширением альянса и включением в него семи стран – Болгарии, Румынии, Словакии, Словении, Литвы, Латвии и Эстонии. Также оказывала поддержку при развертывании сил НАТО во время вторжения в Ирак в 2003 году.Через два года Нуланд становится постоянным представителем США при НАТО. На этой должности она работала над укреплением союзнической поддержки войны в Афганистане, занималась вопросами взаимоотношений Россия – НАТО, глобального партнерства Альянса и его расширения.В феврале 2010 года ее назначили на должность специального посланника Госдепартамента США по вопросам Договора об обычных вооруженных силах в Европе, затем – пресс-секретарем Госдепа США.В сентябре 2013 года стала помощником госсекретаря США по вопросам Европы. В декабре 2013 года Нуланд приезжала на "евромайдан" в Киеве, где пообщалась с участниками протеста, угостив их печеньем, булочками и хлебом. С тех пор выражение "печеньки Нуланд" стало политическим мемом.В феврале 2014-го дипломат оказалась в центре дипломатического скандала в связи с опубликованной аудиозаписью телефонного разговора между женщиной и мужчиной, которыми, предположительно, являлись она сама и посол США на Украине Джеффри Пайетт. В ходе разговора со стороны женщины было допущено нецензурное высказывание в адрес ЕС, касавшееся его участия в урегулировании политического кризиса на Украине.После инаугурации президента Джо Байдена Викторию Нуланд назначили на должность заместителя госсекретаря США по политическим делам. В этой должности она часто посещала Москву и являлась одной их ключевых фигур в международных переговорах.Дипломаты, политики и эксперты называют Нуланд одной из самых последовательных и жестких русофобов в американской властной вертикали. Также она известна заявлением о том, что на подготовку к так называемому "переходу к демократии" на Украине США с начала 90-х годов потратили около 5 миллиардов долларов.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктория нуланд, госдепартамент сша, энтони блинкен, новости, сша, политика, украина