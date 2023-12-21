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"Пора закончить валять дурака" - Путин дал совет Западу - РИА Новости Крым, 21.12.2023
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"Пора закончить валять дурака" - Путин дал совет Западу
"Пора закончить валять дурака" - Путин дал совет Западу - РИА Новости Крым, 21.12.2023
"Пора закончить валять дурака" - Путин дал совет Западу
Москва развивает экономическое сотрудничество на Востоке и готова взаимовыгодно сотрудничать с западными странами, которые сами же страдают от антироссийских... РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T16:01
2023-12-21T16:02
владимир путин (политик)
россия
экономика
санкции
санкции против россии
европа
сша
экспорт
евразия
ближний восток
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Москва развивает экономическое сотрудничество на Востоке и готова взаимовыгодно сотрудничать с западными странами, которые сами же страдают от антироссийских санкций, но продолжают "валять дурака" в тщетных попытках сокрушить Россию. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в четверг.При этом он подчеркнул, что Россия развивает систему комплексной поддержки экспорта российских товаров в страны Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки, укрепляются связи и со странами Евразийского экономического союза."Важный элемент нашей работы - создание независимой финансовой платежной инфраструктуры, строгое использование национальных валют в торговле. По сравнению с 2021 годом доля рубля в наших международных расчетах удвоилась и сейчас составляет 35%, а вместе с валютами дружественных стран эта доля достигает 75%", - констатировал глава российского государства.У российской экономики достаточный запас прочности, чтобы не только уверенно себя чувствовать, но и идти вперед, заявлял ранее президент. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, западные компании в результате ухода с российского рынка потеряли более 103 млрд долларов. При этом экономика России, вопреки ожиданиям Запада, по итогам года показала 3,5% роста ВВП. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал главную задачу РоссииЭксперт назвал главные успехи РоссииЭкономика России по темпам роста опережает ведущие страны ЕС – Путин
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владимир путин (политик), россия, экономика, санкции, санкции против россии, европа, сша, экспорт, евразия, ближний восток, африка, новости, еаэс
"Пора закончить валять дурака" - Путин дал совет Западу

Путин: Россия открыта к экономическому сотрудничеству со странами Запада

16:01 21.12.2023 (обновлено: 16:02 21.12.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Президент РФ Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Москва развивает экономическое сотрудничество на Востоке и готова взаимовыгодно сотрудничать с западными странами, которые сами же страдают от антироссийских санкций, но продолжают "валять дурака" в тщетных попытках сокрушить Россию. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в четверг.
"Мы не закрываемся от США и Канады, от европейских стран. И вообще, пора закончить валять дурака, и ждать пока мы рухнем. Если хотят получить выгоду от сотрудничества в Россией - надо это делать. Мы же их не отталкиваем. Но это их дело, чем он руководствуются: какими-то эфемерными соображениями уничтожения России или интересами своих стран, своих народов", - сказал президент.
При этом он подчеркнул, что Россия развивает систему комплексной поддержки экспорта российских товаров в страны Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки, укрепляются связи и со странами Евразийского экономического союза.
"Важный элемент нашей работы - создание независимой финансовой платежной инфраструктуры, строгое использование национальных валют в торговле. По сравнению с 2021 годом доля рубля в наших международных расчетах удвоилась и сейчас составляет 35%, а вместе с валютами дружественных стран эта доля достигает 75%", - констатировал глава российского государства.
У российской экономики достаточный запас прочности, чтобы не только уверенно себя чувствовать, но и идти вперед, заявлял ранее президент. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, западные компании в результате ухода с российского рынка потеряли более 103 млрд долларов. При этом экономика России, вопреки ожиданиям Запада, по итогам года показала 3,5% роста ВВП.
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