https://crimea.ria.ru/20231221/pora-zakonchit-valyat-duraka---putin-dal-sovet-zapadu-1133709691.html

"Пора закончить валять дурака" - Путин дал совет Западу

"Пора закончить валять дурака" - Путин дал совет Западу - РИА Новости Крым, 21.12.2023

"Пора закончить валять дурака" - Путин дал совет Западу

Москва развивает экономическое сотрудничество на Востоке и готова взаимовыгодно сотрудничать с западными странами, которые сами же страдают от антироссийских... РИА Новости Крым, 21.12.2023

2023-12-21T16:01

2023-12-21T16:01

2023-12-21T16:02

владимир путин (политик)

россия

экономика

санкции

санкции против россии

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сша

экспорт

евразия

ближний восток

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Москва развивает экономическое сотрудничество на Востоке и готова взаимовыгодно сотрудничать с западными странами, которые сами же страдают от антироссийских санкций, но продолжают "валять дурака" в тщетных попытках сокрушить Россию. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в четверг.При этом он подчеркнул, что Россия развивает систему комплексной поддержки экспорта российских товаров в страны Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки, укрепляются связи и со странами Евразийского экономического союза."Важный элемент нашей работы - создание независимой финансовой платежной инфраструктуры, строгое использование национальных валют в торговле. По сравнению с 2021 годом доля рубля в наших международных расчетах удвоилась и сейчас составляет 35%, а вместе с валютами дружественных стран эта доля достигает 75%", - констатировал глава российского государства.У российской экономики достаточный запас прочности, чтобы не только уверенно себя чувствовать, но и идти вперед, заявлял ранее президент. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, западные компании в результате ухода с российского рынка потеряли более 103 млрд долларов. При этом экономика России, вопреки ожиданиям Запада, по итогам года показала 3,5% роста ВВП. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал главную задачу РоссииЭксперт назвал главные успехи РоссииЭкономика России по темпам роста опережает ведущие страны ЕС – Путин

россия

европа

сша

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ближний восток

африка

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