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Россия укрепляется по всем направлениям – Путин
Россия укрепляется по всем направлениям – Путин - РИА Новости Крым, 14.01.2024
Россия укрепляется по всем направлениям – Путин
Россия укрепляется по всем направлениям, включая экономику, которая стала первой в Европе по паритету покупательной способности. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 14.01.2024
2024-01-14T14:54
2024-01-14T14:54
2024-01-14T14:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Россия укрепляется по всем направлениям, включая экономику, которая стала первой в Европе по паритету покупательной способности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналистам.Путин также напомнил, что по данному показателю РФ входит в пятерку ведущих экономик мира, наряду с Китаем, США, Индией и Японией.По словам президента, России еще очень много нужно сделать для укрепления своей независимости, суверенитета, прежде всего в технологической сфере, в экономике и по другим важным направлениям.Всемирный банк в прошлом году опубликовал доклад о валовом внутреннем продукте (ВВП) стран мира по паритету покупательной способности за 2022 год.Паритет покупательной способности определяет, сколько нужно национальной валюты разных стран для покупки определенной потребительской корзины. Этот показатель рассчитывается в американских долларах.Согласно этому рейтингу, Россия заняла пятое место с показателем 5,3 млрд долларов, уступив лишь Китаю (30,3 млрд), США (25,4 млрд), Индии (11,8 млрд) и Японии (5,7 млрд). Таким образом, нашу страну признали первой по темпам роста экономикой Европы. И это в условиях жесточайших беспрецедентных санкций Запада. Главная страна ЕС – Германия – оказалась на шестом месте.Читайте также на РИА Новости Крым:Итоги и тренды: как будет развиваться экономика России в 2024 годуРецессия и 100 млрд долларов убытков: итог антироссийских санкций для ЕСПутин оценил запас прочности экономической и финансовой систем России
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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россия, владимир путин (политик), экономика, политика, новости, китай, сша, индия, япония
Россия укрепляется по всем направлениям – Путин
Путин: экономика России стала первой в Европе по паритету покупательской способности
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Россия укрепляется по всем направлениям, включая экономику, которая стала первой в Европе по паритету покупательной способности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналистам.
"У нас идет укрепление государства по всем векторам, и первый из них – экономика. Несмотря на все ограничения и все сложности, с которыми мы сталкиваемся, экономика России стала первой в Европе по паритету покупательской способности", - цитирует российского лидера РИА Новости.
Путин также напомнил, что по данному показателю РФ входит в пятерку ведущих экономик мира, наряду с Китаем, США, Индией и Японией.
По словам президента, России еще очень много нужно сделать для укрепления своей независимости, суверенитета, прежде всего в технологической сфере, в экономике и по другим важным направлениям.
"Мы этим занимаемся, занимаемся в целом небезуспешно. У нас есть над чем работать, но есть и чем можно гордиться", - подчеркнул глава государства.
Всемирный банк в прошлом году опубликовал доклад о валовом внутреннем продукте (ВВП) стран мира по паритету покупательной способности за 2022 год.
Паритет покупательной способности определяет, сколько нужно национальной валюты разных стран для покупки определенной потребительской корзины. Этот показатель рассчитывается в американских долларах.
Согласно этому рейтингу, Россия заняла пятое место с показателем 5,3 млрд долларов, уступив лишь Китаю (30,3 млрд), США (25,4 млрд), Индии (11,8 млрд) и Японии (5,7 млрд). Таким образом, нашу страну признали первой по темпам роста экономикой Европы. И это в условиях жесточайших беспрецедентных санкций Запада. Главная страна ЕС – Германия – оказалась на шестом месте.
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