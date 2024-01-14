https://crimea.ria.ru/20240114/rossiya-ukreplyaetsya-po-vsem-napravleniyam--putin-1134190988.html

Россия укрепляется по всем направлениям – Путин

Россия укрепляется по всем направлениям – Путин - РИА Новости Крым, 14.01.2024

Россия укрепляется по всем направлениям – Путин

Россия укрепляется по всем направлениям, включая экономику, которая стала первой в Европе по паритету покупательной способности. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 14.01.2024

2024-01-14T14:54

2024-01-14T14:54

2024-01-14T14:54

россия

владимир путин (политик)

экономика

политика

новости

китай

сша

индия

япония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0e/1134190873_0:0:2888:1626_1920x0_80_0_0_56a55187a4451ac7e7df06380f42e2b3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Россия укрепляется по всем направлениям, включая экономику, которая стала первой в Европе по паритету покупательной способности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналистам.Путин также напомнил, что по данному показателю РФ входит в пятерку ведущих экономик мира, наряду с Китаем, США, Индией и Японией.По словам президента, России еще очень много нужно сделать для укрепления своей независимости, суверенитета, прежде всего в технологической сфере, в экономике и по другим важным направлениям.Всемирный банк в прошлом году опубликовал доклад о валовом внутреннем продукте (ВВП) стран мира по паритету покупательной способности за 2022 год.Паритет покупательной способности определяет, сколько нужно национальной валюты разных стран для покупки определенной потребительской корзины. Этот показатель рассчитывается в американских долларах.Согласно этому рейтингу, Россия заняла пятое место с показателем 5,3 млрд долларов, уступив лишь Китаю (30,3 млрд), США (25,4 млрд), Индии (11,8 млрд) и Японии (5,7 млрд). Таким образом, нашу страну признали первой по темпам роста экономикой Европы. И это в условиях жесточайших беспрецедентных санкций Запада. Главная страна ЕС – Германия – оказалась на шестом месте.Читайте также на РИА Новости Крым:Итоги и тренды: как будет развиваться экономика России в 2024 годуРецессия и 100 млрд долларов убытков: итог антироссийских санкций для ЕСПутин оценил запас прочности экономической и финансовой систем России

россия

китай

сша

индия

япония

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), экономика, политика, новости, китай, сша, индия, япония