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Киев ждут сюрпризы от Запада этой весной – политолог

Киев ждут сюрпризы от Запада этой весной – политолог - РИА Новости Крым, 03.04.2024

Киев ждут сюрпризы от Запада этой весной – политолог

Легитимность не только президента Украины Владимира Зеленского, а вообще всей власти на Украине становится призрачной, поэтому Киев этой весной могут ожидать... РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T14:44

2024-04-03T14:44

2024-04-03T15:44

радио "спутник в крыму"

мнения

вадим колесниченко

украина

владимир зеленский (президент украины)

верховная рада украины

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Легитимность не только президента Украины Владимира Зеленского, а вообще всей власти на Украине становится призрачной, поэтому Киев этой весной могут ожидать сюрпризы, в том числе от Запада. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог и юрист, экс-депутат Верховной рады Украины Вадим Колесниченко.По словам эксперта, если легитимность президента Украины Владимира Зеленского исчерпывает себя окончательно после 20 мая – по истечении пятилетнего срока со дня инаугурации, то законность работы Верховной рады Украины призрачна уже сейчас.Сейчас в Верховной раде пытаются перехватить полномочия главы государства, отметил политолог. Но это, по словам Колесниченко, вдвойне сомнительно, учитывая вышесказанное и то, что такой форс-мажорный вариант возможен лишь в условиях войны.Но "Украина войну никому не объявляла", иначе она не смогла бы получать ни благотворительную, ни военную помощь согласно международному законодательству, подчеркивает он.Переговоры по Украине будут без УкраиныЧто еще важнее: к концу мая уполномоченных представлять Украину не будет вовсе, следовательно, любые договоренности, соглашения, как и возможные мирные переговоры с участием представителей призрачной киевской власти будут "под большим вопросом", говорит эксперт."Любые договоры, контракты, соглашения, переговоры от имени Украины должно вести уполномоченное лицо. А кто будет представлять Украину? Если делегация, скажем, в Стамбуле в 2022 году была уполномочена верховной властью (другое дело, что англичане не согласились, и Украина отказалась от того, что уже было подписано), но после 20 мая это все равно что человек с улицы пришел. Кто он? Да, фамилия может быть Зеленский, но у него не будет полномочий", – прокомментировал Колесниченко.Но Запад серьезно пугает не это, а риск потерять еще больше денег, поэтому средства Киеву давать не спешат уже сейчас – даже в кредит, добавил он.Он напомнил, что МВФ две недели назад объявил о том, что бюджет Украины несостоятельный, и Киеву в этом году нужно не менее 40 млрд долларов "не на военные действия, а исключительно на то, чтобы сохранялась работоспособность организма под названием "государство".Подводя итог, Колесниченко не исключил того, что США позволят произойти на Украине военному перевороту, хотя на первый взгляд это и может казаться не очень реалистичным."С одной стороны, я не думаю, что мировое сообщество в лице так называемого цивилизованного Запада согласится с тем, что в результате вооруженного переворота на Украине придет новая власть и она будет признана легитимной. Хотя, знаете, ничему не удивлюсь. Может и с этим согласиться. Ведь тогда они все от нее отвернутся на законных основаниях. Скажут: Украина – бандиты, устранили легитимную власть, поэтому мы им помогать не будем. То есть очень интересная конфигурация получается. Поэтому ближайшие 1,5 месяца могут принести очень интересные сюрпризы", – полагает эксперт.Ранее политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров высказал мнение, что в ближайший месяц на Украине может произойти государственный переворот. Читайте также на РИА Новости Крым:Порошенко заявил о намерении участвовать в президентских выборах Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста на Украине

https://crimea.ria.ru/20240401/ukraina-ne-vybrala-prezidenta-chto-zhdet-stranu-v-blizhayshiy-mesyats-1136196694.html

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мнения, вадим колесниченко, украина, владимир зеленский (президент украины), верховная рада украины, политика, сша, в мире