https://crimea.ria.ru/20240403/kiev-zhdut-syurprizy-ot-zapada-etoy-vesnoy--politolog-1136257478.html
Киев ждут сюрпризы от Запада этой весной – политолог
Киев ждут сюрпризы от Запада этой весной – политолог - РИА Новости Крым, 03.04.2024
Киев ждут сюрпризы от Запада этой весной – политолог
Легитимность не только президента Украины Владимира Зеленского, а вообще всей власти на Украине становится призрачной, поэтому Киев этой весной могут ожидать... РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T14:44
2024-04-03T14:44
2024-04-03T15:44
радио "спутник в крыму"
мнения
вадим колесниченко
украина
владимир зеленский (президент украины)
верховная рада украины
политика
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в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Легитимность не только президента Украины Владимира Зеленского, а вообще всей власти на Украине становится призрачной, поэтому Киев этой весной могут ожидать сюрпризы, в том числе от Запада. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог и юрист, экс-депутат Верховной рады Украины Вадим Колесниченко.По словам эксперта, если легитимность президента Украины Владимира Зеленского исчерпывает себя окончательно после 20 мая – по истечении пятилетнего срока со дня инаугурации, то законность работы Верховной рады Украины призрачна уже сейчас.Сейчас в Верховной раде пытаются перехватить полномочия главы государства, отметил политолог. Но это, по словам Колесниченко, вдвойне сомнительно, учитывая вышесказанное и то, что такой форс-мажорный вариант возможен лишь в условиях войны.Но "Украина войну никому не объявляла", иначе она не смогла бы получать ни благотворительную, ни военную помощь согласно международному законодательству, подчеркивает он.Переговоры по Украине будут без УкраиныЧто еще важнее: к концу мая уполномоченных представлять Украину не будет вовсе, следовательно, любые договоренности, соглашения, как и возможные мирные переговоры с участием представителей призрачной киевской власти будут "под большим вопросом", говорит эксперт."Любые договоры, контракты, соглашения, переговоры от имени Украины должно вести уполномоченное лицо. А кто будет представлять Украину? Если делегация, скажем, в Стамбуле в 2022 году была уполномочена верховной властью (другое дело, что англичане не согласились, и Украина отказалась от того, что уже было подписано), но после 20 мая это все равно что человек с улицы пришел. Кто он? Да, фамилия может быть Зеленский, но у него не будет полномочий", – прокомментировал Колесниченко.Но Запад серьезно пугает не это, а риск потерять еще больше денег, поэтому средства Киеву давать не спешат уже сейчас – даже в кредит, добавил он.Он напомнил, что МВФ две недели назад объявил о том, что бюджет Украины несостоятельный, и Киеву в этом году нужно не менее 40 млрд долларов "не на военные действия, а исключительно на то, чтобы сохранялась работоспособность организма под названием "государство".Подводя итог, Колесниченко не исключил того, что США позволят произойти на Украине военному перевороту, хотя на первый взгляд это и может казаться не очень реалистичным."С одной стороны, я не думаю, что мировое сообщество в лице так называемого цивилизованного Запада согласится с тем, что в результате вооруженного переворота на Украине придет новая власть и она будет признана легитимной. Хотя, знаете, ничему не удивлюсь. Может и с этим согласиться. Ведь тогда они все от нее отвернутся на законных основаниях. Скажут: Украина – бандиты, устранили легитимную власть, поэтому мы им помогать не будем. То есть очень интересная конфигурация получается. Поэтому ближайшие 1,5 месяца могут принести очень интересные сюрпризы", – полагает эксперт.Ранее политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров высказал мнение, что в ближайший месяц на Украине может произойти государственный переворот. Читайте также на РИА Новости Крым:Порошенко заявил о намерении участвовать в президентских выборах Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста на Украине
https://crimea.ria.ru/20240401/ukraina-ne-vybrala-prezidenta-chto-zhdet-stranu-v-blizhayshiy-mesyats-1136196694.html
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мнения, вадим колесниченко, украина, владимир зеленский (президент украины), верховная рада украины, политика, сша, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым.
Легитимность не только президента Украины Владимира Зеленского, а вообще всей власти на Украине становится призрачной, поэтому Киев этой весной могут ожидать сюрпризы, в том числе от Запада. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил политолог и юрист, экс-депутат Верховной рады Украины Вадим Колесниченко.
По словам эксперта, если легитимность президента Украины Владимира Зеленского исчерпывает себя окончательно после 20 мая – по истечении пятилетнего срока со дня инаугурации, то законность работы Верховной рады Украины призрачна уже сейчас.
"Есть проблема с легитимностью Верховной рады Украины. Там большое количество депутатов уже де-факто не являются на заседание. И лежит большая пачка документов о том, что они желают сложить свои полномочия. То есть полномочия самой Верховной рады под большим вопросом, там не хватает людей для голосований (некому голосовать, в том числе, за отставку согласно регламенту – ред.). Поэтому легитимность вообще всей власти на Украине становится все более и более призрачной", – сказал Колесниченко.
Сейчас в Верховной раде пытаются перехватить полномочия главы государства, отметил политолог. Но это, по словам Колесниченко, вдвойне сомнительно, учитывая вышесказанное и то, что такой форс-мажорный вариант возможен лишь в условиях войны.
Но "Украина войну никому не объявляла", иначе она не смогла бы получать ни благотворительную, ни военную помощь согласно международному законодательству, подчеркивает он.
Переговоры по Украине будут без Украины
Что еще важнее: к концу мая уполномоченных представлять Украину не будет вовсе, следовательно, любые договоренности, соглашения, как и возможные мирные переговоры с участием представителей призрачной киевской власти будут "под большим вопросом", говорит эксперт.
"Любые договоры, контракты, соглашения, переговоры от имени Украины должно вести уполномоченное лицо. А кто будет представлять Украину? Если делегация, скажем, в Стамбуле в 2022 году была уполномочена верховной властью (другое дело, что англичане не согласились, и Украина отказалась от того, что уже было подписано), но после 20 мая это все равно что человек с улицы пришел. Кто он? Да, фамилия может быть Зеленский, но у него не будет полномочий", – прокомментировал Колесниченко.
Но Запад серьезно пугает не это, а риск потерять еще больше денег, поэтому средства Киеву давать не спешат уже сейчас – даже в кредит, добавил он.
"Кто будет подписывать кредиты и рассчитываться? Представьте себе: неуполномоченный человек, без легитимности, берет у вас кредит – кому вы потом предъявите претензии, если деньги не вернут? А с Украиной именно такая ситуация: кредит она не вернет. И даже в международный суд, арбитраж потом не обратиться, потому что заявитель будет признан, скажем так, не совсем полноценным. Поскольку он заключал договор с юридически несостоятельным лицом. Для международного сообщества все это очень важно", – пояснил юрист.
Он напомнил, что МВФ две недели назад объявил о том, что бюджет Украины несостоятельный, и Киеву в этом году нужно не менее 40 млрд долларов "не на военные действия, а исключительно на то, чтобы сохранялась работоспособность организма под названием "государство".
Подводя итог, Колесниченко не исключил того, что США позволят произойти на Украине военному перевороту, хотя на первый взгляд это и может казаться не очень реалистичным.
"С одной стороны, я не думаю, что мировое сообщество в лице так называемого цивилизованного Запада согласится с тем, что в результате вооруженного переворота на Украине придет новая власть и она будет признана легитимной. Хотя, знаете, ничему не удивлюсь. Может и с этим согласиться. Ведь тогда они все от нее отвернутся на законных основаниях. Скажут: Украина – бандиты, устранили легитимную власть, поэтому мы им помогать не будем. То есть очень интересная конфигурация получается. Поэтому ближайшие 1,5 месяца могут принести очень интересные сюрпризы", – полагает эксперт.
Ранее политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров высказал мнение, что в ближайший месяц на Украине может произойти государственный переворот.
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