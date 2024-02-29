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Сколько россиян посмотрели интервью Путина Такеру Карлсону и как оценили - РИА Новости Крым, 29.02.2024
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Сколько россиян посмотрели интервью Путина Такеру Карлсону и как оценили
Сколько россиян посмотрели интервью Путина Такеру Карлсону и как оценили - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Сколько россиян посмотрели интервью Путина Такеру Карлсону и как оценили
Две трети россиян целиком или частично смотрели или читали интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, из них более... РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T19:35
2024-02-29T19:35
интервью владимира путина такеру карлсону
интервью путина такеру карлсону
новости
социология
опрос
общество
владимир путин (политик)
такер карлсон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Две трети россиян целиком или частично смотрели или читали интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, из них более половины респондентов заявили, что им понравились ответы российского лидера. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Фондом "Общественное мнение" (ФОМ).Согласно исследованию, 75% знают, что в начале февраля Путин дал интервью Такеру Карлсону. Четверть опрошенных заявили, что слышат об этом впервые. Две трети респондентов (64%) сообщили, что смотрели (читали) интервью целиком или частично.Больше всего людям понравились слова президента РФ об истории России и Украины (9%) и о причинах специальной военной операции и вине Запада в этом (6%). 5% респондентов заявили, что им понравились все ответы Путина.Треть опрошенных полагают, что основной целью интервью было донести до мирового сообщества правдивую информацию о причинах и целях действий России.Опрос проводился 16-18 февраля в 53 субъектах РФ. Опрошены 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.Такер Карлсон опубликовал на своем сайте интервью с Путиным в ночь на 9 февраля. Позже интервью появилось в соцсети X и на YouTube. Также интервью появилось на сайте Кремля. В ходе двухчасовой беседы Путин подробно объяснил позицию Москвы по НАТО, стратегические цели России, готовности к диалогу с Киевом.С момента публикации в соцсети Х интервью набрало более 207 миллионов просмотров. В Youtube его посмотрели более 18 миллионов раз.Западные чиновники, публичные лица и иностранные СМИ, отреагировав на это интервью, подчеркнули тактическую уверенность президента России в своих силах.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что главная задача интервью успешно достигнута. По его словам, Карлсон искренне пытался разобраться в ситуации и дал возможность своим слушателям продолжить эти попытки, а американцы очень мало знают о зарубежье, и важно было донести до них идеологию Путина.Читайте также на РИА Новости Крым:Меня пугали задержанием в США за интервью с Путиным – Такер КарлсонСколько денег запросил Борис Джонсон у Такера Карлсона за интервьюСколько лет готовилось интервью с Путиным: подробности от Такера Карлсона
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Сколько россиян посмотрели интервью Путина Такеру Карлсону и как оценили

Интервью Путина Такеру Карлсону посмотрели две трети россиян – ФОМ

19:35 29.02.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Две трети россиян целиком или частично смотрели или читали интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, из них более половины респондентов заявили, что им понравились ответы российского лидера. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Фондом "Общественное мнение" (ФОМ).
Согласно исследованию, 75% знают, что в начале февраля Путин дал интервью Такеру Карлсону. Четверть опрошенных заявили, что слышат об этом впервые. Две трети респондентов (64%) сообщили, что смотрели (читали) интервью целиком или частично.

"Ответы Владимира Путина на вопросы Такера Карлсона понравились 52% россиян, не понравились – 4%. Половина опрошенных считают, что в ходе интервью Путин отвечал на вопросы всегда или преимущественно честно", говорится в пресс-релизе по итогам опроса.

Больше всего людям понравились слова президента РФ об истории России и Украины (9%) и о причинах специальной военной операции и вине Запада в этом (6%). 5% респондентов заявили, что им понравились все ответы Путина.
Треть опрошенных полагают, что основной целью интервью было донести до мирового сообщества правдивую информацию о причинах и целях действий России.
Опрос проводился 16-18 февраля в 53 субъектах РФ. Опрошены 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Такер Карлсон опубликовал на своем сайте интервью с Путиным в ночь на 9 февраля. Позже интервью появилось в соцсети X и на YouTube. Также интервью появилось на сайте Кремля. В ходе двухчасовой беседы Путин подробно объяснил позицию Москвы по НАТО, стратегические цели России, готовности к диалогу с Киевом.
С момента публикации в соцсети Х интервью набрало более 207 миллионов просмотров. В Youtube его посмотрели более 18 миллионов раз.
Западные чиновники, публичные лица и иностранные СМИ, отреагировав на это интервью, подчеркнули тактическую уверенность президента России в своих силах.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что главная задача интервью успешно достигнута. По его словам, Карлсон искренне пытался разобраться в ситуации и дал возможность своим слушателям продолжить эти попытки, а американцы очень мало знают о зарубежье, и важно было донести до них идеологию Путина.
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