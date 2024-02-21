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Сколько денег запросил Борис Джонсон у Такера Карлсона за интервью

Сколько денег запросил Борис Джонсон у Такера Карлсона за интервью - РИА Новости Крым, 21.02.2024

Сколько денег запросил Борис Джонсон у Такера Карлсона за интервью

Американский журналист Такер Карлсон в интервью изданию Blaze рассказал, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запросил у него миллион... РИА Новости Крым, 21.02.2024

2024-02-21T07:34

2024-02-21T07:34

2024-02-21T07:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Американский журналист Такер Карлсон в интервью изданию Blaze рассказал, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запросил у него миллион долларов за интервью.Такер Карлсон сообщил, что отправил запрос Джонсону после того, как отставной политик назвал его "орудием Кремля" за интервью с президентом России. Сначала, по словам журналиста, ему отказали, но потом выдвинули финансовые условия."Я только что проинтервьюировал Владимира Путина. Я не защищаю Путина, но Путин не просил у меня миллион долларов. Так что вы говорите мне, что Борис Джонсон гораздо более скользкий и неприятный тип, чем Владимир Путин, что на самом деле так", – добавил журналист.Такер Карлсон назвал Джонсона человеком, который в 2022 году "по поручению правительства США собственноручно" торпедировал российско-украинские мирные договоренности и в силу этого "несет ответственность за гибель сотен тысяч человек".Он также высказался об обсуждаемых в Вашингтоне 60 миллиардах долларов дополнительной помощи Украине. Эта сумма, по его словам, не позволяет победить Россию и представляет собой операцию по отмыванию денег с участием многих людей.Интервью Путина КарлсонуКарлсон опубликовал интервью с Путиным в ночь на 9 февраля. Сначала – на своем сайте, а затем в соцсети X и на YouTube. Интервью также появилось на сайте Кремля. В ходе двухчасовой беседы Путин подробно объяснил позицию Москвы по НАТО, стратегические цели России, готовности к диалогу с Киевом.Последовала реакция западных чиновников, публичных лиц и иностранных СМИ, где они подчеркнули тактическую уверенность российского лидера в своих силах.В Кремле заявили, что главная задача интервью Путина Такеру Карлсону успешно достигнута. Американский журналист искренне пытался разобраться и дал возможность своим слушателям продолжить эти попытки, а американцы очень мало знают о зарубежье, и важно было донести до них идеологию Путина.Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону>>Читайте также на РИА Новости Крым:О чем Путин говорил с Карлсоном после интервьюВ Крыму оценили интервью Владимира Путина Такеру КарлсонуДмитрий Киселев отправил запрос на интервью с Байденом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

такер карлсон, новости, борис джонсон, сша, великобритания, политика, в мире