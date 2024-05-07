https://crimea.ria.ru/20240507/organizator-terakta-v-krokuse-skryvaetsya-za-granitsey--bortnikov-1137101549.html

Организатор теракта в "Крокусе" скрывается за границей – Бортников

Организатор теракта в "Крокусе" скрывается за границей – Бортников - РИА Новости Крым, 07.05.2024

Организатор теракта в "Крокусе" скрывается за границей – Бортников

Основной организатор теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" скрывается за границей, сообщил директор ФСБ России Александр Бортников. РИА Новости Крым, 07.05.2024

2024-05-07T13:59

2024-05-07T13:59

2024-05-07T13:59

"крокус сити холл"

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

александр бортников

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Основной организатор теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" скрывается за границей, сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.Глава ФСБ отметил, что пока продолжаются следственные действия, других подробностей не будет раскрыто."Поскольку в рамках следствия идут соответствующие процедуры, нам необходимо делать все для того, чтоб каким-то образом до него дотянуться, – уточнил он. – Есть тайна следствия, и нам необходимо в оперативной работе сделать так, чтобы наша работа привела к конкретному результату".Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты.Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным террористическим актом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.По делу арестованы 12 обвиняемых, в том числе пособники, которые переводили деньги на покупку оружия и транспорта террористам, а также занимались вербовкой пособников и финансированием исполнителей.Директор ФСБ Александр Бортников указывал, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.Также он отметил, что террористический акт в "Крокусе" свидетельствует об использовании украинскими неонацистами и их западными кураторами членов международного террористического подполья.Читайте также на РИА Новости Крым:Подтверждена связь террористов из "Крокуса" с украинскими националистамиВопрос причастности Запада к теракту в "Крокусе" остается открытым – МИДЛавров призвал БРИКС активизировать работу по антитеррору после "Крокуса"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"крокус сити холл", фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), александр бортников, происшествия, общество, новости, антитеррор, теракт, терроризм