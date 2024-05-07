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Организатор теракта в "Крокусе" скрывается за границей – Бортников
Организатор теракта в "Крокусе" скрывается за границей – Бортников - РИА Новости Крым, 07.05.2024
Организатор теракта в "Крокусе" скрывается за границей – Бортников
Основной организатор теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" скрывается за границей, сообщил директор ФСБ России Александр Бортников. РИА Новости Крым, 07.05.2024
2024-05-07T13:59
2024-05-07T13:59
2024-05-07T13:59
"крокус сити холл"
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
александр бортников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Основной организатор теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" скрывается за границей, сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.Глава ФСБ отметил, что пока продолжаются следственные действия, других подробностей не будет раскрыто."Поскольку в рамках следствия идут соответствующие процедуры, нам необходимо делать все для того, чтоб каким-то образом до него дотянуться, – уточнил он. – Есть тайна следствия, и нам необходимо в оперативной работе сделать так, чтобы наша работа привела к конкретному результату".Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты.Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным террористическим актом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.По делу арестованы 12 обвиняемых, в том числе пособники, которые переводили деньги на покупку оружия и транспорта террористам, а также занимались вербовкой пособников и финансированием исполнителей.Директор ФСБ Александр Бортников указывал, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.Также он отметил, что террористический акт в "Крокусе" свидетельствует об использовании украинскими неонацистами и их западными кураторами членов международного террористического подполья.Читайте также на РИА Новости Крым:Подтверждена связь террористов из "Крокуса" с украинскими националистамиВопрос причастности Запада к теракту в "Крокусе" остается открытым – МИДЛавров призвал БРИКС активизировать работу по антитеррору после "Крокуса"
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"крокус сити холл", фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), александр бортников, происшествия, общество, новости, антитеррор, теракт, терроризм
Организатор теракта в "Крокусе" скрывается за границей – Бортников
Бортников: основной организатор теракта в "Крокус Сити Холле" находится за границей
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Основной организатор теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" скрывается за границей, сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.
"Мы практически догадываемся, кто это. Есть основной организатор, который сидит за границей", - цитирует "Интерфакс" ответ Бортникова на вопрос удалось ли установить заказчиков теракта.
Глава ФСБ отметил, что пока продолжаются следственные действия, других подробностей не будет раскрыто.
"Поскольку в рамках следствия идут соответствующие процедуры, нам необходимо делать все для того, чтоб каким-то образом до него дотянуться, – уточнил он. – Есть тайна следствия, и нам необходимо в оперативной работе сделать так, чтобы наша работа привела к конкретному результату".
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты.
Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным террористическим актом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
По делу арестованы 12 обвиняемых
, в том числе пособники, которые переводили деньги на покупку оружия и транспорта террористам, а также занимались вербовкой пособников и финансированием исполнителей.
Директор ФСБ Александр Бортников указывал
, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.
Также он отметил, что террористический акт в "Крокусе" свидетельствует об использовании украинскими неонацистами и их западными кураторами членов международного террористического подполья.
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