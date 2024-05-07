https://crimea.ria.ru/20240507/bezopasnost-narodov-rossii-dlya-menya-prevyshe-vsego--putin-1137097731.html

Безопасность народов России для меня превыше всего – Путин

Безопасность народов России для меня превыше всего – Путин - РИА Новости Крым, 07.05.2024

Безопасность народов России для меня превыше всего – Путин

Президент России Владимир Путин заверил, что интересы РФ и безопасность ее народов всегда будут для него превыше всего. Об этом он сказал в ходе инаугурации,... РИА Новости Крым, 07.05.2024

2024-05-07T12:29

2024-05-07T12:29

2024-05-07T12:31

россия

владимир путин (политик)

новости

инаугурация

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заверил, что интересы РФ и безопасность ее народов всегда будут для него превыше всего. Об этом он сказал в ходе инаугурации, которая проходит в эти минуты в Андреевском зале Большого Кремлевского Дворца.Он подчеркнул, что "судьбу России мы будем определять сами и только сами ради сегодняшних и будущих поколений".Путин поблагодарил россиян за поддержку и оказанное ему доверие, а также героев и участников СВО, которые сражаются сейчас за безопасность страны.Церемония инаугурации проходит в Кремле. Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин вступил в должность президента РоссииПутин: судьбу России мы будем определять только самиИнаугурация президента Путина: что произойдет после

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), новости, инаугурация, политика