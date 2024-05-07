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Безопасность народов России для меня превыше всего – Путин
Безопасность народов России для меня превыше всего – Путин - РИА Новости Крым, 07.05.2024
Безопасность народов России для меня превыше всего – Путин
Президент России Владимир Путин заверил, что интересы РФ и безопасность ее народов всегда будут для него превыше всего. Об этом он сказал в ходе инаугурации,... РИА Новости Крым, 07.05.2024
2024-05-07T12:29
2024-05-07T12:29
2024-05-07T12:31
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владимир путин (политик)
новости
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заверил, что интересы РФ и безопасность ее народов всегда будут для него превыше всего. Об этом он сказал в ходе инаугурации, которая проходит в эти минуты в Андреевском зале Большого Кремлевского Дворца.Он подчеркнул, что "судьбу России мы будем определять сами и только сами ради сегодняшних и будущих поколений".Путин поблагодарил россиян за поддержку и оказанное ему доверие, а также героев и участников СВО, которые сражаются сейчас за безопасность страны.Церемония инаугурации проходит в Кремле. Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин вступил в должность президента РоссииПутин: судьбу России мы будем определять только самиИнаугурация президента Путина: что произойдет после
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россия, владимир путин (политик), новости, инаугурация, политика
Безопасность народов России для меня превыше всего – Путин
Путин: безопасность народа России будет для меня превыше всего
12:29 07.05.2024 (обновлено: 12:31 07.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заверил, что интересы РФ и безопасность ее народов всегда будут для него превыше всего. Об этом он сказал в ходе инаугурации, которая проходит в эти минуты в Андреевском зале Большого Кремлевского Дворца.
"Я только что принес слова президентской присяги. В ее тесте сконцентрирована суть высочайшего предназначения главы государства – беречь Россию и служить нашему народу. Понимаю, что это огромная честь, обязанность и священный долг. Именно это определяло смысл и содержание моей работы в предыдущие годы. Заверяю вас, что и впредь интересы и безопасность народов России будут для меня превыше всего", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что "судьбу России мы будем определять сами и только сами ради сегодняшних и будущих поколений".
Путин поблагодарил россиян за поддержку и оказанное ему доверие, а также героев и участников СВО, которые сражаются сейчас за безопасность страны.
Церемония инаугурации проходит в Кремле. Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
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