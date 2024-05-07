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Группа компаний "ИнтерСтрой" поздравила ветеранов с Днем Победы - РИА Новости Крым, 07.05.2024
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Группа компаний "ИнтерСтрой" поздравила ветеранов с Днем Победы
Группа компаний "ИнтерСтрой" поздравила ветеранов с Днем Победы - РИА Новости Крым, 07.05.2024
Группа компаний "ИнтерСтрой" поздравила ветеранов с Днем Победы
Группа компаний "ИнтерСтрой" поздравила с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны, в преддверии праздника были вручены цветы и наборы деликатесов,... РИА Новости Крым, 07.05.2024
2024-05-07T13:49
2024-05-07T14:27
группа компаний "интерстрой"
день победы
ветераны
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Группа компаний "ИнтерСтрой" поздравила с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны, в преддверии праздника были вручены цветы и наборы деликатесов, сообщает пресс-служба компании.Также ГК "ИнтерСтрой" сделала ремонт севастопольскому ветерану Анатолию Бурлыко. Его лоджия нуждалась в ремонте – фасад долгое время протекал. Были заменены балконные блоки и выполнен капитальный ремонт. Поздравления принимал участник Великой Отечественной войны Аким Евпак, который ушел на фронт в возрасте 14 лет и был награжден медалями "За боевые заслуги", "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне".Кроме того, представители "ИнтерСтроя" поздравили ветерана Великой Отечественной войны, жителя осажденного Севастополя Людмилу Серенко, которая является членом волонтерского движения. В качестве "серебряного" волонтера она оказывает помощь на дому одиноким пожилым севастопольцам.Поздравления от "ИнтерСтрой" принимал Анатолий Жуков – ветеран Великой Отечественной войны и общественный активист, который стал председателем первичной ветеранской организации. Он принимает участие в патриотическом воспитании молодого поколения.Поздравления от компании также получил ветеран Великой Отечественной войны, полковник запаса, член Союза журналистов России Константин Кржеминский. Свою жизнь ветеран посвятил войскам противовоздушной обороны, имеет многочисленные награды. По его предложению, многие школы города названы в честь героев ВОВ.Реклама, ООО "ИнтерСтрой", ИНН 9102213117, интерстрой.рф erid: F7NfYUJCUneLrWufMKDt
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РИА Новости Крым
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группа компаний "интерстрой", день победы, ветераны, крым, новости крыма
Группа компаний "ИнтерСтрой" поздравила ветеранов с Днем Победы

Группа компаний "ИнтерСтрой" поздравила ветеранов-крымчан с Днем Победы

13:49 07.05.2024 (обновлено: 14:27 07.05.2024)
 
© РИА Новости . Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПоздравление ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы
Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Варвара Гертье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Группа компаний "ИнтерСтрой" поздравила с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны, в преддверии праздника были вручены цветы и наборы деликатесов, сообщает пресс-служба компании.
Также ГК "ИнтерСтрой" сделала ремонт севастопольскому ветерану Анатолию Бурлыко. Его лоджия нуждалась в ремонте – фасад долгое время протекал. Были заменены балконные блоки и выполнен капитальный ремонт.
© ГК "Интерстрой"Анатолий Иванович Бурлыко
Анатолий Иванович Бурлыко
© ГК "Интерстрой"
Анатолий Иванович Бурлыко
Поздравления принимал участник Великой Отечественной войны Аким Евпак, который ушел на фронт в возрасте 14 лет и был награжден медалями "За боевые заслуги", "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне".
© ГК "Интерстрой"Аким Николаевич Евпак
Аким Николаевич Евпак
© ГК "Интерстрой"
Аким Николаевич Евпак
Кроме того, представители "ИнтерСтроя" поздравили ветерана Великой Отечественной войны, жителя осажденного Севастополя Людмилу Серенко, которая является членом волонтерского движения. В качестве "серебряного" волонтера она оказывает помощь на дому одиноким пожилым севастопольцам.
© ГК "Интерстрой"Людмила Викторовна Серенко
Людмила Викторовна Серенко
© ГК "Интерстрой"
Людмила Викторовна Серенко
Поздравления от "ИнтерСтрой" принимал Анатолий Жуков – ветеран Великой Отечественной войны и общественный активист, который стал председателем первичной ветеранской организации. Он принимает участие в патриотическом воспитании молодого поколения.
© ГК "Интерстрой"Анатолий Андреевич Жуков
Анатолий Андреевич Жуков
© ГК "Интерстрой"
Анатолий Андреевич Жуков
Поздравления от компании также получил ветеран Великой Отечественной войны, полковник запаса, член Союза журналистов России Константин Кржеминский. Свою жизнь ветеран посвятил войскам противовоздушной обороны, имеет многочисленные награды. По его предложению, многие школы города названы в честь героев ВОВ.
© ГК "Интерстрой"Константин Петрович Кржеминский
Константин Петрович Кржеминский
© ГК "Интерстрой"
Константин Петрович Кржеминский

"Великая Отечественная война закончилась 79 лет назад, и память о всех, кто сражался и погибал за Победу, священна. Пронести ее через годы и передать своим детям – наш долг, долг наследников победителей. Коллектив группы компаний "ИнтерСтрой" с большим уважением и благодарностью относится к ветеранам и желает им крепкого здоровья и долголетия", – отметили в компании.

Реклама, ООО "ИнтерСтрой", ИНН 9102213117, интерстрой.рф
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Группа компаний "ИнтерСтрой"День ПобедыВетераныКрымНовости Крыма
 
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