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Путин: диалог Запада с Россией невозможен с позиции силы
Путин: диалог Запада с Россией невозможен с позиции силы - РИА Новости Крым, 07.05.2024
Путин: диалог Запада с Россией невозможен с позиции силы
Россия не отказывается от диалога с западными государствами, однако это должен быть диалог равных, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости Крым, 07.05.2024
2024-05-07T12:38
2024-05-07T12:38
2024-05-07T12:42
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Россия не отказывается от диалога с западными государствами, однако это должен быть диалог равных, заявил президент страны Владимир Путин.Он отметил, что Россия была и будет открыта к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в России надежного и честного партнера. Это действительно мировое большинство, подчеркнул он.Президент подчеркнул, что разговор, в том числе по вопросам безопасности, стратегической стабильности "возможен, но не с позиции силы, высокомерия, чванства и собственной исключительности, а только на равных, уважая интересы друг друга".Вместе с партнерами по евразийской интеграции Россия продолжит работу по формированию многополярного миропорядка, равной и неделимой системы безопасности, продолжил президент."В сложном мире, который стремительно меняется, мы должны быть самодостаточными и конкурентоспособными, открывать для России новые горизонты, как уже не раз бывало в нашей истории", – резюмировал Путин.7 мая в Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Владимира Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.Читайте также на РИА Новости Крым:Церемония инаугурации президента России Владимира ПутинаПутин вступил в должность президента РоссииБезопасность народов России для меня превыше всего – Путин
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владимир путин (политик), россия, инаугурация, политика, в мире, новости
Путин: диалог Запада с Россией невозможен с позиции силы
Диалог Запада с Россией по вопросам безопасности возможет только на равных - Путин
12:38 07.05.2024 (обновлено: 12:42 07.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Россия не отказывается от диалога с западными государствами, однако это должен быть диалог равных, заявил президент страны Владимир Путин.
Он отметил, что Россия была и будет открыта к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в России надежного и честного партнера. Это действительно мировое большинство, подчеркнул он.
"Россия не отказывается от диалога с западными государствами. Выбор за ними. Намерены они и дальше стараться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, не прекращающегося годами давления на нашу страну, или же выберут путь к сотрудничеству и миру", – сказал Путин.
Президент подчеркнул, что разговор, в том числе по вопросам безопасности, стратегической стабильности "возможен, но не с позиции силы, высокомерия, чванства и собственной исключительности, а только на равных, уважая интересы друг друга".
Вместе с партнерами по евразийской интеграции Россия продолжит работу по формированию многополярного миропорядка, равной и неделимой системы безопасности, продолжил президент.
"В сложном мире, который стремительно меняется, мы должны быть самодостаточными и конкурентоспособными, открывать для России новые горизонты, как уже не раз бывало в нашей истории", – резюмировал Путин.
7 мая в Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Владимира Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
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