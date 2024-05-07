https://crimea.ria.ru/20240507/putin-dialog-zapada-s-rossiey-nevozmozhen-s-pozitsii-sily-1137098875.html

Путин: диалог Запада с Россией невозможен с позиции силы

Путин: диалог Запада с Россией невозможен с позиции силы - РИА Новости Крым, 07.05.2024

Путин: диалог Запада с Россией невозможен с позиции силы

Россия не отказывается от диалога с западными государствами, однако это должен быть диалог равных, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости Крым, 07.05.2024

2024-05-07T12:38

2024-05-07T12:38

2024-05-07T12:42

владимир путин (политик)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Россия не отказывается от диалога с западными государствами, однако это должен быть диалог равных, заявил президент страны Владимир Путин.Он отметил, что Россия была и будет открыта к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в России надежного и честного партнера. Это действительно мировое большинство, подчеркнул он.Президент подчеркнул, что разговор, в том числе по вопросам безопасности, стратегической стабильности "возможен, но не с позиции силы, высокомерия, чванства и собственной исключительности, а только на равных, уважая интересы друг друга".Вместе с партнерами по евразийской интеграции Россия продолжит работу по формированию многополярного миропорядка, равной и неделимой системы безопасности, продолжил президент."В сложном мире, который стремительно меняется, мы должны быть самодостаточными и конкурентоспособными, открывать для России новые горизонты, как уже не раз бывало в нашей истории", – резюмировал Путин.7 мая в Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Владимира Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.Читайте также на РИА Новости Крым:Церемония инаугурации президента России Владимира ПутинаПутин вступил в должность президента РоссииБезопасность народов России для меня превыше всего – Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, инаугурация, политика, в мире, новости