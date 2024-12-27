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Учебная нагрузка в школах будет пересмотрена уже в 2025 году – Володин - РИА Новости Крым, 27.12.2024
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Учебная нагрузка в школах будет пересмотрена уже в 2025 году – Володин
Учебная нагрузка в школах будет пересмотрена уже в 2025 году – Володин - РИА Новости Крым, 27.12.2024
Учебная нагрузка в школах будет пересмотрена уже в 2025 году – Володин
Учебная нагрузка школьников чрезмерная, ее необходимо пересмотреть. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости Крым, 27.12.2024
2024-12-27T08:24
2024-12-27T08:32
вячеслав володин
школа
образование в россии
учебный год
государственная дума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Учебная нагрузка школьников чрезмерная, ее необходимо пересмотреть. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Володин подчеркнул важность сохранения здоровья ребенка при получении знаний и напомнил, что ранее уже обсуждал проблему высокой загруженности детей, которые в среднем проводят за учебой 8-10 часов в день.В числе причин нагрузки выделяются следующие: сложные домашние задания и их объем, перегруженное расписание и большое количество изучаемых предметов, внеурочная деятельность, обучение во вторую смену, шестидневная учебная неделя.Накануне вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что федеральные образовательные стандарты требуют изменения из-за высокой нагрузки на школьников.Президент России Владимир Путин также призвал снизить перегруженность педагогов отчетными документами и выразил надежду, что Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) поможет властям в этом вопросе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму рассказали о серьезных проблемах со зрением у школьниковОбразование в Севастополе: как стимулируют педагогов и школьниковВернуть в школы средний балл – эксперт оценил инициативу
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РИА Новости Крым
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96
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вячеслав володин, школа, образование в россии, учебный год, государственная дума рф
Учебная нагрузка в школах будет пересмотрена уже в 2025 году – Володин

Чрезмерная учебная нагрузка на школьников будет пересмотрена в 2025 году – Володин

08:24 27.12.2024 (обновлено: 08:32 27.12.2024)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоПраздничная линейка 1 сентября в гимназии №9 в Симферополе
Праздничная линейка 1 сентября в гимназии №9 в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Учебная нагрузка школьников чрезмерная, ее необходимо пересмотреть. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Со стороны правительства есть понимание необходимости пересмотра учебной нагрузки в школах. Планируем включить этот вопрос в число приоритетов на 2025 год и совместно с правительством выработать решения", – говорится в сообщении.

Володин подчеркнул важность сохранения здоровья ребенка при получении знаний и напомнил, что ранее уже обсуждал проблему высокой загруженности детей, которые в среднем проводят за учебой 8-10 часов в день.
В числе причин нагрузки выделяются следующие: сложные домашние задания и их объем, перегруженное расписание и большое количество изучаемых предметов, внеурочная деятельность, обучение во вторую смену, шестидневная учебная неделя.
Накануне вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что федеральные образовательные стандарты требуют изменения из-за высокой нагрузки на школьников.
Президент России Владимир Путин также призвал снизить перегруженность педагогов отчетными документами и выразил надежду, что Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) поможет властям в этом вопросе.
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Вячеслав ВолодинШколаОбразование в РоссииУчебный годГосударственная Дума РФ
 
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