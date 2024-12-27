https://crimea.ria.ru/20241227/uchebnaya-nagruzka-v-shkolakh-budet-peresmotrena-uzhe-v-2025-godu--volodin-1142956363.html

Учебная нагрузка в школах будет пересмотрена уже в 2025 году – Володин

Учебная нагрузка в школах будет пересмотрена уже в 2025 году – Володин - РИА Новости Крым, 27.12.2024

Учебная нагрузка в школах будет пересмотрена уже в 2025 году – Володин

Учебная нагрузка школьников чрезмерная, ее необходимо пересмотреть. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости Крым, 27.12.2024

2024-12-27T08:24

2024-12-27T08:24

2024-12-27T08:32

вячеслав володин

школа

образование в россии

учебный год

государственная дума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Учебная нагрузка школьников чрезмерная, ее необходимо пересмотреть. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Володин подчеркнул важность сохранения здоровья ребенка при получении знаний и напомнил, что ранее уже обсуждал проблему высокой загруженности детей, которые в среднем проводят за учебой 8-10 часов в день.В числе причин нагрузки выделяются следующие: сложные домашние задания и их объем, перегруженное расписание и большое количество изучаемых предметов, внеурочная деятельность, обучение во вторую смену, шестидневная учебная неделя.Накануне вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что федеральные образовательные стандарты требуют изменения из-за высокой нагрузки на школьников.Президент России Владимир Путин также призвал снизить перегруженность педагогов отчетными документами и выразил надежду, что Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) поможет властям в этом вопросе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму рассказали о серьезных проблемах со зрением у школьниковОбразование в Севастополе: как стимулируют педагогов и школьниковВернуть в школы средний балл – эксперт оценил инициативу

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, школа, образование в россии, учебный год, государственная дума рф