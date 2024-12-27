https://crimea.ria.ru/20241227/uchebnaya-nagruzka-v-shkolakh-budet-peresmotrena-uzhe-v-2025-godu--volodin-1142956363.html
Учебная нагрузка в школах будет пересмотрена уже в 2025 году – Володин
Учебная нагрузка в школах будет пересмотрена уже в 2025 году – Володин - РИА Новости Крым, 27.12.2024
Учебная нагрузка в школах будет пересмотрена уже в 2025 году – Володин
Учебная нагрузка школьников чрезмерная, ее необходимо пересмотреть. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости Крым, 27.12.2024
2024-12-27T08:24
2024-12-27T08:24
2024-12-27T08:32
вячеслав володин
школа
образование в россии
учебный год
государственная дума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111177/76/1111777664_0:0:5520:3106_1920x0_80_0_0_351e8b70f1d6321e5b37d9f1d1f9e0af.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Учебная нагрузка школьников чрезмерная, ее необходимо пересмотреть. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Володин подчеркнул важность сохранения здоровья ребенка при получении знаний и напомнил, что ранее уже обсуждал проблему высокой загруженности детей, которые в среднем проводят за учебой 8-10 часов в день.В числе причин нагрузки выделяются следующие: сложные домашние задания и их объем, перегруженное расписание и большое количество изучаемых предметов, внеурочная деятельность, обучение во вторую смену, шестидневная учебная неделя.Накануне вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что федеральные образовательные стандарты требуют изменения из-за высокой нагрузки на школьников.Президент России Владимир Путин также призвал снизить перегруженность педагогов отчетными документами и выразил надежду, что Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) поможет властям в этом вопросе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму рассказали о серьезных проблемах со зрением у школьниковОбразование в Севастополе: как стимулируют педагогов и школьниковВернуть в школы средний балл – эксперт оценил инициативу
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111177/76/1111777664_540:0:5447:3680_1920x0_80_0_0_6df514bf85b9b286f8e8806b446a9dc6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, школа, образование в россии, учебный год, государственная дума рф
Учебная нагрузка в школах будет пересмотрена уже в 2025 году – Володин
Чрезмерная учебная нагрузка на школьников будет пересмотрена в 2025 году – Володин
08:24 27.12.2024 (обновлено: 08:32 27.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Учебная нагрузка школьников чрезмерная, ее необходимо пересмотреть. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Со стороны правительства есть понимание необходимости пересмотра учебной нагрузки в школах. Планируем включить этот вопрос в число приоритетов на 2025 год и совместно с правительством выработать решения", – говорится в сообщении.
Володин подчеркнул важность сохранения здоровья ребенка при получении знаний и напомнил, что ранее уже обсуждал проблему высокой загруженности детей, которые в среднем проводят за учебой 8-10 часов в день.
В числе причин нагрузки выделяются следующие: сложные домашние задания и их объем, перегруженное расписание и большое количество изучаемых предметов, внеурочная деятельность, обучение во вторую смену, шестидневная учебная неделя.
Накануне вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что федеральные образовательные стандарты требуют изменения
из-за высокой нагрузки на школьников.
Президент России Владимир Путин также призвал снизить перегруженность педагогов
отчетными документами и выразил надежду, что Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) поможет властям в этом вопросе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: