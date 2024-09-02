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ВСУ расстреляли школу в Горловке - РИА Новости Крым, 02.09.2024
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ВСУ расстреляли школу в Горловке
ВСУ расстреляли школу в Горловке - РИА Новости Крым, 02.09.2024
ВСУ расстреляли школу в Горловке
Школа получила повреждения в Горловке в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько. РИА Новости Крым, 02.09.2024
2024-09-02T20:01
2024-09-02T20:01
донецкая народная республика (днр)
горловка
иван приходько
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Школа получила повреждения в Горловке в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько.Кроме того, вследствие украинского обстрела повреждения получили многоквартирный дом и газопровод в центре Горловки.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 19.20 выпустили два снаряда калибром 155 миллиметров по Центрально-Городскому району Горловки.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), горловка, иван приходько, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия
ВСУ расстреляли школу в Горловке

ВСУ расстреляли школу в Горловке, поврежден многоквартирный дом и газопровод

20:01 02.09.2024
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкУкрытие
Укрытие - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Школа получила повреждения в Горловке в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько.
"В результате обстрела со стороны украинских террористов в центре Горловки повреждена школа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.
Кроме того, вследствие украинского обстрела повреждения получили многоквартирный дом и газопровод в центре Горловки.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 19.20 выпустили два снаряда калибром 155 миллиметров по Центрально-Городскому району Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
 
Донецкая Народная Республика (ДНР)ГорловкаИван ПриходькоОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Происшествия
 
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