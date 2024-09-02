https://crimea.ria.ru/20240902/vsu-rasstrelyali-shkolu-v-gorlovke-1140073027.html

ВСУ расстреляли школу в Горловке

ВСУ расстреляли школу в Горловке - РИА Новости Крым, 02.09.2024

ВСУ расстреляли школу в Горловке

Школа получила повреждения в Горловке в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько. РИА Новости Крым, 02.09.2024

2024-09-02T20:01

2024-09-02T20:01

2024-09-02T20:01

донецкая народная республика (днр)

горловка

иван приходько

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Школа получила повреждения в Горловке в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько.Кроме того, вследствие украинского обстрела повреждения получили многоквартирный дом и газопровод в центре Горловки.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 19.20 выпустили два снаряда калибром 155 миллиметров по Центрально-Городскому району Горловки.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

донецкая народная республика (днр)

горловка

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), горловка, иван приходько, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия