https://crimea.ria.ru/20241227/putin-nagradil-ordenom-mikhaila-boyarskogo-1142968050.html
Путин наградил орденом Михаила Боярского
Путин наградил орденом Михаила Боярского - РИА Новости Крым, 27.12.2024
Путин наградил орденом Михаила Боярского
Президент России Владимир Путин наградил Народного артиста Михаила Боярского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Соответствующий указ размещен на... РИА Новости Крым, 27.12.2024
2024-12-27T13:41
2024-12-27T13:41
2024-12-27T13:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил Народного артиста Михаила Боярского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.Михаил Боярский сейчас играет в Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета, Народный артист РСФСР. Накануне актер отметил юбилей – 26 декабря ему исполнилось 75 лет.12 декабря, в День конституции РФ, Владимир путин вручил медаль Героя Труда композитору, Народной артистке СССР и РСФСР Александре Пахмутовой, которой в этом году исполнилось 95 лет.21 ноября президент наградил эстрадного композитора, Народного артиста России Игоря Крутого орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин присвоил звание Героя Труда композитору Александре ПахмутовойПутин присвоил Матвиенко звание Героя Труда - указShaman стал Заслуженным артистом России – указ Путина
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владимир путин (политик), михаил боярский, награды, культура, россия, новости
Путин наградил орденом Михаила Боярского
Владимир Путин наградил орденом Народного артиста Михаила Боярского