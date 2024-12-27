https://crimea.ria.ru/20241227/putin-nagradil-ordenom-mikhaila-boyarskogo-1142968050.html

Путин наградил орденом Михаила Боярского

Путин наградил орденом Михаила Боярского - РИА Новости Крым, 27.12.2024

Путин наградил орденом Михаила Боярского

Президент России Владимир Путин наградил Народного артиста Михаила Боярского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Соответствующий указ размещен на... РИА Новости Крым, 27.12.2024

2024-12-27T13:41

2024-12-27T13:41

2024-12-27T13:41

владимир путин (политик)

михаил боярский

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил Народного артиста Михаила Боярского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.Михаил Боярский сейчас играет в Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета, Народный артист РСФСР. Накануне актер отметил юбилей – 26 декабря ему исполнилось 75 лет.12 декабря, в День конституции РФ, Владимир путин вручил медаль Героя Труда композитору, Народной артистке СССР и РСФСР Александре Пахмутовой, которой в этом году исполнилось 95 лет.21 ноября президент наградил эстрадного композитора, Народного артиста России Игоря Крутого орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин присвоил звание Героя Труда композитору Александре ПахмутовойПутин присвоил Матвиенко звание Героя Труда - указShaman стал Заслуженным артистом России – указ Путина

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), михаил боярский, награды, культура, россия, новости