Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил орденом Михаила Боярского - РИА Новости Крым, 27.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241227/putin-nagradil-ordenom-mikhaila-boyarskogo-1142968050.html
Путин наградил орденом Михаила Боярского
Путин наградил орденом Михаила Боярского - РИА Новости Крым, 27.12.2024
Путин наградил орденом Михаила Боярского
Президент России Владимир Путин наградил Народного артиста Михаила Боярского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Соответствующий указ размещен на... РИА Новости Крым, 27.12.2024
2024-12-27T13:41
2024-12-27T13:41
владимир путин (политик)
михаил боярский
награды
культура
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111670/11/1116701188_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_999c8f6c8f6f6167fca2ad8c2c4a5180.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил Народного артиста Михаила Боярского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.Михаил Боярский сейчас играет в Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета, Народный артист РСФСР. Накануне актер отметил юбилей – 26 декабря ему исполнилось 75 лет.12 декабря, в День конституции РФ, Владимир путин вручил медаль Героя Труда композитору, Народной артистке СССР и РСФСР Александре Пахмутовой, которой в этом году исполнилось 95 лет.21 ноября президент наградил эстрадного композитора, Народного артиста России Игоря Крутого орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин присвоил звание Героя Труда композитору Александре ПахмутовойПутин присвоил Матвиенко звание Героя Труда - указShaman стал Заслуженным артистом России – указ Путина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111670/11/1116701188_278:0:4651:3280_1920x0_80_0_0_e4014af2a0f398c113dc46e34bacc941.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), михаил боярский, награды, культура, россия, новости
Путин наградил орденом Михаила Боярского

Владимир Путин наградил орденом Народного артиста Михаила Боярского

13:41 27.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевАктер Михаил Боярский на кинофоруме "Золотой Витязь"в Севастополе
Актер Михаил Боярский на кинофоруме Золотой Витязьв Севастополе - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил Народного артиста Михаила Боярского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" І степени Боярского Михаила Сергеевича", - говорится в документе.
Михаил Боярский сейчас играет в Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета, Народный артист РСФСР. Накануне актер отметил юбилей – 26 декабря ему исполнилось 75 лет.
12 декабря, в День конституции РФ, Владимир путин вручил медаль Героя Труда композитору, Народной артистке СССР и РСФСР Александре Пахмутовой, которой в этом году исполнилось 95 лет.
21 ноября президент наградил эстрадного композитора, Народного артиста России Игоря Крутого орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин присвоил звание Героя Труда композитору Александре Пахмутовой
Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда - указ
Shaman стал Заслуженным артистом России – указ Путина
 
Владимир Путин (политик)Михаил БоярскийНаградыКультураРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:11"Черная Луна" взойдет над Крымом 31 декабря - чего ожидать
18:51Три мирных жителя ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область
18:43Севастополец получил 7 лет колонии за "пьяное" убийство знакомой
18:25Железными дорогами Крыма проехали 11 млн человек за год
18:032024 год стал знаковым для Крыма - политолог
17:45В Чечне объявлен траур в связи с крушением самолета в Актау
17:31Более двадцати боевиков ВСУ будут осуждены за вторжение в Курскую область
17:23Внешнее воздействие: раскрыты детали катастрофы самолета в Казахстане
17:16На Крымском мосту образовалась очередь
17:03Аэропорт "Симферополь" свяжут с городами Крыма железной дорогой
16:45Путин создал при Совбезе научно-экспертный совет во главе с Шойгу
16:25Загрязненный мазутом песок будут хранить в Анапе на спецплощадке
16:03Путин поручил разработать план создания сети центров протезирования в РФ
15:54В Крыму трудоустроено больше сотни земских врачей и фельдшеров
15:46В Саках открылась подстанция скорой помощи
15:15Бессмертная память: в Феодосии перезахоронили останки красноармейцев
14:52Из-за аварии обесточены два микрорайона Симферополя
14:43Отражены более ста контратак: ВСУ потеряли почти 13 тысяч боевиков
14:38Крымчанам рассказали, как получить высокотехнологичную помощь по ОМС
14:22Упавший в Актау самолет не смог сесть в Грозном из-за атак беспилотников
Лента новостейМолния