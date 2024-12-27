https://crimea.ria.ru/20241227/islamisty-iz-zapreschennoy-yacheyki-planirovali-podorvat-otdel-politsii-1142964881.html
Исламисты планировали подорвать отдел полиции в Москве – ФСБ
Исламисты планировали подорвать отдел полиции в Москве – ФСБ - РИА Новости Крым, 27.12.2024
Исламисты планировали подорвать отдел полиции в Москве – ФСБ
В Москве силовики предотвратили теракт, который планировали совершить исламисты из "Вилаят Хорасана"* (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ... РИА Новости Крым, 27.12.2024
2024-12-27T12:22
2024-12-27T12:22
2024-12-27T12:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Москве силовики предотвратили теракт, который планировали совершить исламисты из "Вилаят Хорасана"* (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ*). Боевики из запрещенной группировки ликвидированы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение ФСБ РФ.По информации спецслужб, в столице пресекли деятельность ячейки международной террористической организации (МТО) "Исламское государство"* в Афганистане – "Вилаят Хорасан"*, которая запрещена в России.В поле зрения силовиков подозреваемые попали как лица, которые осуществляли сбор сведений об этом отделе МВД России в Москве для террористической атаки.Они присягнули на верность "Исламскому государству"*, приобрели автотранспортное средство, в которое поместили газовые баллоны с пропаном. Далее приступили к изготовлению самодельного взрывного устройства (СВУ).И уточнили, что по месту проживания радикалов в ходе следственных действий было обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, составные части СВУ.Возбуждено уголовное дело о покушении на совершение теракта, об организации деятельности террористической организации и участии в ее деятельности.Ранее пресс-служба Следственного комитета РФ и центр общественных связей ФСБ России сообщили, что в Московской области предотвращен спланированный украинскими спецслужбами террористический акт против одного из руководителей военного конструкторского бюро, задержаны семь человек.*Запрещенная в России террористическая организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила серию покушений спецслужб Киева на военных МинобороныЗадержан исполнитель теракта в отношении Игоря КирилловаЖителя Ялты арестовали за передачу Украине сведений о ВС РФ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, происшествия, терроризм, антитеррор, москва, взрыв
Исламисты планировали подорвать отдел полиции в Москве – ФСБ
Исламисты из "Вилаят Хорасана"* планировали подорвать московский отдел полиции – ФСБ
12:22 27.12.2024 (обновлено: 12:43 27.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Москве силовики предотвратили теракт, который планировали совершить исламисты из "Вилаят Хорасана"* (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ*). Боевики из запрещенной группировки ликвидированы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение ФСБ РФ.
По информации спецслужб, в столице пресекли деятельность ячейки международной террористической организации (МТО) "Исламское государство"* в Афганистане – "Вилаят Хорасан"*, которая запрещена в России.
"Члены МТО, выходцы из Центральной Азии, планировали совершение террористического акта в отношении одного из отделов полиции столичного региона", – говорится в сообщении ФСБ.
В поле зрения силовиков подозреваемые попали как лица, которые осуществляли сбор сведений об этом отделе МВД России в Москве для террористической атаки.
Они присягнули на верность "Исламскому государству"*, приобрели автотранспортное средство, в которое поместили газовые баллоны с пропаном. Далее приступили к изготовлению самодельного взрывного устройства (СВУ).
"При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем", – заявили в ФСБ.
И уточнили, что по месту проживания радикалов в ходе следственных действий было обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, составные части СВУ.
Возбуждено уголовное дело о покушении на совершение теракта, об организации деятельности террористической организации и участии в ее деятельности.
Ранее пресс-служба Следственного комитета РФ и центр общественных связей ФСБ России сообщили, что в Московской области предотвращен
спланированный украинскими спецслужбами террористический акт против одного из руководителей военного конструкторского бюро, задержаны семь человек.
*Запрещенная в России террористическая организация
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