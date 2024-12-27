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Исламисты планировали подорвать отдел полиции в Москве – ФСБ

Исламисты планировали подорвать отдел полиции в Москве – ФСБ - РИА Новости Крым, 27.12.2024

Исламисты планировали подорвать отдел полиции в Москве – ФСБ

В Москве силовики предотвратили теракт, который планировали совершить исламисты из "Вилаят Хорасана"* (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ... РИА Новости Крым, 27.12.2024

2024-12-27T12:22

2024-12-27T12:22

2024-12-27T12:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Москве силовики предотвратили теракт, который планировали совершить исламисты из "Вилаят Хорасана"* (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ*). Боевики из запрещенной группировки ликвидированы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение ФСБ РФ.По информации спецслужб, в столице пресекли деятельность ячейки международной террористической организации (МТО) "Исламское государство"* в Афганистане – "Вилаят Хорасан"*, которая запрещена в России.В поле зрения силовиков подозреваемые попали как лица, которые осуществляли сбор сведений об этом отделе МВД России в Москве для террористической атаки.Они присягнули на верность "Исламскому государству"*, приобрели автотранспортное средство, в которое поместили газовые баллоны с пропаном. Далее приступили к изготовлению самодельного взрывного устройства (СВУ).И уточнили, что по месту проживания радикалов в ходе следственных действий было обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, составные части СВУ.Возбуждено уголовное дело о покушении на совершение теракта, об организации деятельности террористической организации и участии в ее деятельности.Ранее пресс-служба Следственного комитета РФ и центр общественных связей ФСБ России сообщили, что в Московской области предотвращен спланированный украинскими спецслужбами террористический акт против одного из руководителей военного конструкторского бюро, задержаны семь человек.*Запрещенная в России террористическая организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила серию покушений спецслужб Киева на военных МинобороныЗадержан исполнитель теракта в отношении Игоря КирилловаЖителя Ялты арестовали за передачу Украине сведений о ВС РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, происшествия, терроризм, антитеррор, москва, взрыв